Сырные шарики
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:02

Секрет сырного шарика: какой ингредиент делает его идеальным

Как приготовить сырные шарики во фритюре

Вы когда-нибудь задумывались, почему блюда во фритюре такие невероятно вкусные? Секрет в хрустящей золотистой корочке, которая скрывает нежнейшую начинку. Именно таким лакомством являются сырные шарики — простая в приготовлении, но неизменно эффектная закуска, которая исчезает со стола мгновенно. И что самое приятное, для её создания не нужны дорогие или редкие продукты.

Что понадобится для идеальной закуски

Главный герой этого блюда — сыр. Берите любой твёрдый сорт, который хорошо плавится при нагревании, например, Гауда или Чеддер. От его качества и вкуса напрямую зависит финальный результат. Остальные ингредиенты почти всегда есть под рукой.

  • Твёрдый сыр: 300 грамм (обязательно охлаждённый, так его легче натереть).
  • Пшеничная мука высшего сорта: 3 столовые ложки (плюс возможно немного больше).
  • Куриные яйца категории С0: 3 штуки.
  • Панировочные сухари: 2 столовые ложки для обваливания.
  • Растительное масло без запаха: около 600 мл для фритюра.
  • Соль: щепотка или по вашему вкусу.

Интересный факт: блюда в панировке, обжаренные во фритюре, особенно популярны в американской кухне. Считается, что техника панирования была завезена в США европейскими переселенцами и идеально прижилась благодаря обилию местных продуктов.

Пошаговый план действий: от теста до золотистого шарика

Шаг 1: Подготовка сырной основы

Натрите охлаждённый сыр на крупной терке. Крупная стружка даст ту самую тягучую текстуру внутри шарика и сделает процесс лепки более удобным. Возьмите глубокую миску и слегка взбейте в ней яйца вилкой или венчиком. Вам не нужно добиваться пены — просто смешайте белки с желтками до однородности.

Шаг 2: Замешиваем тесто

Добавьте к яйцам натёртый сыр и аккуратно перемешайте. Теперь настало время соли. Здесь важно не переборщить: если ваш сыр достаточно солёный сам по себе, дополнительная соль может и не понадобиться.

Попробовав сыр, мне показалось, что он не слишком соленый. Поэтому тесто я подсолила. Но шарики, на мой вкус, получились пересоленными. Учитывайте это при готовке.

Всыпьте муку. Добавляйте её небольшими порциями, так как влажность сыра и размер яиц могут различаться. Вам нужно добиться консистенции, из которой можно лепить. Если масса продолжает сильно липнуть к рукам, добавьте ещё немного муки.

Шаг 3: Формируем и панируем

Теперь самое интересное — лепка. Мокрыми или слегка смазанными маслом руками начинайте формировать шарики размером чуть больше перепелиного яйца. Не берите слишком много теста, иначе шарики не прожарятся внутри.

Чтобы удобнее было работать с тестом, старайтесь формировать шарики кончиками пальцев. Когда много теста прилипнет к рукам, вымойте их и высушите, а потом продолжайте лепить.

Для панировки насыпьте сухари в плоскую тарелку с бортиками. Обкатайте в ней каждый шарик со всех сторон. Именно сухари дадут ту самую идеальную хрустящую корочку, которая не получится с одной только мукой.

Шаг 4: Искусство жарки во фритюре

Возьмите сковороду с высокими бортами. Налейте масло так, чтобы оно покрывало шарики примерно до половины. Разогрейте его на среднем огне. Чтобы проверить температуру, бросьте в масло крошку сухарей — если вокруг неё пошли пузырьки, значит, можно начинать.

Проверьте необходимую температуру масла, опустив в него деревянную лопатку. Вокруг неё должны начать образовываться пузырьки. Осторожно опускайте шарики в разогретое масло. Не перегружайте сковороду, иначе температура масла упадёт, и шарики впитают много жира. Жарьте их, постоянно переворачивая шумовкой, до равномерного золотисто-коричневого цвета со всех сторон.

Шаг 5: Финальный аккорд

Готовые сырные шарики выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, — это поможет избавиться от излишков масла.

Чтобы не испортить округлую форму шариков, после приготовления не держите долго горячие шарики горкой, потому что они мягкие и могут придавить друг друга.

Подавайте закуску немедленно, пока сыр внутри горячий и тягучий. Они идеальны сами по себе или с чесночным, томатным соусом и свежими овощами. Приятного аппетита!

Интересный факт: сыр — один из древнейших кулинарных продуктов. Археологи считают, что его начали производить более 7000 лет назад. Так что, готовя сырные шарики, вы прикасаетесь к многовековой гастрономической истории!

