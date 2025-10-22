Выжить под солнцем: как виноделы Крыма превращают засуху в шанс

Сезон 2025 года стал для крымских виноградарей одним из самых непростых за последние годы. Весенние заморозки, продолжительная засуха и температурные перепады серьёзно сказались на состоянии лоз. Несмотря на усилия аграриев, валовой сбор урожая, по предварительным данным, снизится на четверть.

Как погода повлияла на виноградники

Весенние холода повредили молодые почки, а засуха, продолжавшаяся с мая по сентябрь, не позволила лозам полноценно восстановиться. Это стало главной причиной снижения урожайности.

"Основная причина падения показателей — неблагоприятные погодные условия", — отметили в Минсельхозе Крыма.

Тем не менее, уборочная кампания идёт по графику и продлится до начала ноября. Исключение — сорта, предназначенные для ice wine: для их созревания нужно дождаться первых заморозков.

Влияние климата на крымское виноделие

Последние годы климат на полуострове становится всё более непредсказуемым. Изменения температуры и распределения осадков вынуждают виноградарей пересматривать традиционные подходы к уходу за виноградом.

"Погодные колебания последнего десятилетия всё сильнее влияют на аграрный сектор", — пояснили в региональном ведомстве.

Сравнение: урожайность и условия выращивания