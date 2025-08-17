Картофель фри получается идеально хрустящим — секрет кроется в подготовке

Картофель фри — простое блюдо, которое в одночасье стало мировой классикой. Он уходит со стола первым, будь то гарнир или самостоятельное лакомство. Но, как утверждает Джейми Оливер, добиться идеального результата можно лишь зная несколько хитростей.

"С годами я понял, что именно мелкие шаги определяют конечный результат. Они делают картошку фри по-настоящему особенной", — шеф-повар Джейми Оливер.

Идеальный баланс вкуса и текстуры

Оливер уверен: секрет кроется в том, чтобы соединить хрустящую корочку и мягкий кремовый вкус внутри. Его рецепт обещает именно такой результат — золотистые дольки с ароматом трав и чеснока.

Главный акцент делается на подготовке и поэтапной обработке: картофель не просто обжаривается, а проходит целый ритуал — от варки до запекания с травами.

Ингредиенты

2,5 кг картофеля среднего размера

4 ст. ложки несоленого масла

оливковое масло

1 головка чеснока

половина пучка свежего шалфея

Пошаговый рецепт Джейми Оливера