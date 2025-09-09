Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённые куриные крылья
Запечённые куриные крылья
© openverse.org by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:13

Риск остаться голодным: рецепт, без которого вечер потеряет смысл

По рецепту куриные крылышки в кляре жарятся до золотистой корочки

Представьте: золотистые, румяные куриные крылышки с аппетитной корочкой, которые тают во рту. Они идеальны как закуска или основное блюдо — и готовятся всего за 30 минут! Давайте разберёмся, как пожарить их на сковороде, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты

  • Куриные крылышки: 800 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Пшеничная мука: 150 г
  • Растительное масло для жарки: 50 г
  • Сухие специи: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Промойте куриные крылышки под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем, чтобы они хорошо обжарились. Удалите перышки, если есть, и разрежьте каждое крылышко на 3 части по суставам. Самую маленькую часть можно убрать — она не нужна.

Смешайте яйца с мукой в одну массу или подготовьте отдельно: яйца в одной тарелке, муку с солью и специями — в другой. Это не повлияет на вкус, но второй вариант удобнее. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце. Повторите процесс (мука-яйцо), чтобы кляр получился плотным и хрустящим.

Нагрейте сковороду до горячего состояния, влейте масло и выложите кусочки. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны, затем уменьшите огонь и готовьте ещё 10 минут, переворачивая. Для хрустящей корочки не накрывайте крышкой.

Готовые крылышки приобретут золотистый цвет. Подайте как закуску или с овощным гарниром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары рекомендуют мариновать индейку для шашлыка в смеси чеснока и трав сегодня в 13:37

Индейка на мангале: секрет, который знают только избранные, но раскрыт в одном рецепте

Откройте тайну сочного шашлыка из индейки с ароматным маринадом! Этот рецепт идеален для летнего пикника и удивит вкусом. Попробуйте и поделитесь секретом! 

Читать полностью » Домашний рецепт: бисквитный торт с клубникой сохраняет форму после охлаждения сегодня в 13:18

Торт, который таит в себе революцию: как обычный бисквит становится шедевром без лишних усилий

Захватывающий рецепт сочного бисквитного торта для семейного чаепития. Нежный, воздушный, с простыми шагами и вариациями начинки. Подойдёт новичкам в кулинарии!

Читать полностью » Кулинары жарят стейк кеты на сковороде с чесноком и маслом сегодня в 12:33

Стейк кеты — парадокс нежности: как минимум ингредиентов даёт максимум эмоций

Хотите нежный стейк кеты за 25 минут? Этот рецепт с простыми ингредиентами раскроет секрет сочной рыбы для ужина. Идеально для романтического вечера!

Читать полностью » Рецепт салата Обжорка с колбасой включает маринованные огурцы и лук сегодня в 12:15

Что скрывает простой рецепт с колбасой — шокирующая правда о вкусе, который нельзя упустить

Вкусный салат "Обжорка" с колбасой: овощи, аромат и сытность за 30 минут. Идеален для праздников и будней — попробуйте с копчёной колбасой!

Читать полностью » Кулинары готовят торт с бисквитом на кефире со сметаной сегодня в 11:29

Торт, который исчезает на языке: рецепт, скрытый от праздничных столов

Хотите торт, который тает во рту? Из простых ингредиентов, с бисквитом и кремом — идеально для праздника. Узнайте рецепт и секреты нежности.

Читать полностью » Выпечка шоколадного пирога с использованием пропитки сохраняет мягкость десерта сегодня в 11:11

Срочный лайфхак для кухни: шоколадный пирог за полчаса без лишних хлопот

Представьте пирог, тающий во рту из простых продуктов! Этот мокрый шоколадный десерт с пропиткой какао-пастой порадует всю семью. Легкий рецепт выпечки без шоколада — попробуйте!

Читать полностью » Кулинарный рецепт: оладьи на кефире с зелёным луком сохраняют сочность сегодня в 10:26

Пышные оладьи за минуты: рецепт на кефире, который экономит силы и кошелёк

Оладьи на кефире с луком и яйцами — секрет пышности для любого стола. Простой рецепт на 30 минут, который удивит вкусом и текстурой

Читать полностью » Традиционный рецепт курицы с айвой и черносливом сохраняет сочность мяса сегодня в 10:07

Тайное сочетание курицы, айвы и чернослива — лайфхак, который знают немногие, но захотят все

Откройте для себя рецепт курицы с айвой и черносливом — сочное блюдо, которое станет вашим фаворитом для ужина или праздника. Просто, вкусно, с секретом аромата!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Рыбная мука как органическое удобрение: плюсы, минусы и нормы внесения
Красота и здоровье

Офтальмолог Роман Рыбчич назвал главные проблемы со зрением у детей
Дом

Как использовать освещение для зонирования пространства квартиры-студии
Туризм

Горшечные блюда стали кулинарным символом региона Каппадокия
Туризм

В Тбилиси туристам рекомендуют посещать тихие улицы Старого города и Ботанический сад
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении "Последнего охотника на ведьм"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet