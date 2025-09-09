Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
каннский фестиваль
каннский фестиваль
© commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:15

Канны готовятся к сенсации: ИИ создаст мультфильм быстрее, чем люди пишут сценарий

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года

OpenAI готовится удивить кинематографический мир: на Каннском кинофестивале 2026 года компания представит полнометражный мультфильм, созданный при помощи искусственного интеллекта. Проект основан на короткометражке "Живность" ("Critterz") креативного специалиста Чада Нельсона, которую он ранее сделал при поддержке нейросети DALL-E 2. Теперь история получит расширенную версию и превратится в полнометражное кино.

От короткометражки к полнометражному фильму

Сюжет будущей картины разворачивается вокруг необычных существ, живущих в волшебном лесу. Их размеренная жизнь меняется в тот момент, когда в деревню вторгается загадочный чужак. Именно это событие запускает цепочку приключений и увлекательное путешествие героев. Авторы проекта уверены, что магическая атмосфера, созданная в короткой версии, в полном метре раскроется куда глубже.

Рекордные сроки и бюджет

Интерес вызывает и подход к производству. Обычно работа над полнометражным анимационным фильмом занимает около трёх лет, а бюджеты часто переваливают за 100 миллионов долларов. Однако в случае с "Живностью" создатели намерены уложиться всего в девять месяцев и потратить менее 30 миллионов долларов. Такой темп стал возможен именно благодаря применению искусственного интеллекта, который ускоряет процессы отрисовки и подготовки визуального ряда.

Команда сценаристов

За сценарий отвечают признанные мастера — Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт, ранее работавшие над "Приключениями Паддингтона 3". Эти авторы хорошо известны в индустрии умением создавать истории, сочетающие юмор, эмоции и семейные ценности. В данный момент идёт кастинг актёров для озвучки, и именно подбор голосов станет важным этапом, чтобы оживить персонажей и сделать их запоминающимися.

Опыт индустрии и споры вокруг ИИ

Использование технологий ИИ в анимации вызывает много споров. К примеру, студия Disney рассматривала возможность внедрения подобных решений при создании "Моаны" и "Трона", однако в итоге отказалась от этой идеи. Главный аргумент противников — опасение, что машинный подход снизит художественную ценность и приведёт к вытеснению традиционных специалистов из профессии. Сторонники же уверены, что ИИ — это новый инструмент, который позволяет создавать проекты быстрее и дешевле, открывая дорогу для смелых экспериментов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орландо Блум впервые прокомментировал разрыв с Кэти Перри в интервью Today сегодня в 9:57

Даже конец звучит как начало: Орландо Блум удивил признанием после разрыва

Орландо Блум впервые рассказал о разрыве с Кэти Перри и признался, что главное в его жизни сейчас — общая дочь Дейзи.

Читать полностью » Лариса Долина призналась, что позволяет себе бутерброд с хлебом и сыром после концертов сегодня в 8:10

Секреты фигуры Ларисы Долиной: один продукт стал главным в её жизни

Лариса Долина раскрыла личные правила питания и привычки, благодаря которым сохраняет стройность и энергию. Один ритуал стал для неё особенно важным.

Читать полностью » Radar Online: фильм Гарри о Диане может вызвать новый скандал в королевской семье сегодня в 7:05

Удар в сердце монархии: почему новый фильм Гарри страшнее его мемуаров

Принц Гарри готовит фильм о Диане, который может вызвать громкий скандал и навсегда разрушить его отношения с королевской семьей.

Читать полностью » Продюсеры сегодня в 6:07

Фильм, который исцеляет: Брюннеры превратили боль семьи в поэзию

Новый мультфильм "Дети свободы" расскажет историю двух подростков на фоне Второй мировой, где дружба и тайны семьи становятся испытанием для детства.

Читать полностью » USA Today: Дуэйн Дэвис заявил о роли Пи Дидди в убийстве Тупака сегодня в 5:55

Миллион за смерть: как имя Пи Дидди вновь всплыло в деле Шакура

Новые показания обвиняемого в убийстве Тупака Шакура снова поставили имя Пи Дидди в центр скандала. Но действительно ли он был причастен?

Читать полностью » Фанаты сегодня в 4:35

Макс Колфилд оживает? Имя Эммы Майерс не сходит с уст поклонников

Фанаты настаивают, что именно Эмма Майерс должна сыграть главную роль в сериализации культовой игры. Узнайте, почему её кандидатура кажется идеальной.

Читать полностью » Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере сегодня в 3:29

Когда съёмки становятся исповедью: почему фильм "Кутюр" выбил Джоли из равновесия

Анджелина Джоли рассказала, почему новая драма "Кутюр" стала для неё особенной и чем съёмки оказались сложнее любых других проектов.

Читать полностью » Киллиан Мерфи опроверг участие в трейлере фильма сегодня в 2:25

Зрители приняли зомби за Киллиана Мерфи: ошибка, которая стала вирусной

Киллиан Мерфи отреагировал на слухи о своем появлении в "28 лет спустя". Что вызвало путаницу и какую роль актер сыграет в сиквеле?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Минпромторг утвердит список автомобилей для такси с 2026 года
Красота и здоровье

Греческий йогурт содержит вдвое больше белка, чем обычный
Спорт и фитнес

Кортизол мешает росту мышц: данные Harvard Health Publishing
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet