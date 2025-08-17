Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Картофель фри
Картофель фри
© wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Картофель фри получается идеально хрустящим — секрет кроется в подготовке

Джейми Оливер назвал пошаговый способ приготовления идеального картофеля фри

Картофель фри — простое блюдо, которое в одночасье стало мировой классикой. Он уходит со стола первым, будь то гарнир или самостоятельное лакомство. Но, как утверждает Джейми Оливер, добиться идеального результата можно лишь зная несколько хитростей.

"С годами я понял, что именно мелкие шаги определяют конечный результат. Они делают картошку фри по-настоящему особенной", — шеф-повар Джейми Оливер.

Идеальный баланс вкуса и текстуры

Оливер уверен: секрет кроется в том, чтобы соединить хрустящую корочку и мягкий кремовый вкус внутри. Его рецепт обещает именно такой результат — золотистые дольки с ароматом трав и чеснока.

Главный акцент делается на подготовке и поэтапной обработке: картофель не просто обжаривается, а проходит целый ритуал — от варки до запекания с травами.

Ингредиенты

  • 2,5 кг картофеля среднего размера
  • 4 ст. ложки несоленого масла
  • оливковое масло
  • 1 головка чеснока
  • половина пучка свежего шалфея

Пошаговый рецепт Джейми Оливера

  • Подготовка. Очистите картофель и сварите в подсоленной воде около 15 минут, пока внутри он не станет мягким.
  • Хрустящая текстура. После отваривания дайте картофелю подсохнуть в сите, затем встряхните — это создаст шероховатую поверхность.
  • Секретный этап. На противень с маслом выложите картофель, приправьте и оставьте в холодильнике на ночь.
  • Первый обжиг. При 180 градусах запекайте около часа, добавив раздавленный чеснок.
  • Финальный штрих. Перед подачей слегка разомните кусочки, добавьте шалфей и отправьте в духовку еще на 20 минут.

