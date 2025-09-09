Риск остаться голодным: рецепт, без которого вечер потеряет смысл
Представьте: золотистые, румяные куриные крылышки с аппетитной корочкой, которые тают во рту. Они идеальны как закуска или основное блюдо — и готовятся всего за 30 минут! Давайте разберёмся, как пожарить их на сковороде, чтобы получилось вкусно и просто.
Ингредиенты
- Куриные крылышки: 800 г
- Яйца: 2 шт.
- Пшеничная мука: 150 г
- Растительное масло для жарки: 50 г
- Сухие специи: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Промойте куриные крылышки под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем, чтобы они хорошо обжарились. Удалите перышки, если есть, и разрежьте каждое крылышко на 3 части по суставам. Самую маленькую часть можно убрать — она не нужна.
Смешайте яйца с мукой в одну массу или подготовьте отдельно: яйца в одной тарелке, муку с солью и специями — в другой. Это не повлияет на вкус, но второй вариант удобнее. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце. Повторите процесс (мука-яйцо), чтобы кляр получился плотным и хрустящим.
Нагрейте сковороду до горячего состояния, влейте масло и выложите кусочки. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны, затем уменьшите огонь и готовьте ещё 10 минут, переворачивая. Для хрустящей корочки не накрывайте крышкой.
Готовые крылышки приобретут золотистый цвет. Подайте как закуску или с овощным гарниром.
