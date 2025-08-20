Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Курица в панировке
Курица в панировке
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:35

Сочная курица с хрустящей корочкой: как один рецепт может сплотить семью за столом

Как приготовить курицу в панировочных сухарях: пошаговая инструкция от кулинаров

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто можно приготовить аппетитную курицу на ужин? Этот рецепт станет вашим новым фаворитом! Сочная и нежная, с хрустящей корочкой, курица в панировочных сухарях на сковороде идеально подходит для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты

  • Целая курица — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 1 стакан
  • Пшеничная мука — 0.5 стакана
  • Куркума — 0.5 ч. л.
  • Паприка — 0.5 ч. л.
  • Лимонный сок — 3 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 30 г
  • Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с того, что разделите курицу на части и обсушите. Затем сбрызните кусочки лимонным соком и вотрите в них чеснок. Оставьте мариноваться на 1 час. Если у вас есть время, можно оставить на ночь в холодильнике.

В одной чаше смешайте панировочные сухари с куркумой, паприкой и солью. В другой чаше взбейте яйца, а в третьей — насыпьте муку. Обваляйте каждый кусочек курицы в муке, затем окуните в яйца и обваляйте в панировке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите курицу, не укладывая кусочки слишком плотно. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны. Чтобы проверить готовность, проколите курицу — сок должен быть прозрачным. Подавайте горячую курицу с гарниром или свежими овощами.

Этот простой рецепт курицы в панировочных сухарях станет настоящей находкой для вашего семейного ужина. Не упустите шанс побаловать близких.

