Древнее захоронение во Вьетнаме
Древнее захоронение во Вьетнаме
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:22

От Москвы до Парижа 30 тысяч лет назад: учёные нашли доказательства древней миграции

ДНК человека из пещеры Истуриц показала его происхождение с территории современной России

Палеогенетики проанализировали ДНК нескольких людей эпохи граветта — времени, когда по всей Европе расселились первые представители современного человека. Один из этих древних европейцев, найденный во Франции, удивил учёных: его предки, похоже, происходили с востока, из регионов, где сегодня находится Центральная Россия. Его генетика оказалась близка людям, некогда жившим под Владимиром — на знаменитой стоянке Сунгирь.

Граветт: время великих переселений и каменных Венер

Период между 34 и 25 тысячами лет назад археологи называют эпохой граветта. Тогда на огромной территории от Атлантики до Урала существовали культуры, объединённые схожими традициями — от форм каменных орудий до ритуалов. Именно в эту эпоху появились первые символические изображения человека — известные всему миру палеолитические Венеры.

Учёные долго считали, что тогда в Европе жило однотипное население — морфологически и культурно близкое. Однако генетика внесла поправки: анализ древних ДНК показал, что континент был населен как минимум двумя крупными популяциями. Одну условно назвали кластером Фурноль (по пещере во Франции), другую — кластером Вестонице (по стоянке в Чехии). Первая имела корни в Западной Европе, вторая — более смешанное происхождение с восточным компонентом, родственным людям из Сунгиря и Костёнок.

Новые геномы — новая карта древней Европы

Недавнее исследование международной группы под руководством Дэвида Райха (Гарвардский университет) и Рона Пинхаси (Венский университет) позволило уточнить эту картину. Учёные секвенировали ДНК из останков и даже из грунта культурных слоёв нескольких памятников: Эль-Мирон и Чуфин (Испания), Истуриц (Франция) и Остуни (Италия).

Материал охватывает период от 31 до 22 тысяч лет назад. Это не только кости и зубы, но и фрагменты ДНК, выделенные прямо из почвы, что само по себе научный прорыв — ведь генетика "по следам" человека пока остаётся редким методом.

"Мы буквально научились считывать тени древних людей, сохранившиеся в земле", — пояснил палеогенетик Дэвид Райх.

Что рассказала древняя ДНК

Секвенированные геномы показали, что все эти люди принадлежали к типичным для палеолита митохондриальным гаплогруппам U и M. Последняя встречается крайне редко и в основном у людей, живших до последнего ледникового максимума. Интересно и то, что доля неандертальских генов в их геномах оказалась совсем небольшой — около 1,3-1,9%, то есть даже меньше, чем у современных европейцев.

Однако главным сюрпризом стало происхождение человека из пещеры Истуриц на юго-западе Франции. Его генетический профиль содержал следы восточного компонента, который до этого встречался лишь у популяций Центральной и Восточной Европы. Этот компонент связан с людьми из Сунгиря - одной из самых известных стоянок кроманьонцев в России, где находили захоронения возрастом более 30 тысяч лет.

По словам исследователей, поток генов от таких "восточных" популяций не объясняется просто миграцией через Центральную Европу. Вероятно, происходили дальние переселения, которые охватывали тысячи километров — от Русской равнины до Атлантики.

От Сунгиря до Франции: как это могло произойти

Учёные предполагают, что в период около 30 тысяч лет назад существовали масштабные контакты между группами охотников-собирателей, жившими в разных частях Евразии. Эти контакты могли быть связаны с обменом инструментами, брачными союзами или совместной охотой. Климат был относительно мягким, что облегчало передвижение через степные пространства.

"Мы видим, что даже в эпоху камня человечество было гораздо более мобильным, чем считалось", — отметил генетик Рон Пинхаси.

Таким образом, человек из Истурица — прямое доказательство древних связей между западом и востоком Европы.

