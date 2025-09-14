Мартинес раскрыл секрет успеха Роналду на закате карьеры

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о перспективах капитана команды Криштиану Роналду сыграть на чемпионате мира-2026.

По словам специалиста, у Роналду нет долгосрочных планов — он сосредоточен на каждом дне и продолжает работать с максимальной отдачей.

"Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте. Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые", — отметил Мартинес.

6 сентября 40-летний нападающий вышел на поле в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Армении, где забил два гола и помог Португалии одержать уверенную победу со счётом 5:0.