Салат из красной фасоли с творожным сыром
Салат из красной фасоли с творожным сыром
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:37

Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира

Казалось бы, чем ещё можно удивить, когда речь заходит о стручковой фасоли? Обжарка с чесноком, томатный соус или классика на пару с маслом — все эти варианты быстро приедаются. Но ведущий программы "Petits plats en équilibre" Лоран Мариотт предложил свежий взгляд на привычный овощ. Его идея проста, но гениальна: сделать из фасоли салат с инжиром.

"Этот фрукт прекрасно гармонирует с зелёной фасолью. Результат — салат, в котором сладость инжира встречается с солоноватым вкусом сыра и ореховой хрустинкой. И самое приятное: готовится он всего за 10 минут", — заявил ведущий Лоран Мариотт.

Ингредиенты для 4-6 порций

  • 500 г стручковой фасоли
  • 6 свежих инжиров
  • 120 г овечьего сыра
  • 40 г цельного миндаля

Для заправки:

  • 1 ч. л. мёда
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • fleur de sel и перец по вкусу

Как приготовить салат

  1. Подрежьте фасоль и отварите её в кипящей подсоленной воде в течение 8 минут.
  2. Быстро охладите в миске с ледяной водой — это сохранит цвет и хруст.
  3. Смешайте мёд, уксус и масло — получится лёгкая заправка.
  4. Обжарьте миндаль до золотистого оттенка и слегка измельчите.
  5. Разрежьте инжир на четвертинки, сыр нарежьте соломкой.
  6. Соедините фасоль, инжир, сыр и миндаль, приправьте перцем.
  7. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Идеальный летний акцент

Лёгкий, свежий и оригинальный, этот салат идеально подойдёт для тёплого вечера. Хрустящая фасоль, сладкий инжир, насыщенный вкус сыра и орехи создают гармонию, которая заставляет по-новому взглянуть на привычные продукты.

