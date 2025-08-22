Жареная курица стала ещё вкуснее: муку и яйца заменили необычным продуктом

Жареная курица с золотистой корочкой — классика, которая редко оставляет кого-то равнодушным. Но есть способ сделать её ещё интереснее: отказаться от традиционной муки и яиц, заменив их тапиокой. Такой вариант не только подходит для безглютеновой диеты, но и дарит блюду удивительную текстуру.

Почему именно тапиока?

Тапиоковая мука при жарке образует плотную и хрустящую корочку, которая приятно ломается при каждом укусе. А если смешать её с гранулированной тапиокой, эффект усилится — курица станет ещё более румяной и аппетитной.

Что понадобится

1 кг куриного филе, нарезанного тонкими кусочками

1 ст. ложка соли

чесночный порошок — по вкусу

чёрный перец — по вкусу

сладкая паприка — по вкусу

сок половины лимона

мука из тапиоки (крахмал)

гранулированная тапиока (по желанию)

масло для жарки

Как готовить