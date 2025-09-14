Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Роналду в Аравии
Роналду в Аравии
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:29

Мартинес раскрыл секрет успеха Роналду на закате карьеры

Мартинес: Криштиану Роналду сосредоточен на каждом дне и продолжает забивать

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о перспективах капитана команды Криштиану Роналду сыграть на чемпионате мира-2026.

По словам специалиста, у Роналду нет долгосрочных планов — он сосредоточен на каждом дне и продолжает работать с максимальной отдачей.

"Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте. Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые", — отметил Мартинес.

6 сентября 40-летний нападающий вышел на поле в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Армении, где забил два гола и помог Португалии одержать уверенную победу со счётом 5:0.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дисменорея: реабилитолог W Clinic Наталья Хоботова рассказала, как упражнения помогают при менструальной боли сегодня в 8:10

Четыре движения, которые стирают менструальную боль, словно её не было

Как справиться с менструальной болью без лекарств? Простые техники массажа, дыхания и расслабления помогут снизить дискомфорт.

Читать полностью » NHS Великобритании: динамическая скрутка позвоночника лёжа допустима при боли сегодня в 7:50

Скручивание позвоночника без тренажёров даёт эффект, которого ждут от сложных комплексов

Простое упражнение без оборудования способно улучшить подвижность спины и укрепить пресс. Но так ли оно эффективно, как обещают?

Читать полностью » Магнезия против канифоли: что использовать для хвата в зале и скалолазании сегодня в 7:10

Один снаряд — два подхода: магнезия и канифоль меняют результат

Магнезия и канифоль помогают удержать снаряд крепко и надёжно. Но у каждого средства есть нюансы, которые могут повлиять на результат тренировки.

Читать полностью » Фитнес-тренировка на пресс: специалисты назвали три эффективных упражнения с фитболом и блином сегодня в 6:50

Шесть минут вместо часа: короткий комплекс на пресс меняет игру без лишних повторов

Тренировка на пресс без привычных скручиваний: всего три упражнения, 6 минут времени и неожиданный результат.

Читать полностью » Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна сегодня в 6:10

Тайный ритуал перед сном: одно движение запускает расслабление всего тела

Простые дыхательные практики, мягкая растяжка и массаж перед сном помогут снять стресс и уснуть быстрее.

Читать полностью » Исследователи: упражнение стульчик у стены укрепляет квадрицепсы и ягодицы сегодня в 5:50

Стульчик у стены делает ноги сильнее без приседаний со штангой

Простое упражнение без снарядов может удивить нагрузкой: как "стульчик у стены" помогает укрепить мышцы и где скрываются его ограничения.

Читать полностью » Домашняя тренировка: врачи рекомендуют планку, скалолаза и отжимания сегодня в 5:10

Планка и «скалолаз» способны изменить тело быстрее, чем бег и гантели

Универсальный комплекс для дома, который заменит спортзал: планка, отжимания и «скалолаз» в необычных вариациях для разных уровней подготовки.

Читать полностью » Георгий Темичев: укрепляющая гимнастика и планка помогают при боли в тазобедренном суставе сегодня в 4:50

Боль в тазобедренном суставе после тренировки: три шага, которые помогают

Лёгкая боль в бедре после спорта — не повод прекращать тренировки. Несколько простых шагов помогут вернуть подвижность и комфорт.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперт Губанов объяснил, как правильно подготовить плитку к покраске
Спорт и фитнес

Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров
Красота и здоровье

Учёные подтвердили: тыква повышает уровень полезных бактерий в кишечнике
Еда

Обжарка крупы и медленный огонь: кулинары назвали ключевые правила варки риса
Еда

Твёрдые и полутвёрдые сыры сохраняют вкус при заморозке
Питомцы

Самодельные качели для попугаев имеют свои преимущества
Садоводство

Осенняя обработка яблонь бордоской смесью снижает риск парши
Наука

Новые данные Curiosity подтверждают роль серы в климате древнего Марса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet