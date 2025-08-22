Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясо
Мясо
© www.pexels.com/ by Omar Mahmood is licensed under Бесплатное использование
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Жареная курица стала ещё вкуснее: муку и яйца заменили необычным продуктом

Рецепт курицы в панировке из тапиоки: безглютеновый вариант с хрустящей корочкой

Жареная курица с золотистой корочкой — классика, которая редко оставляет кого-то равнодушным. Но есть способ сделать её ещё интереснее: отказаться от традиционной муки и яиц, заменив их тапиокой. Такой вариант не только подходит для безглютеновой диеты, но и дарит блюду удивительную текстуру.

Почему именно тапиока?

Тапиоковая мука при жарке образует плотную и хрустящую корочку, которая приятно ломается при каждом укусе. А если смешать её с гранулированной тапиокой, эффект усилится — курица станет ещё более румяной и аппетитной.

Что понадобится

  • 1 кг куриного филе, нарезанного тонкими кусочками
  • 1 ст. ложка соли
  • чесночный порошок — по вкусу
  • чёрный перец — по вкусу
  • сладкая паприка — по вкусу
  • сок половины лимона
  • мука из тапиоки (крахмал)
  • гранулированная тапиока (по желанию)
  • масло для жарки

Как готовить

  • Маринад. Смешайте филе с солью, специями и лимонным соком. Накройте и оставьте в холодильнике на полчаса.
  • Панировка. В миске соедините тапиоковую муку с гранулированной тапиокой.
  • Обвалка. Каждый кусочек филе обмакните в смесь, прижимая, чтобы панировка держалась равномерно.
  • Жарка. Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте филе партиями до золотистой корочки.
  • Финальный штрих. Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза вчера в 22:26

Не килограммами, а граммами: сколько арбуза можно съесть без вреда

Три-четыре дольки в день — безопасная норма арбуза, даже если он самый спелый. Диетолог объясняет, сколько можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму вчера в 22:26

Как сократить соль и не потерять вкус: специи, лимон и немного хитрости

Гималайская соль не полезнее поваренной: диетолог разоблачает мифы и объясняет, почему главное — это количество, а не происхождение соли.

Читать полностью » Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья вчера в 22:26

Минус 10 кг — плюс проблемы: как экстремальные диеты разрушают организм

Жесткие диеты обещают минус 10 кг за пару недель — и приводят к срывам, болезням и возврату веса. Эндокринолог объясняет, почему так худеть опасно.

Читать полностью » Неалкогольную жировую болезнь печени выявили у 36-летнего бизнесмена с вчера в 21:16

Он не пил, ел "нормально" — и всё равно лишился печени: чем опасна псевдополезная еда

Британец не пил запоями и не ел фастфуд — но всё равно получил диагноз, который разрушает печень. Как ужины в ресторанах довели до опасной болезни?

Читать полностью » Врач назвал опасные последствия вчера в 21:16

Диета Белоснежки может довести до больницы: сказка с опасным концом

Питаться как Белоснежка или Ариэль? Диетолог предупреждает: модная "сказочная" диета грозит гормональным сбоем, депрессией и срывом организма.

Читать полностью » Роскачество объяснило, чем опасна плесень в еде и кого она поражает сильнее всего вчера в 20:17

Плесень прорастает глубже, чем кажется: почему нельзя срезать и есть

Почему нельзя срезать плесень и есть «чистую» часть продукта? Эксперт объясняет, как токсины грибов проникают в еду и чем это может обернуться для организма.

Читать полностью » Маринованные помидоры с виноградом сохраняют вкус и аромат до следующего урожая вчера в 18:21

Помидоры и виноград под одной крышкой: соседи удивляются, а гости съедают первыми

Удивите всех необычной заготовкой на зиму! Маринованные помидоры с чёрным виноградом, приготовленные тройной заливкой, порадуют нежным вкусом и ароматом.

Читать полностью » Домашнее яблочное повидло подходит для тостов, выпечки и прослойки тортов вчера в 17:26

Повидло, которое делает выпечку королевской: секрет — в одной пряности

Ароматное яблочное повидло с корицей – отличный десерт и идеальная начинка для выпечки. Простой рецепт позволит наслаждаться вкусом яблок круглый год.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты
Садоводство

Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано
Наука и технологии

Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики
Спорт и фитнес

Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса
Туризм

Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году
Красота и здоровье

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета
Авто и мото

Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — "Автостат Инфо"
Садоводство

Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru