Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роналду в Аравии
Роналду в Аравии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

40 лет и новый рекорд: Криштиану превратил матч в символ вечной молодости

Криштиану Роналду забил 139-й гол за сборную Португалии и установил мировой рекорд

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную. В матче квалификации чемпионата мира против Армении 40-летний форвард забил свой 139-й мяч за Португалию.

Рекордный гол

Футболист отличился на 21-й минуте встречи, проходящей в Ереване. Этот мяч укрепил его статус лучшего бомбардира в истории национальных сборных. Для сравнения: у ближайшего соперника — аргентинца Лионеля Месси - 119 голов. На момент публикации португальцы уверенно вели со счётом 3:0.

Великая карьера Роналду

Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов и чемпион трёх европейских топ-лиг — Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году, выиграл Лигу наций УЕФА в 2019-м, а также становился серебряным и бронзовым призёром континентальных первенств.

Новый рекорд лишь укрепил его статус одной из главных легенд мирового футбола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке сегодня в 7:10

Тренировка на беговой дорожке, которая превращает 40 минут в марафон для выносливости

Беговая дорожка — отличный способ укрепить выносливость и разнообразить тренировки. Но чтобы получить результат, важно знать правила безопасности.

Читать полностью » Врачи рассказали, как много физической активности требуется детям ежедневно сегодня в 6:50

Секрет семейных тренировок: как превратить прогулку в спортзал на свежем воздухе

Хотите, чтобы дети росли активными, а семья проводила больше времени вместе? Есть простые и увлекательные способы совместного спорта.

Читать полностью » Учёные: 30 минут ходьбы пять раз в неделю уменьшают риск сердечных заболеваний на 19% сегодня в 6:10

Вечерняя прогулка, которая меняет тело сильнее тренажёрного зала

Короткая прогулка после ужина может удивить вас своими эффектами. Исследования подтверждают: она влияет и на тело, и на настроение.

Читать полностью » Австралийские учёные изучили влияние HIIT тренировок на аппетит у мужчин с лишним весом сегодня в 5:50

HIIT тренировки: короткие минуты, которые меняют тело быстрее, чем часы в зале

Узнайте, чем интервальные тренировки отличаются от обычного кардио, и почему они могут стать идеальным решением для занятых людей.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие упражнения на пресс снижают нагрузку на позвоночник сегодня в 5:10

Эти упражнения для пресса делают больше, чем спортзал

Простые упражнения для пресса можно выполнять дома без оборудования. Узнайте, как укрепить корпус и снизить нагрузку на позвоночник.

Читать полностью » Почему марафоны проходят осенью: объяснил физиолог Том Холланд сегодня в 4:50

Осень и зима — лучший спортзал: секрет, о котором забывают

Прохладные дни — лучшее время для тренировок на свежем воздухе. Как использовать холод в свою пользу и превратить зиму в союзника здоровья?

Читать полностью » Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание сегодня в 4:12

Обычная тренировка оказалась заменой кардио: сжигает жир быстрее бега

Финал 8-недельного гида "Как накачать пресс»": что работает лучше всего, почему HIIT заменяет кардио и в чём разница между кубиками и подтянутым животом.

Читать полностью » Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок сегодня в 4:10

100 приседаний в день: простая привычка, которая может изменить тело или погубить колени

30-дневный фитнес-вызов поможет преобразить тело с помощью простого упражнения. Но хватит ли вам сил и дисциплины дойти до конца?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары рекомендуют поддерживать температуру воды 24-26 градусов для болотной черепахи
Еда

Врач Артингстолл: чрезмерное употребление матчи может вызвать анемию
Садоводство

Цветы рядом с вишней: раскрываем секрет здорового сада и богатого урожая
Питомцы

Авокадо вызывает сердечную недостаточность у собак, сообщает ASPCA
Дом

Современная техника для здорового сна и полноценного ночного отдыха
Туризм

Подготовка к полётам на шарах в Каппадокии ограничивается инструктажем и одеждой
Еда

Жареные вешенки идеально сочетаются с макаронами, отварным картофелем или овощами
Наука и технологии

Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet