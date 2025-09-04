Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат
Казалось бы, чем ещё можно удивить, когда речь заходит о стручковой фасоли? Обжарка с чесноком, томатный соус или классика на пару с маслом — все эти варианты быстро приедаются. Но ведущий программы "Petits plats en équilibre" Лоран Мариотт предложил свежий взгляд на привычный овощ. Его идея проста, но гениальна: сделать из фасоли салат с инжиром.
"Этот фрукт прекрасно гармонирует с зелёной фасолью. Результат — салат, в котором сладость инжира встречается с солоноватым вкусом сыра и ореховой хрустинкой. И самое приятное: готовится он всего за 10 минут", — заявил ведущий Лоран Мариотт.
Ингредиенты для 4-6 порций
- 500 г стручковой фасоли
- 6 свежих инжиров
- 120 г овечьего сыра
- 40 г цельного миндаля
Для заправки:
- 1 ч. л. мёда
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 3 ст. л. оливкового масла
- fleur de sel и перец по вкусу
Как приготовить салат
- Подрежьте фасоль и отварите её в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут.
- Быстро охладите в миске с ледяной водой — это сохранит цвет и хруст.
- Смешайте мёд, уксус и масло — получится лёгкая заправка.
- Обжарьте миндаль до золотистого оттенка и слегка измельчите.
- Разрежьте инжир на четвертинки, сыр нарежьте соломкой.
- Соедините фасоль, инжир, сыр и миндаль, приправьте перцем.
- Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Идеальный летний акцент
Лёгкий, свежий и оригинальный, этот салат идеально подойдёт для тёплого вечера. Хрустящая фасоль, сладкий инжир, насыщенный вкус сыра и орехи создают гармонию, которая заставляет по-новому взглянуть на привычные продукты.
