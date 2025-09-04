Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Казалось бы, чем ещё можно удивить, когда речь заходит о стручковой фасоли? Обжарка с чесноком, томатный соус или классика на пару с маслом — все эти варианты быстро приедаются. Но ведущий программы "Petits plats en équilibre" Лоран Мариотт предложил свежий взгляд на привычный овощ. Его идея проста, но гениальна: сделать из фасоли салат с инжиром.

"Этот фрукт прекрасно гармонирует с зелёной фасолью. Результат — салат, в котором сладость инжира встречается с солоноватым вкусом сыра и ореховой хрустинкой. И самое приятное: готовится он всего за 10 минут", — заявил ведущий Лоран Мариотт.

Ингредиенты для 4-6 порций

500 г стручковой фасоли

6 свежих инжиров

120 г овечьего сыра

40 г цельного миндаля

Для заправки:

1 ч. л. мёда

1 ст. л. бальзамического уксуса

3 ст. л. оливкового масла

fleur de sel и перец по вкусу

Как приготовить салат

Подрежьте фасоль и отварите её в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут. Быстро охладите в миске с ледяной водой — это сохранит цвет и хруст. Смешайте мёд, уксус и масло — получится лёгкая заправка. Обжарьте миндаль до золотистого оттенка и слегка измельчите. Разрежьте инжир на четвертинки, сыр нарежьте соломкой. Соедините фасоль, инжир, сыр и миндаль, приправьте перцем. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Идеальный летний акцент

Лёгкий, свежий и оригинальный, этот салат идеально подойдёт для тёплого вечера. Хрустящая фасоль, сладкий инжир, насыщенный вкус сыра и орехи создают гармонию, которая заставляет по-новому взглянуть на привычные продукты.