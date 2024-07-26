Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Под контролем ЦБ пройдут экспериментальные биржевые торги криптовалютой
  1. Главная
  2. Страна

Под контролем ЦБ пройдут экспериментальные биржевые торги криптовалютой

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который наделяет Центральный банк полномочиями по регулированию торговли цифровыми валютами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

ЦБ сможет устанавливать правила проведения организованных торгов цифровой валютой и создавать оператора по расчетам в цифровых валютах на базе Национальной платежной системы (НПС).

Nеперь ЦБ сможет утверждать программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ, а также создавать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе НПС.

Программа ЭПР должна будет прописать порядок допуска цифровых валют к организованным торгам, а также определить требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой. Кроме того, ЦБ сможет определять правила работы электронной платформы, оператора и пользователей, а также требования к деятельности оператора электронной платформы по оказанию услуг расчетов по сделкам с цифровыми валютами.

Идея о проведении эксперимента по биржевым торгам криптовалютой была ранее озвучена Минфином. Однако министерство предлагало вывести расчеты по внешнеторговым контрактам в цифровых валютах из-под экспериментального режима, но эта идея не была поддержана депутатами.

В итоге, согласно тексту законопроекта, ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота в рамках ЭПР: по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, а также по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 30 июля. Если он будет принят, это может стать важным шагом в развитии рынка цифровых валют в России и создании условий для их использования в качестве средства платежа.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jayofromcpt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта

Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта

В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.

Читать полностью
В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона

В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона

В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник".

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.

Читать полностью
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.

Читать полностью

Новости