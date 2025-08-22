Жареная курица стала ещё вкуснее: муку и яйца заменили необычным продуктом
Жареная курица с золотистой корочкой — классика, которая редко оставляет кого-то равнодушным. Но есть способ сделать её ещё интереснее: отказаться от традиционной муки и яиц, заменив их тапиокой. Такой вариант не только подходит для безглютеновой диеты, но и дарит блюду удивительную текстуру.
Почему именно тапиока?
Тапиоковая мука при жарке образует плотную и хрустящую корочку, которая приятно ломается при каждом укусе. А если смешать её с гранулированной тапиокой, эффект усилится — курица станет ещё более румяной и аппетитной.
Что понадобится
- 1 кг куриного филе, нарезанного тонкими кусочками
- 1 ст. ложка соли
- чесночный порошок — по вкусу
- чёрный перец — по вкусу
- сладкая паприка — по вкусу
- сок половины лимона
- мука из тапиоки (крахмал)
- гранулированная тапиока (по желанию)
- масло для жарки
Как готовить
- Маринад. Смешайте филе с солью, специями и лимонным соком. Накройте и оставьте в холодильнике на полчаса.
- Панировка. В миске соедините тапиоковую муку с гранулированной тапиокой.
- Обвалка. Каждый кусочек филе обмакните в смесь, прижимая, чтобы панировка держалась равномерно.
- Жарка. Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте филе партиями до золотистой корочки.
- Финальный штрих. Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
