Тёмный конь Critics Choice Super Awards: кто обошёл блокбастеры и собрал все награды

Неожиданно, но в этом году главным героем церемонии Critics Choice Super Awards стал вовсе не блокбастер и не привычная голливудская франшиза, а мрачный телесериал HBO "Пингвин". Он уверенно забрал все четыре награды, в которых был представлен, включая титул "Лучший супергеройский сериал". Для сравнительно молодой премии, ориентированной на жанровое кино и ТВ, такой абсолютный триумф — редкость.

Особенно впечатляюще выглядел успех актёрского состава. Колин Фаррелл получил сразу две статуэтки — за лучшую мужскую роль и за образ главного злодея. Его экранная партнёрша, Кристин Милиоти, стала лучшей актрисой, окончательно закрепив за "Пингвином" статус победителя вечера.

Но "Пингвин" был не единственным фаворитом жюри. Исторический сериал "Сегун" забрал награду в категории "Лучший боевик (сериал)", а среди лауреатов оказались и другие громкие проекты последних лет — от постапокалиптической драмы "Одни из нас" до космической саги "Андор". В списке телевизионных победителей также числится "Разделение" и детективный сезон-антология "Настоящий детектив: Страна ночи".

Победители Critics Choice Super Awards — 2025

Кинематограф

Лучший боевик — "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Лучший супергеройский фильм — "Дэдпул и Росомаха"

Лучший фильм ужасов — "Грешники"

Лучший фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — "Дюна: Часть вторая"

Телесериалы

Лучший боевик (сериал) — "Сегун"

Лучший супергеройский сериал — "Пингвин"

Лучший сериал ужасов — "Одни из нас"

Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези — "Андор"

Любопытный факт

Critics Choice Super Awards учреждены в 2020 году как дополнение к основной премии Critics Choice Awards, чтобы отдать должное жанрам, которые традиционно реже получают признание в "серьёзных" кинонаградах — от супергеройских историй до хорроров и фэнтези. За пять лет существования премии "Пингвин" стал одним из немногих проектов, которому удалось выиграть все свои номинации, повторив успех таких хитов, как "Мандалорец" в 2021 году.