Золотистая, как мечта: секрет жареной картошки, которая хрустит, а не плачет
Жареная картошка — блюдо, знакомое каждому с детства. Казалось бы, что может быть проще: нарезать, поджарить и подать. Но именно простота делает её коварной — далеко не у всех получается добиться той самой золотистой, хрустящей корочки, о которой мечтает каждый гурман. Почему одни ломтики превращаются в аппетитное лакомство, а другие — в мягкую массу? Ответ знают профессиональные повара.
Секрет хрустящей картошки от шефов
Именитые кулинары, среди которых Гордон Рамзи и Мэри Берри, утверждают: всё дело не только в сорте картофеля или качестве масла, но и в правильной подготовке овоща перед жаркой. Их главный секрет — использование манной крупы.
Чтобы получить идеальную корочку, картофель не стоит бросать сырым на сковороду. Сначала его нужно отварить до состояния "аль денте" — когда ломтики уже мягкие, но не разваливаются. После варки воду сливают, а картошку откидывают на дуршлаг. И вот здесь многие совершают ошибку — сразу начинают жарить.
Профессионалы же советуют дать картошке "отдохнуть": остудить её, а лучше — убрать в холодильник на несколько часов. Именно это помогает влаге уйти, а крахмалу — стать более плотным. Тогда во время жарки дольки не раскиснут, а приобретут красивую текстуру.
"Манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При контакте с раскалённым маслом она превращается в тонкую корочку", — отметили эксперты издания Huffpost.
Как пожарить картошку с корочкой: пошаговый рецепт
-
Выберите подходящий сорт. Лучше всего подойдут сорта с высоким содержанием крахмала — например, "Беллароза", "Славянка", "Гала" или "Каратоп". Они дают рыхлую, воздушную серединку и легко подрумяниваются.
-
Отварите картофель до полуготовности. Нарежьте дольками, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут.
-
Остудите. Откиньте на дуршлаг и оставьте до полного остывания. Если время позволяет, уберите в холодильник на ночь.
-
Обваляйте в манке. Добавьте к крупе любимые специи — чеснок, паприку, карри, чёрный перец или хмели-сунели.
-
Жарьте на сильном огне. Разогрейте сковороду с растительным маслом (подсолнечным или рапсовым) и обжаривайте картошку без крышки, периодически встряхивая.
Через несколько минут манка образует ровную хрустящую корочку, а внутри дольки останутся мягкими и нежными.
Советы от шеф-поваров
• Не накрывайте крышкой. Под крышкой образуется конденсат, и картошка теряет хруст.
• Солите в конце. Соль вытягивает влагу, поэтому посолите уже готовое блюдо.
• Используйте масло с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное, кукурузное или топлёное сливочное.
• Добавьте аромат. Попробуйте жарить с веточкой розмарина или раздавленным зубчиком чеснока.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бросить сырую картошку на сковородку.
Последствие: мягкая, водянистая текстура.
Альтернатива: предварительно отварите и остудите.
-
Ошибка: жарить под крышкой.
Последствие: пар разрушает корочку.
Альтернатива: готовьте без крышки, часто встряхивая.
-
Ошибка: пересолить в начале.
Последствие: лишняя влага и пересоленное блюдо.
Альтернатива: солите только перед подачей.
А что если… запечь?
Если вы хотите получить тот же эффект, но с меньшим количеством масла, можно запечь картошку в духовке. После охлаждения и обвалки в манке выложите дольки на противень, сбрызните маслом и запекайте при 220 °C около 25 минут. Корочка получится не хуже, чем на сковородке.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Хрустящая золотистая корочка
|Требует времени на охлаждение
|Мягкая, воздушная серединка
|Нужно следить, чтобы не подгорела
|Подходит для жарки и запекания
|Не получится без манки или крахмала
|Можно варьировать вкус с помощью специй
|Жарка требует достаточно масла
FAQ
Какой сорт картофеля лучше подходит для жарки?
Используйте крахмалистые сорта: они быстрее подрумяниваются и не разваливаются.
Можно ли заменить манку?
Да, вместо неё подойдёт кукурузная мука или мелкий панировочный сухарь, но корочка будет немного другой по структуре.
Можно ли жарить без масла?
Можно в антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, но вкус и аромат будут менее выраженными.
Мифы и правда
Миф 1. Чтобы картошка стала хрустящей, нужно жарить только на сливочном масле.
Правда: сливочное масло быстро горит. Лучше использовать растительное или топлёное.
Миф 2. Чем чаще переворачивать, тем лучше.
Правда: постоянное вмешательство мешает образованию корочки. Лучше просто встряхнуть сковороду.
Миф 3. Манка портит вкус.
Правда: она почти не чувствуется, а придаёт аппетитную текстуру и аромат.
Интересные факты
-
В XIX веке картофель считался деликатесом и подавался только в домах знати.
-
В разных странах жареную картошку готовят по-своему: во Франции — на утином жире, в Бельгии — дважды обжаривают во фритюре.
-
Самую большую порцию жареной картошки приготовили в Индии: вес блюда превысил 500 кг.
