Поваров этот трюк шокировал: картошка запекается без масла и получается сочнее

Печь картошку можно сотней способов, но самый ленивый и в то же время эффектный вариант — запечь её прямо в майонезе.

Майонез здесь выступает не просто как соус, а как полноценная замена маслу. В нём есть и жиры, и белки, благодаря чему создаётся защита от жара и сохраняется сочность. Картофель не подгорает, а специи раскрываются особенно ярко.

Почему майонез работает лучше масла

Обычное сливочное масло быстро подгорает, особенно при высокой температуре. Майонез, напротив, образует тонкую плёнку, которая удерживает влагу внутри клубней. За счёт этого готовое блюдо получается нежным, не пересушенным и аппетитно золотистым.

Если использовать домашний майонез, вкус станет ещё насыщеннее — в нём больше яичных желтков и меньше уксуса. Для аромата добавляют сушёную петрушку, паприку, чеснок и немного сушёного лука.

Как приготовить картошку по-деревенски в духовке

Разогрейте духовку до 220 °C (если есть конвекция — до 200 °C). Тщательно промойте молодую картошку, обсушите салфеткой. В глубокой миске смешайте майонез с пряностями: сушёной петрушкой, чесноком, паприкой и щепоткой лука. Добавьте картофель и перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Выложите клубни на пергамент, запекайте 20-25 минут до мягкости. Затем включите режим "гриль" и дождитесь, когда появится аппетитная корочка. Готовое блюдо оставьте на 5 минут, посолите и поперчите по вкусу.

Такой гарнир идеально сочетается с мясом, рыбой или просто свежими овощами. А если добавить розмарин и немного оливкового масла, аромат станет ресторанным.

Ошибки при запекании и как их избежать

Ошибка: слишком толстые куски.

Последствие: не пропекаются внутри.

Альтернатива: режьте на равные части толщиной не больше 3 см.

Ошибка: кладёте картошку плотным слоем.

Последствие: она тушится, а не запекается.

Альтернатива: выкладывайте в один ряд, оставляя промежутки.

Ошибка: пересушивание под грилем.

Последствие: чёрная корка и сухая середина.

Альтернатива: следите визуально, готовьте не дольше 5 минут при гриле.

А что если заменить майонез?

Можно — и даже стоит поэкспериментировать. Веганская альтернатива — смесь оливкового масла с горчицей и каплей лимонного сока. Для пикантности подойдёт сметана с чесноком или йогурт с прованскими травами. Главное — сохранить баланс жира и кислотности, чтобы картофель оставался хрустящим.