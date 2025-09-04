Что скрывает идеальная вафельная трубочка? Секреты домашней выпечки
Кто не любит хрустящие вафельные трубочки? Эта сладость знакома нам с детства и всегда вызывает тёплые воспоминания. А если приготовить их дома в вафельнице, аромат сливочного масла и нежная текстура превзойдут все ожидания! Особенно вкусно, если наполнить трубочки варёным сгущённым молоком — вкус, словно из советского прошлого.
Ингредиенты
- Сливочное масло — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 0,25 десертной ложки
- Пшеничная мука — 5 ст. л. (ориентируйтесь по консистенции)
- Джем ягодный (для начинки) — 100 г
Как приготовить вафельные трубочки
Для начинки подойдёт сгущённое молоко, крем или любимый джем. Растопите сливочное масло на медленном огне или в микроволновке (не забудьте накрыть миску).
В миске взбейте яйцо с щепоткой соли венчиком. Добавьте сахар и перемешайте — не обязательно до пышной пены.
Влейте остывшее масло к яйцу с сахаром и тщательно перемешайте. Просейте муку, чтобы насытить тесто кислородом и избавиться от комочков. Добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию. Тесто должно напоминать густую сметану.
Выпекание вафель
Слегка смажьте вафельницу растительным маслом и разогрейте её. В центр вылейте 1 столовую ложку теста и закройте крышку. Время выпекания — около 30 секунд, но ориентируйтесь по своей вафельнице.
Проверяйте вафлю каждые 30 секунд. Готовый блинчик аккуратно снимайте силиконовой лопаткой.
Пока вафельный блинчик горячий, сверните его в трубочку — так он не треснет. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!
Выложите трубочки на тарелку и дайте немного остыть. Из указанного количества ингредиентов получится около 9 средних трубочек.
Наполните трубочки джемом или другой начинкой с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. Можно оставить и без начинки. Подавайте вафельные трубочки с чаем, кофе или молоком. Приятного аппетита!
Полезные советы
- Мука может потребоваться в разном количестве — ориентируйтесь на текстуру теста, а не на точные мерки.
- Просеивание муки улучшит структуру теста и сделает вафли более воздушными.
- Если вафельница сильно прилипает, смажьте её маслом перед каждым новым блинчиком.
