40 лет и новый рекорд: Криштиану превратил матч в символ вечной молодости

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную. В матче квалификации чемпионата мира против Армении 40-летний форвард забил свой 139-й мяч за Португалию.

Рекордный гол

Футболист отличился на 21-й минуте встречи, проходящей в Ереване. Этот мяч укрепил его статус лучшего бомбардира в истории национальных сборных. Для сравнения: у ближайшего соперника — аргентинца Лионеля Месси - 119 голов. На момент публикации португальцы уверенно вели со счётом 3:0.

Великая карьера Роналду

Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион трёх европейских топ-лиг — Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году, выиграл Лигу наций УЕФА в 2019-м, а также становился серебряным и бронзовым призёром континентальных первенств.

Новый рекорд лишь укрепил его статус одной из главных легенд мирового футбола.