Сравнение древних популяций

Популяция Время существования Регион Генетические связи Особенности
Сунгирь (Россия) 34-30 тыс. лет назад Восточная Европа Восточный кластер Богатые погребения, развитая культура
Вестонице (Чехия) 30-26 тыс. лет назад Центральная Европа Смешанный (восток + запад) Каменные Венеры, развитое искусство
Фурноль (Франция) 28-24 тыс. лет назад Западная Европа Западный кластер Автономное развитие культур
Истуриц (Франция) 31 тыс. лет назад Западная Европа Восточноевропейская примесь Новое свидетельство контактов

Эти данные показывают, что Европа позднего палеолита была не "мозаикой изолятов", а системой взаимосвязанных культур, между которыми шёл обмен генами и идеями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что граветт — единая культура.
    Последствие: искажение картины расселения древних людей.
    Альтернатива: учитывать генетические и морфологические различия между регионами.

  • Ошибка: объяснять схожесть орудий происхождением от одной группы.
    Последствие: упрощённые выводы о миграциях.
    Альтернатива: рассматривать технологические параллели как результат контактов и обмена.

  • Ошибка: недооценивать роль Восточной Европы в формировании западных популяций.
    Последствие: потеря связи между Сунгирем, Костёнками и кроманьонцами Запада.
    Альтернатива: включать восточные данные в общую модель происхождения Homo sapiens в Европе.

Как жили эти древние европейцы

Эпоха граветта — время, когда люди уже создавали сложные общества охотников-собирателей. Они строили жилища из костей мамонтов, шили одежду из выделанных шкур, использовали украшения и краску охру. Женские фигурки — символ плодородия — служили оберегами.

Судя по археологическим данным, между Восточной Европой и Францией существовали сходные формы ритуалов. Возможно, обмен идеями происходил быстрее, чем мы думаем: один артефакт мог пройти путь от Сунгиря до Пиренеев за несколько поколений.

А что если Европа была единым культурным пространством?

Если данные о генетических связях между Истурицем и Сунгирем подтвердятся, можно будет говорить о едином евразийском "суперкластере" охотников-собирателей. Это изменит наше понимание миграций: древние люди не просто осваивали новые территории — они поддерживали постоянную коммуникацию через сеть стоянок и сезонных лагерей.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уточняет происхождение западноевропейских кроманьонцев Пока ограничено число проанализированных геномов
Подтверждает дальние контакты между Востоком и Западом Некоторые образцы частично деградированы
Дает новые данные о развитии граветтской культуры Отсутствуют точные археологические контексты
Развивает методы анализа ДНК из почвы Требуется дополнительная калибровка датировок

Исторический контекст

  • ~40 тыс. лет назад - первые Homo sapiens в Европе.

  • ~34-25 тыс. лет назад - эпоха граветта, расцвет искусства и символики.

  • ~30 тыс. лет назад - пересечение генетических потоков между Восточной и Западной Европой.

  • ~26-19 тыс. лет назад - максимум ледникового периода, после которого часть популяций исчезает.

  • Современность - генетика позволяет восстанавливать маршруты древних миграций.

Интересные факты

  1. Сунгирь — одна из самых богатых стоянок палеолита: в захоронениях нашли более 3 тысяч бусин из бивня мамонта.

  2. Пещера Истуриц известна также как "музыкальная" — здесь найдены древнейшие костяные флейты Европы.

  3. Доля неандертальских генов в образцах оказалась меньше, чем у современных европейцев — значит, процесс "разбавления" шёл активно уже тогда.

FAQ

Почему находку считают важной для истории Европы?
Потому что она доказывает: даже самые западные кроманьонцы имели общие корни с населением Восточной Европы.

Где находится Сунгирь и чем она знаменита?
Это стоянка под Владимиром, где найдены древнейшие погребения Homo sapiens с украшениями и оружием.

Как учёные выделяют ДНК из земли?
Почву из культурных слоёв фильтруют и анализируют по микрочастицам ДНК, сохранившимся от тканей и выделений древних людей.

