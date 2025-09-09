Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:23

Забытый трюк превращает бекон в идеальное украшение завтрака: как легко его приготовить

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке

Приготовление хрустящего бекона дома часто превращается в настоящее испытание: масло брызжет, кухня покрывается жирными пятнами, а на сковороде куски готовятся неравномерно. Особенно сложно, если нужно накормить большую компанию. Но есть способ, который избавит от лишних хлопот и позволит подать на стол идеальный бекон для всех гостей.

Почему лучше отказаться от сковороды

Фритюр или обжарка на плите всегда связаны с беспорядком и постоянным контролем. Стоит отвлечься на минуту — и часть ломтиков уже подгорела, а другая осталась сыроватой. К тому же готовить порциями для большой семьи или друзей долго и неудобно. Именно поэтому лучше кардинально изменить подход.

Секрет прост: убрать сковороду в сторону и переложить всю работу на духовку. Там тепло распределяется равномерно, и каждый ломтик прожаривается одинаково.

Преимущества запекания

Главное достоинство метода в том, что сразу можно приготовить много бекона, и все куски будут одинаково румяными. Не нужно стоять у плиты, переворачивать и вытирать жир со стен. Достаточно лишь застелить противень бумагой или фольгой, и уборка после готовки займёт пару минут.

Кроме того, духовка позволяет варьировать степень прожарки. Любители золотистой хрустящей корочки могут оставить бекон дольше, а тем, кто предпочитает более мягкий вариант, достаточно убрать его на минуту раньше.

Как правильно готовить бекон в духовке

Чтобы всё получилось идеально, важно соблюдать несколько простых шагов:

  1. Разогреть духовку до 200 °C.

  2. Подготовить противень: застелить бумагой для выпечки или фольгой.

  3. Разложить ломтики ровно, без нахлёста.

  4. Запекать 15-18 минут, следя за степенью готовности.

  5. В середине процесса развернуть противень для равномерного подрумянивания.

После этого останется лишь промокнуть готовый бекон бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир, и подать его на стол.

Когда этот способ особенно полезен

Запекание идеально подходит для воскресных завтраков и больших семейных встреч. Вместо того чтобы проводить время у плиты, можно спокойно заняться другими блюдами или накрыть на стол. Для бранча на 10-12 человек этот метод становится настоящим спасением.

Кроме того, благодаря ровному прогреву ломтики не скручиваются и остаются красивыми — именно такими, какими их хочется видеть на тарелке с глазуньей или сэндвичем.

Полезные советы

  • Если хотите меньше жира — выбирайте бекон средней толщины.
  • Для аромата можно добавить сверху веточку розмарина или тимьян.
  • Хранить остатки удобно в контейнере в холодильнике — они сохраняют вкус до трёх дней.

Таким образом, духовка превращает готовку бекона из рутинной и грязной работы в лёгкий и быстрый процесс.

