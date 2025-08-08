Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:13

Тёмный конь Critics Choice Super Awards: кто обошёл блокбастеры и собрал все награды

Сериал HBO "Пингвин" выиграл все номинации Critics Choice Super Awards 2025

Неожиданно, но в этом году главным героем церемонии Critics Choice Super Awards стал вовсе не блокбастер и не привычная голливудская франшиза, а мрачный телесериал HBO "Пингвин". Он уверенно забрал все четыре награды, в которых был представлен, включая титул "Лучший супергеройский сериал". Для сравнительно молодой премии, ориентированной на жанровое кино и ТВ, такой абсолютный триумф — редкость.

Особенно впечатляюще выглядел успех актёрского состава. Колин Фаррелл получил сразу две статуэтки — за лучшую мужскую роль и за образ главного злодея. Его экранная партнёрша, Кристин Милиоти, стала лучшей актрисой, окончательно закрепив за "Пингвином" статус победителя вечера.

Но "Пингвин" был не единственным фаворитом жюри. Исторический сериал "Сегун" забрал награду в категории "Лучший боевик (сериал)", а среди лауреатов оказались и другие громкие проекты последних лет — от постапокалиптической драмы "Одни из нас" до космической саги "Андор". В списке телевизионных победителей также числится "Разделение" и детективный сезон-антология "Настоящий детектив: Страна ночи".

Победители Critics Choice Super Awards — 2025

Кинематограф

  • Лучший боевик — "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

  • Лучший супергеройский фильм — "Дэдпул и Росомаха"

  • Лучший фильм ужасов — "Грешники"

  • Лучший фильм в жанре научной фантастики/фэнтези — "Дюна: Часть вторая"

Телесериалы

  • Лучший боевик (сериал) — "Сегун"

  • Лучший супергеройский сериал — "Пингвин"

  • Лучший сериал ужасов — "Одни из нас"

  • Лучший сериал в жанре научной фантастики/фэнтези — "Андор"

Любопытный факт

Critics Choice Super Awards учреждены в 2020 году как дополнение к основной премии Critics Choice Awards, чтобы отдать должное жанрам, которые традиционно реже получают признание в "серьёзных" кинонаградах — от супергеройских историй до хорроров и фэнтези. За пять лет существования премии "Пингвин" стал одним из немногих проектов, которому удалось выиграть все свои номинации, повторив успех таких хитов, как "Мандалорец" в 2021 году.

