Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огурец
Огурец
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:06

Не просто закатать: забытый шаг в консервации, который знали все наши бабушки

Рецепт хрустящих соленых огурцов на зиму от опытной хозяйки

Что может быть лучше зимним вечером, чем аромат свежего укропа, чеснока и тот самый неповторимый хруст, который издает идеально просоленный огурчик? Это не просто закуска, это настоящий кусочек лета, законсервированный в банке. Приготовить такие огурцы в домашних условиях совсем несложно — главное знать несколько секретов, которые обеспечат тот самый идеальный хруст и насыщенный вкус.

Почему домашние засолки лучше магазинных

Конечно, сегодня в любом супермаркете можно купить баночку соленых огурцов. Но разве сравнятся они с теми, что вы приготовили сами, с душой и заботой? Вы точно знаете, что положили внутрь: только свежие овощи, чистую воду, натуральные пряности и никаких консервантов.

Секрет успеха: правильные ингредиенты

Основа невероятного вкуса — это свежие и качественные продукты. Не стоит брать переросшие или желтые огурцы — идеально подойдут крепкие, среднего размера, с пупырышками, желательно собранные с грядки прямо в день засолки.

Вам понадобится на одну трёхлитровую банку:

  • Огурцы — примерно 2 кг (отборные, одинакового размера).
  • Зонтики укропа — по вкусу, для аромата.
  • Чеснок — 8-10 зубчиков.
  • Листья хрена — 3 шт. (они дают не только остроту, но и ту самую хрустящую текстуру).
  • Листья смородины — 4 шт. (для легкой кислинки и насыщенного букета).
  • Листья вишни — 3 шт. (придают характерный темный оттенок и тонкий аромат).
  • Соль — 3 столовые ложки (без горки, лучше использовать крупную каменную, не йодированную).
  • Вода — 2 стакана (чистая, питьевая, лучше фильтрованная).

Интересный факт: листья вишни и смородины в рассоле — это не просто народная придумка. Они содержат природные дубильные вещества и фитонциды, которые естественным образом консервируют овощи, подавляют рост вредных бактерий и, что самое главное, помогают огурцам оставаться упругими и хрустящими.

Пошаговый рецепт: от мытья до закатки

Шаг 1: Подготовка

Тщательно вымойте огурцы под холодной водой. Обрежьте у них кончики с обеих сторон — это важный момент, так именно в этой части скапливается лишняя влага, которая может сделать огурец мягким. Вымойте всю зелень и чеснок. Простерилизуйте банки и крышки удобным для вас способом.

Шаг 2: Формирование ароматных слоёв

На дно чистой банки уложите часть подготовленной зелени: листья хрена, смородины, вишни, укроп и часть чеснока. Зелень можно порвать руками для лучшего выделения сока и аромата.

Шаг 3: Укладка огурцов

Плотно, вертикально, один к одному, выложите слой огурцов. Так в банке не останется пустот, и овощи просолятся равномерно. На этот слой снова положите немного зелени и чеснока, затем — следующий слой огурцов. Повторяйте, пока банка не заполнится, завершив всё зеленью.

Шаг 4: Заливка и брожение

Растворите соль в указанном количестве воды. Залейте этим рассолом огурцы в банке. Накройте её чистой марлей и оставьте при комнатной температуре на трое суток для квашения. За это время рассол помутнеет, и на поверхности появится пена — это идёт естественный процесс брожения, чего не стоит пугаться.

Шаг 5: Стерилизация и закатка

Аккуратно слейте рассол из банки в кастрюлю. Прокипятите его в течение 15 минут. Горячим рассолом снова залейте огурцы в банке. На следующий день процедуру кипячения рассола необходимо повторить. После второй заливки кипящим рассолом банку можно сразу же герметично закатать стерильной крышкой.

Шаг 6: Укутывание и хранение

Горячие закатанные банки переверните вверх дном и уберите под тёплое одеяло до полного остывания. Это дополнительная страховка для сохранности заготовок. Полностью остывшие банки уберите в прохладное, тёмное место для длительного хранения — идеально в погреб или кладовку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата с корейской морковью, копчёной колбасой и сухариками сегодня в 4:40

Главная ошибка с корейской морковью: почему салат превращается в кашу и как этого избежать

Секрет идеального салата, который готовится быстрее, чем закипает чайник. Хруст, острота и сочность — всего 5 минут, и у вас на столе беспроигрышный вариант для внезапных гостей.

Читать полностью » Как правильно подготовить грецкие орехи для салата Вальдорф сегодня в 4:05

Не просто салат: как блюдо из позапрошлого века взорвало современные фуд-блоги

Узнайте историю салата из Нью-Йорка, который обожала Мэрилин Монро. Наш пошаговый рецепт с курией, яблоком и сельдереем превратит ваш ужин в праздник.

Читать полностью » Рецепт тыквенных маффинов с грецкими орехами и корицей сегодня в 3:36

Главная ошибка с тыквой для выпечки: почему маффины получаются водянистыми и как это исправить

Нежный и влажный десерт с ярким осенним вкусом. Простой пошаговый рецепт ароматных тыквенных маффинов с орехами и корицей, которые понравятся всем.

Читать полностью » Как обжарить свиную шею на сковороде: пошаговая инструкция сегодня в 3:28

Ужин за 40 минут: как превратить один кусок мяса в королевское блюдо

Сочная свиная шея с хрустящей корочкой всего за 40 минут. Секреты идеального стейка на сковороде без лишних хлопот. Удивите семью и гостей!

Читать полностью » Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки сегодня в 3:12

Смешайте йогурт, мёд и кокосовую стружку — результат удивит всю семью

Нежные кокосовые шарики без выпечки — всего три ингредиента, быстрый рецепт и сладость, которая не требует сахара и всегда готова к подаче.

Читать полностью » Как приготовить слоеный салат с курицей, ананасом и сыром сегодня в 2:33

Игра текстур: что скрывается за нежными слоями курицы, ананасов и сыра

Яркий салат с копченой курицей и ананасами, который покорит ваших гостей. Простой рецепт со слоеной подачей для особенного ужина.

Читать полностью » Энтони Бурден назвал мапо тофу своим средством против похмелья сегодня в 2:26

Шеф-повар Энтони Бурден всегда держал рядом аспирин, кока-колу и особое блюдо от похмелья

Энтони Бурден называл острое мапо тофу своим главным лекарством от похмелья. Но действительно ли острая еда помогает восстановиться?

Читать полностью » Рецепт пирога с яблоками на сметане без плотности сегодня в 2:25

Съедобный букет: секрет выпечки, которая затмит на столе даже самые красивые десерты

Раскрываем секрет невероятно красивого и сочного пирога с яблоками на сметане. Узнайте, как простые ингредиенты превратить в десерт, который выглядит как роза и тает во рту. Пошаговый рецепт для идеальной выпечки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как ускорить созревание зеленых томатов: простой спиртовой метод для богатого урожая
Туризм

Как выбрать пляжный курорт для ребёнка: безопасность и удобство
Спорт и фитнес

Джереми Шумахер: становая тяга на прямых ногах нагружает бёдра, ягодицы и поясницу
Наука и технологии

Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине
Дом

Почему важно следить за качеством воздуха при удалённой работе
Авто и мото

Журналист Филип Уваома: подписки автопроизводителей стали "легальным угоном"
Питомцы

Ветеринары перечислили частые сигналы утраты доверия собаки к владельцу
Садоводство

Глюконат кальция останавливает вершинную гниль томатов за 3 дня — схема применения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru