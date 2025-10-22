Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноградная гроздь в солнечном саду
Виноградная гроздь в солнечном саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:40

Выжить под солнцем: как виноделы Крыма превращают засуху в шанс

Урожай винограда в Крыму в 2025 году снизится на четверть из-за засухи и заморозков — Минсельхоз

Сезон 2025 года стал для крымских виноградарей одним из самых непростых за последние годы. Весенние заморозки, продолжительная засуха и температурные перепады серьёзно сказались на состоянии лоз. Несмотря на усилия аграриев, валовой сбор урожая, по предварительным данным, снизится на четверть.

Как погода повлияла на виноградники

Весенние холода повредили молодые почки, а засуха, продолжавшаяся с мая по сентябрь, не позволила лозам полноценно восстановиться. Это стало главной причиной снижения урожайности.

"Основная причина падения показателей — неблагоприятные погодные условия", — отметили в Минсельхозе Крыма.

Тем не менее, уборочная кампания идёт по графику и продлится до начала ноября. Исключение — сорта, предназначенные для ice wine: для их созревания нужно дождаться первых заморозков.

Влияние климата на крымское виноделие

Последние годы климат на полуострове становится всё более непредсказуемым. Изменения температуры и распределения осадков вынуждают виноградарей пересматривать традиционные подходы к уходу за виноградом.

"Погодные колебания последнего десятилетия всё сильнее влияют на аграрный сектор", — пояснили в региональном ведомстве.

Сравнение: урожайность и условия выращивания

Показатель 2024 год 2025 год
Средняя урожайность (ц/га) 82 62
Продолжительность засухи 2 месяца 5 месяцев
Средняя температура лета +28°C +32°C
Объём господдержки (млн руб.) 736,8 839,5

Рост господдержки позволил частично компенсировать убытки: выделенные средства направлены на покупку посадочного материала, шпалер и капельных систем полива.

Советы шаг за шагом: как адаптироваться к новым условиям

  1. Выбирать устойчивые сорта. В приоритете технические и засухоустойчивые разновидности: Каберне Совиньон, Саперави, Ркацители.

  2. Использовать капельное орошение. Такая система позволяет экономно расходовать воду и поддерживать оптимальную влажность почвы.

  3. Мульчировать лозу. Слой мульчи удерживает влагу и защищает корневую систему от перегрева.

  4. Контролировать нагрузку на куст. Удаление лишних побегов помогает сохранить энергию растения и качество гроздей.

  5. Регулярно проводить анализ почвы. Баланс микроэлементов напрямую влияет на устойчивость лозы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использование старых методов полива Потеря влаги и перегрев почвы Переход на автоматизированное капельное орошение
Отсутствие защиты от заморозков Гибель молодых почек Использование агроволокна и дымовых пушек
Пренебрежение анализом почв Снижение качества ягод Применение цифровых систем агромониторинга

А что если климат продолжит меняться?

Если тенденция к засухам и аномальной жаре сохранится, виноградарям придётся расширять использование технологий "умного виноделия". Это включает метеостанции, датчики влажности и прогнозные модели, помогающие точно рассчитать оптимальный срок полива и сбора урожая. Подобный подход уже активно внедряется в хозяйствах Франции и Испании — и Крым постепенно перенимает этот опыт.

Плюсы и минусы текущего сезона

Плюсы Минусы
Высокое содержание сахаров в ягодах — богатый вкус вин Снижение общего объёма урожая на 20-25 %
Господдержка виноградарей увеличена почти на 100 млн рублей Повреждение почек из-за заморозков
Активное внедрение новых агротехнологий Увеличение себестоимости продукции

FAQ

Как погодные условия влияют на вкус вина?
Засуха и жара усиливают концентрацию сахаров и фенольных соединений, делая вино более плотным и насыщенным.

Какие сорта винограда лучше переносят жару?
Технические сорта с плотной кожицей и глубокой корневой системой — Каберне, Саперави, Гренаш.

Поможет ли господдержка компенсировать потери урожая?
Частично. Государство финансирует приобретение оборудования и посадочного материала, но потери производителей полностью не покрываются.

Мифы и правда

Миф: засуха полностью уничтожает виноград.
Правда: при грамотном поливе и мульчировании лоза адаптируется и даёт качественные ягоды.

Миф: хорошее вино получается только при стабильном климате.
Правда: стрессовые условия могут раскрыть новые ноты вкуса, особенно в красных сортах.

