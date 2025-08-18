Днём +31 и ни облачка: крымское лето идёт на рекорд

Гребень азорского антициклона продолжает удерживать сухую и жаркую погоду на полуострове. Как пояснила начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, антициклон не пропускает в регион воздушные массы умеренных широт и препятствует образованию осадков.

Прогноз на неделю

Днём — от +25 до +31 градуса. Ночью — от +14 до +23 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Когда появится дождь

По словам синоптика, в субботу в Крыму ожидается прохождение холодного фронта. С ним связана вероятность кратковременных дождей, которых жители полуострова ждут уже несколько недель.

Воскресенье: немного прохладнее

Температура воздуха днём опустится до +29 градусов. Ночью останется тепло: от +15 до +20 градусов.

Несмотря на долгожданные осадки в выходные, жара в Крыму сохранится: температура воздуха всё равно будет выше климатической нормы.