Сочная курица с хрустящей корочкой: как один рецепт может сплотить семью за столом
Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто можно приготовить аппетитную курицу на ужин? Этот рецепт станет вашим новым фаворитом! Сочная и нежная, с хрустящей корочкой, курица в панировочных сухарях на сковороде идеально подходит для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
- Целая курица — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Панировочные сухари — 1 стакан
- Пшеничная мука — 0.5 стакана
- Куркума — 0.5 ч. л.
- Паприка — 0.5 ч. л.
- Лимонный сок — 3 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло — 30 г
- Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Начните с того, что разделите курицу на части и обсушите. Затем сбрызните кусочки лимонным соком и вотрите в них чеснок. Оставьте мариноваться на 1 час. Если у вас есть время, можно оставить на ночь в холодильнике.
В одной чаше смешайте панировочные сухари с куркумой, паприкой и солью. В другой чаше взбейте яйца, а в третьей — насыпьте муку. Обваляйте каждый кусочек курицы в муке, затем окуните в яйца и обваляйте в панировке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите курицу, не укладывая кусочки слишком плотно. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны. Чтобы проверить готовность, проколите курицу — сок должен быть прозрачным. Подавайте горячую курицу с гарниром или свежими овощами.
Этот простой рецепт курицы в панировочных сухарях станет настоящей находкой для вашего семейного ужина. Не упустите шанс побаловать близких.
