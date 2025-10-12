Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сковорода
Сковорода
© freepik by KamranAydinov is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Золотистая, как мечта: секрет жареной картошки, которая хрустит, а не плачет

Шеф-повара раскрыли секрет хрустящей жареной картошки — помогает манная крупа

Жареная картошка — блюдо, знакомое каждому с детства. Казалось бы, что может быть проще: нарезать, поджарить и подать. Но именно простота делает её коварной — далеко не у всех получается добиться той самой золотистой, хрустящей корочки, о которой мечтает каждый гурман. Почему одни ломтики превращаются в аппетитное лакомство, а другие — в мягкую массу? Ответ знают профессиональные повара.

Секрет хрустящей картошки от шефов

Именитые кулинары, среди которых Гордон Рамзи и Мэри Берри, утверждают: всё дело не только в сорте картофеля или качестве масла, но и в правильной подготовке овоща перед жаркой. Их главный секрет — использование манной крупы.

Чтобы получить идеальную корочку, картофель не стоит бросать сырым на сковороду. Сначала его нужно отварить до состояния "аль денте" — когда ломтики уже мягкие, но не разваливаются. После варки воду сливают, а картошку откидывают на дуршлаг. И вот здесь многие совершают ошибку — сразу начинают жарить.

Профессионалы же советуют дать картошке "отдохнуть": остудить её, а лучше — убрать в холодильник на несколько часов. Именно это помогает влаге уйти, а крахмалу — стать более плотным. Тогда во время жарки дольки не раскиснут, а приобретут красивую текстуру.

"Манная крупа впитывает лишнюю влагу с поверхности картофеля. При контакте с раскалённым маслом она превращается в тонкую корочку", — отметили эксперты издания Huffpost.

Как пожарить картошку с корочкой: пошаговый рецепт

  1. Выберите подходящий сорт. Лучше всего подойдут сорта с высоким содержанием крахмала — например, "Беллароза", "Славянка", "Гала" или "Каратоп". Они дают рыхлую, воздушную серединку и легко подрумяниваются.

  2. Отварите картофель до полуготовности. Нарежьте дольками, залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 7-8 минут.

  3. Остудите. Откиньте на дуршлаг и оставьте до полного остывания. Если время позволяет, уберите в холодильник на ночь.

  4. Обваляйте в манке. Добавьте к крупе любимые специи — чеснок, паприку, карри, чёрный перец или хмели-сунели.

  5. Жарьте на сильном огне. Разогрейте сковороду с растительным маслом (подсолнечным или рапсовым) и обжаривайте картошку без крышки, периодически встряхивая.

Через несколько минут манка образует ровную хрустящую корочку, а внутри дольки останутся мягкими и нежными.

Советы от шеф-поваров

Не накрывайте крышкой. Под крышкой образуется конденсат, и картошка теряет хруст.
Солите в конце. Соль вытягивает влагу, поэтому посолите уже готовое блюдо.
Используйте масло с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное, кукурузное или топлёное сливочное.
Добавьте аромат. Попробуйте жарить с веточкой розмарина или раздавленным зубчиком чеснока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бросить сырую картошку на сковородку.
    Последствие: мягкая, водянистая текстура.
    Альтернатива: предварительно отварите и остудите.

  • Ошибка: жарить под крышкой.
    Последствие: пар разрушает корочку.
    Альтернатива: готовьте без крышки, часто встряхивая.

  • Ошибка: пересолить в начале.
    Последствие: лишняя влага и пересоленное блюдо.
    Альтернатива: солите только перед подачей.

А что если… запечь?

Если вы хотите получить тот же эффект, но с меньшим количеством масла, можно запечь картошку в духовке. После охлаждения и обвалки в манке выложите дольки на противень, сбрызните маслом и запекайте при 220 °C около 25 минут. Корочка получится не хуже, чем на сковородке.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Хрустящая золотистая корочка Требует времени на охлаждение
Мягкая, воздушная серединка Нужно следить, чтобы не подгорела
Подходит для жарки и запекания Не получится без манки или крахмала
Можно варьировать вкус с помощью специй Жарка требует достаточно масла

FAQ

Какой сорт картофеля лучше подходит для жарки?
Используйте крахмалистые сорта: они быстрее подрумяниваются и не разваливаются.

Можно ли заменить манку?
Да, вместо неё подойдёт кукурузная мука или мелкий панировочный сухарь, но корочка будет немного другой по структуре.

