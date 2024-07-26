Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который наделяет Центральный банк полномочиями по регулированию торговли цифровыми валютами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

ЦБ сможет устанавливать правила проведения организованных торгов цифровой валютой и создавать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС).

Nеперь ЦБ сможет утверждать программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ, а также создавать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе НПС.

Программа ЭПР должна будет прописать порядок допуска цифровых валют к организованным торгам, а также определить требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой. Кроме того, ЦБ сможет определять правила работы электронной платформы, оператора и пользователей, а также требования к деятельности оператора электронной платформы по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровыми валютами.

Идея о проведении эксперимента по биржевым торгам криптовалютой была ранее озвучена Минфином. Однако министерство предлагало вывести расчеты по внешнеторговым контрактам в цифровых валютах из-под экспериментального режима, но эта идея не была поддержана депутатами.

В итоге, согласно тексту законопроекта, ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота в рамках ЭПР: по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, а также по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 30 июля. Если он будет принят, это может стать важным шагом в развитии рынка цифровых валют в России и создании условий для их использования в качестве средства платежа.

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