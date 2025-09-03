Малина будущего: ученые создали ягоду, которая не мнётся и не портится неделями

Представьте себе ягоду, которая не мнётся в дороге, не плесневеет и хранится значительно дольше обычной. Британские учёные сделали первый шаг к созданию такой "идеальной" малины.

Как работает технология

Специалисты из Кранфилдского университета впервые применили к малине метод точечного редактирования ДНК CRISPR-Cas9.

Суть проста:

в клетки растения вводят белок Cas9 и направляющую РНК,

они вносят микроскопические изменения в геном,

при этом не добавляется чужеродный генетический материал.

Именно поэтому новая малина не считается ГМО — она остаётся "натуральной", но с улучшенными свойствами.

Главное преимущество

Обычная селекция занимает до 10 лет. С помощью CRISPR учёные могут вывести новый сорт всего за год — это настоящий прорыв для агробиотехнологий.

Что ждёт нас впереди

По прогнозам исследователей, в будущем появятся ягоды, которые:

будут устойчивы к серой гнили и погодным аномалиям,

дольше сохранят свежесть,

станут более сладкими и крупными,

лишатся косточек, что сделает их ещё удобнее в употреблении.

Итог

CRISPR открывает дорогу к созданию "малины будущего" — вкусной, практичной и долговечной. Возможно, совсем скоро привычная ягода изменится до неузнаваемости.