Исторический контекст

Крымское виноделие имеет более чем двухтысячелетнюю историю. Первые виноградники появились здесь во времена античности. В XIX веке регион стал центром элитного виноделия Российской империи, а в советский период — основным поставщиком десертных вин. Сегодня Крым вновь возвращает себе статус винодельческого бренда России, развивая как традиционные, так и авторские технологии.

Интересные факты

  1. В Крыму ежегодно производят около 2 млн гектолитров вина.

  2. Некоторые хозяйства используют солнечные панели для питания систем капельного полива.

  3. На полуострове активно развивают энологический туризм — дегустационные маршруты по винодельням становятся популярнее пляжного отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму обновили парк школьных автобусов — поступило 40 новых ПАЗов 16.10.2025 в 16:28
Безопаснее, тише, экономичнее: школьный транспорт Крыма выходит на новый уровень

Крым получил 40 новых школьных автобусов марки ПАЗ. Рассказываем, куда они отправились, как изменят дорогу к знаниям и какие технологии могут появиться дальше.

Читать полностью » В Крыму на неделе ожидается похолодание до +1 °C 15.10.2025 в 23:22
Тепло сбежало в горы: Крым встречает октябрь в шерстяных носках

На этой неделе Крым ощутит дыхание осени: ночи станут холодными, возможны дожди и ветер. Рассказываем, чего ждать жителям и как подготовиться к смене погоды.

Читать полностью » С 1 января 2026 года в Крыму увеличат взнос на капремонт до 11,46 рубля за кв. метр 15.10.2025 в 21:51
С 2026 года в Крыму меняется одна строка в квитанции — и это почувствуют все

С нового года в Крыму увеличится плата за капитальный ремонт. Разбираемся, почему это произошло, сколько теперь придется платить и как можно снизить расходы.

Читать полностью » Крым стал лидером зимнего туризма в России 15.10.2025 в 20:47
Цены на отдых ниже, чем в Сочи: почему зимой Крым выгоднее, чем кажется

Крым этой зимой неожиданно опередил Сочи и Кавказ по популярности у туристов. Разбираемся, почему полуостров стал главным направлением для встречи Нового года и где найти лучший отдых.

Читать полностью » В Севастополе оплату проезда введут по биометрии с помощью 12.10.2025 в 23:37
Оплата взглядом: в Севастополе запустят систему оплаты в транспорте без карт и телефонов

В Севастополе оплату проезда «улыбкой» запустят с 25 октября: биометрические терминалы появятся на катерах и паромах, а позже — в наземном транспорте.

Читать полностью » В Анапе очищают побережье от следов мазута после выбросов на берег 12.10.2025 в 23:30
Следы мазута в море: в Анапе продолжают очистку пляжей после аварии в Керченском проливе

На побережье Анапы обнаружили незначительные следы мазута — специалисты ежедневно очищают пляжи после аварии танкеров в Керченском проливе.

Читать полностью » Минздрав Крыма: женщины всё чаще рожают первого ребёнка после 30 лет 10.10.2025 в 23:03
Крым меняет представления о материнстве: всё больше женщин решаются рожать после тридцати

Всё больше женщин решаются стать мамами после тридцати. Почему возраст первых родов растёт, какие риски несёт поздняя беременность и как к ней подготовиться.

Читать полностью » В Крыму открыли горные тропы для туристов — список маршрутов и уровни сложности 10.10.2025 в 21:58
Крым переворачивает привычки туристов: самые яркие виды — не у моря, а над облаками

Осенью Крым раскрывает свою вторую жизнь — тропы, ведущие к облакам. Где искать лучшие маршруты, чем славится Штангеевская тропа и зачем идти на Берег каменных крокодилов?

Читать полностью »

Новости
Еда
Кулинары: добавление 1–2 чайных ложек уксуса в суп улучшает вкус и баланс соли
Садоводство
Корнельский университет: горох можно успешно выращивать зимой без опыления насекомыми
Питомцы
Мягкий тон речи помогает попугаям быстрее заговорить
Технологии
Intel объяснила рост цен на процессоры Raptor Lake увеличением издержек
Спорт и фитнес
Ошибки при беге с собакой: рекомендации экспертов для безопасных тренировок
Садоводство
Крыжовник сохраняет витамины при правильной заморозке и подготовке ягод — Галина Матвеева
Спорт и фитнес
Выпады перед бегом: укрепление ног и рекомендации тренеров
Технологии
Средняя стоимость ноутбука в России составила 58,6 тыс. рублей за первые три квартала 2025 года — "М. Видео"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet