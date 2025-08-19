Хрустящая корочка и нежное мясо: как совместить несовместимое

Что может быть лучше, чем сочное, ароматное блюдо, которое готовится всего за 30 минут? Куриные грудки в панировке — это идеальный вариант для тех, кто хочет порадовать себя и близких чем-то вкусным, но без лишних хлопот.

Почему это блюдо стоит попробовать?

Панировка из сухарей и муки создаёт хрустящую корочку, которая сохраняет все соки внутри. В результате мясо получается нежным, сочным и невероятно ароматным. А благодаря простым ингредиентам, которые есть в каждом доме, приготовление становится лёгким и приятным процессом.

Что понадобится

Куриные грудки (400 г)

Яйца (2 шт.)

Пшеничная мука (0,5 стакана)

Панировочные сухари (0,5 стакана)

Растительное масло (30 г)

Соль, перец, паприка — по вкусу

Пошаговое приготовление

Ополосните куриные грудки, обсушите их и нарежьте на порционные кусочки. Слегка отбейте их, чтобы они стали более нежными. В три миски разложите муку, взбитые яйца и сухари. Каждый кусочек мяса сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и завершите процесс панировкой в сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Главное — не пережарить, чтобы мясо осталось сочным. Выложите готовые грудки на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте с любимым гарниром или салатом.

Советы