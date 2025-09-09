Канны готовятся к сенсации: ИИ создаст мультфильм быстрее, чем люди пишут сценарий

OpenAI готовится удивить кинематографический мир: на Каннском кинофестивале 2026 года компания представит полнометражный мультфильм, созданный при помощи искусственного интеллекта. Проект основан на короткометражке "Живность" ("Critterz") креативного специалиста Чада Нельсона, которую он ранее сделал при поддержке нейросети DALL-E 2. Теперь история получит расширенную версию и превратится в полнометражное кино.

От короткометражки к полнометражному фильму

Сюжет будущей картины разворачивается вокруг необычных существ, живущих в волшебном лесу. Их размеренная жизнь меняется в тот момент, когда в деревню вторгается загадочный чужак. Именно это событие запускает цепочку приключений и увлекательное путешествие героев. Авторы проекта уверены, что магическая атмосфера, созданная в короткой версии, в полном метре раскроется куда глубже.

Рекордные сроки и бюджет

Интерес вызывает и подход к производству. Обычно работа над полнометражным анимационным фильмом занимает около трёх лет, а бюджеты часто переваливают за 100 миллионов долларов. Однако в случае с "Живностью" создатели намерены уложиться всего в девять месяцев и потратить менее 30 миллионов долларов. Такой темп стал возможен именно благодаря применению искусственного интеллекта, который ускоряет процессы отрисовки и подготовки визуального ряда.

Команда сценаристов

За сценарий отвечают признанные мастера — Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт, ранее работавшие над "Приключениями Паддингтона 3". Эти авторы хорошо известны в индустрии умением создавать истории, сочетающие юмор, эмоции и семейные ценности. В данный момент идёт кастинг актёров для озвучки, и именно подбор голосов станет важным этапом, чтобы оживить персонажей и сделать их запоминающимися.

Опыт индустрии и споры вокруг ИИ

Использование технологий ИИ в анимации вызывает много споров. К примеру, студия Disney рассматривала возможность внедрения подобных решений при создании "Моаны" и "Трона", однако в итоге отказалась от этой идеи. Главный аргумент противников — опасение, что машинный подход снизит художественную ценность и приведёт к вытеснению традиционных специалистов из профессии. Сторонники же уверены, что ИИ — это новый инструмент, который позволяет создавать проекты быстрее и дешевле, открывая дорогу для смелых экспериментов.