Крокодиловы слёзы
Крокодиловы слёзы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:09

Легенда о крокодиловых слезах: рептилии оказались сложнее, чем мы думали

Исследования доказали, что крокодилы способны испытывать эмоции

Фразу "крокодиловы слёзы" мы слышим постоянно. Ею называют притворное выражение скорби или манипуляцию через жалость. Но почему именно крокодилы стали символом фальшивых слёз?

От античных легенд до Шекспира

Корни выражения уходят в античность. Уже в IV веке епископ Астерий Амасийский упоминал крокодилов, которые будто бы плачут после того, как съели человека. Позднее эта легенда прочно вошла в христианскую традицию и европейскую литературу.

Шекспир в "Отелло" вложил в уста Яго слова о том, что "каждая женская слеза — крокодилова". Подобные упоминания встречаются и у других английских авторов, закрепивших за рептилиями репутацию лицемерных существ.

Плачут ли крокодилы на самом деле?

Да, у крокодилов действительно есть слёзы. Но они не связаны с эмоциями. Как и у большинства животных, жидкость из слёзных желез выполняет практическую функцию — очищает и увлажняет глаза. У морских крокодилов она также помогает выводить лишнюю соль из организма.

В 2006 году невролог Малкольм Шейнер и биолог Кент Влиет наблюдали кайманов во время кормления. Из семи особей пять действительно "плакали" в процессе. Учёные объяснили это тем, что при жевании горячий воздух из носовых пазух стимулирует слёзные железы.

Есть ли у крокодилов эмоции?

Долгое время рептилий считали "холодными машинами", действующими лишь по инстинкту. Но современные исследования это опровергают.

Метаанализ 2019 года показал: у рептилий выявлены состояния, напоминающие страх, тревогу, стресс, разочарование и даже удовольствие.

В мозге крокодилов есть структуры, аналогичные миндалине и гиппокампу млекопитающих, которые отвечают за эмоции и память.

В природе их поведение доказывает социальную сложность: они охотятся вместе, общаются звуками и жестами, играют и даже формируют иерархию.

Самки заботятся о потомстве, а малыши издают разные звуки не только в опасности, но и для выражения "удовлетворения" или потребности в близости.

Игра и общительность

Крокодилы умеют скользить по грязи, толкать предметы и повторять действия ради удовольствия. Это поведение учёные классифицируют как игру — особенность, свойственную далеко не всем животным.

И хотя мы не можем сказать, что крокодил плачет от грусти или радости, очевидно: его внутренняя жизнь куда богаче, чем считалось раньше.

Крокодилы не льют слёз от умиления и не "притворяются" в человеческом понимании. Их слёзы — физиология, а не эмоции. Но наука доказывает: эти рептилии способны на социальное поведение, испытывают спектр эмоциональных состояний и даже демонстрируют зачатки игры.

Так что выражение "крокодиловы слёзы" остаётся красивой метафорой, но к самим животным оно имеет лишь косвенное отношение.

