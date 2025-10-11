Один штрих — и блюдо будто из ресторана: что добавляют в кляр, но не пишут в рецептах

От золотистой хрустящей корочки трудно отказаться. Именно ради неё повара и домашние кулинары по всему миру используют кляр — воздушное жидкое тесто, которое обволакивает ингредиенты и превращает обычное жаркое в аппетитное блюдо с идеальной текстурой. Этот универсальный способ приготовления позволяет сохранить внутри сочность, а снаружи — добиться легкого хруста. Главное — знать несколько секретов, чтобы кляр получился безупречным.

Что такое кляр и зачем он нужен

Само слово "кляр" пришло из французского claire, что означает "жидкий". По сути, это тесто особой консистенции, в которое перед жаркой погружают продукты — от ломтиков рыбы до кольц лука или фруктов. Основу составляют мука и жидкость, чаще всего вода, молоко, пиво или минеральная вода. Иногда в рецептуру добавляют яйца, а для отдельных блюд — крахмал или разрыхлитель.

Главная задача кляра — создать тонкую оболочку, удерживающую влагу внутри. Благодаря этому мясо, овощи и морепродукты остаются сочными, не впитывают лишнего масла и приобретают ровный золотистый оттенок.

Разновидности кляра

Смесь бывает разной густоты и вкуса. Плотный кляр идеально подходит для сочных ингредиентов: он формирует герметичную корочку. Более жидкий — для сухих продуктов вроде картофеля или баклажанов, которым нужно немного масла для мягкости.

По вкусу кляр может быть:

• солёным — для рыбы, мяса, овощей;

• сладким — для фруктов и десертов;

• острым — с добавлением специй, перца или чеснока.

Для пышности в тесто нередко кладут соду или дрожжи, а для аромата — зелень и сухие травы. Готовые кусочки после жарки лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Сравнение: кляр и панировка