Можно ли жарить без масла?
Можно в антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, но вкус и аромат будут менее выраженными.

Мифы и правда

Миф 1. Чтобы картошка стала хрустящей, нужно жарить только на сливочном масле.
Правда: сливочное масло быстро горит. Лучше использовать растительное или топлёное.

Миф 2. Чем чаще переворачивать, тем лучше.
Правда: постоянное вмешательство мешает образованию корочки. Лучше просто встряхнуть сковороду.

Миф 3. Манка портит вкус.
Правда: она почти не чувствуется, а придаёт аппетитную текстуру и аромат.

Интересные факты

  1. В XIX веке картофель считался деликатесом и подавался только в домах знати.

  2. В разных странах жареную картошку готовят по-своему: во Франции — на утином жире, в Бельгии — дважды обжаривают во фритюре.

  3. Самую большую порцию жареной картошки приготовили в Индии: вес блюда превысил 500 кг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: тёплый солевой раствор вытягивает крахмал с поверхности риса и сохраняет структуру зёрен вчера в 15:23
Шефы молчат, но хозяйки уже используют: новый способ варить идеальный рис

Откройте простой способ приготовления идеального риса без утомительного промывания. Всего одна ложка соли и немного терпения — и крупа станет рассыпчатой и ароматной.

Читать полностью » Поварское сообщество: неправильная обжарка и старые специи крадут вкус еды вчера в 14:51
Даже свежие продукты не спасут: 8 привычек, которые крадут вкус прямо с тарелки

Даже самые свежие продукты могут оказаться безвкусными, если допустить одну из этих кулинарных ошибок. Разбираем восемь причин и реальные способы вернуть яркий вкус блюдам.

Читать полностью » Говядина с черносливом по рецепту шеф-повара получается нежной и сочной вчера в 14:35
Аромат, от которого текут слюнки: как превратить обычную говядину в праздничное блюдо

Нежная говядина, тушёная с черносливом, — блюдо, которое пахнет праздником. Рассказываем, как добиться идеальной мягкости и насыщенного вкуса.

Читать полностью » Пирожное Картошка из печенья со сгущёнкой не требуют выпечки вчера в 14:32
Шокирующая простота: из обычного печенья получается легендарное пирожное за 20 минут

Домашнее пирожное "Картошка" из печенья и сгущёнки — вкус детства, который легко приготовить за 20 минут. Без духовки, но с орехами и шоколадным ароматом.

Читать полностью » Коржи на сковороде без духовки станут отличной основой для любого торта вчера в 13:29
Революция в выпечке: торты теперь жарят как блины — и они вкуснее обычных

Быстрые коржи для торта на сковороде — спасение, когда нет духовки. Мягкие, пышные и ароматные, они станут основой любого домашнего десерта.

Читать полностью » Салат с кальмарами и кукурузой сохраняет полезные свойства при варке в течение 1-2 минут вчера в 13:26
90 калорий на 100 грамм — салат с кальмарами стал хитом среди диетологов

Нежный салат с кальмарами и кукурузой — быстрый рецепт, который выручит в любой ситуации. Всего 30 минут — и на столе лёгкое блюдо с морским вкусом.

Читать полностью » Салат с треской, картофелем и яйцом сохраняет полезные свойства рыбы при варке вчера в 12:23
Простая рыба в салате затмила дорогие морепродукты: кулинары поделились секретом

Нежный салат с треской, картошкой и яйцом — простое блюдо с морским акцентом. Рассказываем, как приготовить его правильно и сделать праздничным.

Читать полностью » Салат с курицей и плавленым сыром сохраняет форму при правильном охлаждении вчера в 12:20
Плавленый сыр в салате творит чудеса: эксперты показали, как превратить обычный ужин в праздник

Нежный и сытный салат с курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо из простых ингредиентов. Лёгкий, доступный и всегда к месту.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стоматолог Кристина Савостян рассказала, чем опасен ночной скрежет зубами и как его распознать
Дом
Медики объяснили, почему неудобная кровать и сухой воздух мешают восстановлению организма
Еда
Кулинар Трофимов: оливковое масло помогает раскрыть вкус запечённого картофеля
Питомцы
Ветеринар Алексей Громов: при подозрении на удушье кошку нужно везти в клинику
Авто и мото
Автоэксперт: зимой нельзя мыть машину горячей водой из-за риска повреждений
Технологии
Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы
Туризм
Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки
Садоводство
Корзины из ротанга и верёвки становятся трендом экологичного интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet