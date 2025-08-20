Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дети на каникулах
дети на каникулах
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:15

Как развить критическое мышление у ребёнка: уроки из научного исследования

Учёные доказали: дети восьми лет способны оценивать противоречивые мнения

Что происходит в голове у ребёнка, когда он сталкивается с противоречивыми мнениями? Новое исследование показало, что уже к восьми годам дети не просто доверяют уверенным собеседникам, но и способны анализировать и комбинировать разные точки зрения, формируя собственные убеждения.

Как проходил эксперимент?

В исследовании участвовали 92 ребёнка в возрасте от 5 до 10 лет. Им предложили сыграть в компьютерную игру с "монстрами-свидетелями". Эти персонажи либо соглашались друг с другом, либо называли разных подозреваемых, выражая при этом разную степень уверенности. Дети могли выбрать любого из четырёх "монстров", включая того, на кого никто не указывал.

Когда один из "свидетелей" выглядел более уверенным, дети всех возрастов чаще выбирали его версию. Однако в ситуациях, где оба мнения звучали одинаково убедительно, старшие дети (8-10 лет) чаще выбирали "средний" вариант, который никем прямо не предлагался. Это говорит о том, что они способны комбинировать позиции и находить промежуточное решение.

Младшие дети (5-7 лет) в таких случаях чаще выбирали одну из предложенных версий, порой даже случайно.

Почему это важно?

Результаты исследования указывают на важный этап в развитии критического мышления. С восьмилетнего возраста дети переходят от пассивного копирования информации к её осмыслению. Это не просто автоматический компромисс, а осознанное решение, основанное на анализе.

"Этот этап развития показывает, как дети учатся не просто доверять, но и думать самостоятельно, — отмечают авторы исследования. — Они начинают понимать, что истина может быть где-то посередине".

Исследование подчеркивает, что дети уже в раннем возрасте способны к сложным мыслительным процессам. Они не просто копируют поведение взрослых, но и учатся анализировать, комбинировать и принимать решения на основе противоречивой информации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Римская баня в Байях: сенсационная находка может быть связана с Цицероном сегодня в 11:21

Подводный сюрприз: затопленная баня раскроет тайны римской империи

В затопленных руинах Байи обнаружена римская баня! Археологи надеются, что находка прольет свет на виллу Цицерона и жизнь римской элиты. Изучается керамика и архитектура!

Читать полностью » 2,6 млн лет: находка в Кении переписывает историю переноса камней гоминидами сегодня в 10:21

Камни из ниоткуда: зачем древние люди тащили их за десятки километров

В Кении нашли доказательства, что 2,6 млн лет назад гоминиды транспортировали камни на большие расстояния для создания орудий труда.

Читать полностью » Ученые исследуют ДНК из Уэй Цомпантли, чтобы раскрыть тайны жертвоприношений ацтеков сегодня в 9:37

Зловещая тайна Уэй Цомпантли: человеческие черепа расскажут о прошлом Мехико

В Мехико спустя 10 лет Уэй Цомпантли продолжает исследования. Анализ черепов расскажет о генетике и географии жертв ацтекских жертвоприношений

Читать полностью » Останки в Эфиопии: найдены зубы неизвестного предка человека сегодня в 8:36

Эволюционное древо: в Эфиопии обнаружены останки, проливающие свет на происхождение человека

В Эфиопии найдены окаменелые зубы, возможно, принадлежащие новому виду гоминидов, жившему 2,6 млн лет назад. Открытие меняет представления об эволюции человека и показывает сосуществование нескольких видов.

Читать полностью » 3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века сегодня в 7:36

Музыкальный мост через тысячелетия: Гимн Никкалю хранит секреты древних ритмов

Древний "Гимн Никкалю", найденный в Угарите, раскрывает поразительное сходство с "Ригведой", указывая на существование общей музыкальной культуры в бронзовом веке и древние торговые пути.

Читать полностью » 40000 артефактов из Манчинга: масштабные раскопки раскрыли тайны железного века сегодня в 6:36

Кельтский воин из Манчинга: крошечная статуэтка перевернула представление об искусстве железного века

Раскопки в Манчинге обнаружили более 40 000 артефактов, включая уникальную бронзовую статуэтку воина. Находки рассказывают о жизни, быте и ритуалах кельтов железного века.

Читать полностью » Японская археология ликует: найдены артефакты из гробницы императора Нинтоку сегодня в 5:36

Золото и сталь древности: сенсационные находки из Дайсен-кофун будоражат воображение

Впервые представлены артефакты из Дайсен-кофун, гробницы императора Нинтоку! Церемониальный нож и доспехи раскрывают тайны истории Японии.

Читать полностью » Устройства мгновенного нагрева воды набирают популярность среди пользователей сегодня в 4:11

Челюсть отвисла сразу: вода для чая через 3 секунды без кипячения

Водонагреватели становятся новой альтернативой чайникам: быстрый нагрев за секунды, экономия электроэнергии и удобство для всей семьи и офиса.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский физиолог Джейсон Маховски объяснил, как увеличивать выносливость при беге
Садоводство

Луковицы нарциссов укореняются до зимы и зацветают ранней весной
Питомцы

Сырые яйца вызывают у кошек риск сальмонеллы и дефицита витаминов
Дом

Книга "Дом на диете": канадский метод уборки помогает вернуть дому лёгкость
Еда

Домашние сухарики для супа и салата: как приготовить на сковородке
Красота и здоровье

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье
Культура и шоу-бизнес

Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая
ДФО

Хабаровский край получит 370 млн на развитие спортивной инфраструктуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru