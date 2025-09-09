Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Mos.ru by Юрий Иванко is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:47

Ливни размером с месячную норму: чем грозит стихия жителям Крыма

Циклон принес в Крым сильные ливни и похолодание — прогноз Крымского гидрометцентра

В южных регионах снова разыгралась стихия. После потопа в Сочи циклон добрался и до Крыма. Синоптики предупреждают: ближайшие двое суток станут настоящим испытанием для жителей полуострова. Вместо привычного бархатного сентября придут сильные ливни, шквалистый ветер и ощутимое похолодание.

Дожди и грозы

Циклон, сформировавшийся над восточной частью Чёрного моря, принесёт на полуостров обильные осадки. По прогнозу Крымского гидрометцентра, в ряде районов пройдут грозовые дожди с рекордным количеством влаги.

"Местами дожди с грозами будут очень сильными — 30…50 миллиметров — это очень приличные цифры", — сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Такие объёмы осадков сопоставимы с месячной нормой. В условиях горного рельефа и узких улиц городов ливни могут привести к подтоплениям.

Сильный ветер

Осадки будут сопровождаться резким усилением северо-восточного ветра. Порывы достигнут 17-22 метров в секунду, а местами — и больше. При такой скорости возможно падение деревьев и повреждение слабо закреплённых конструкций. Автовладельцам советуют не парковать машины под линиями электропередач и большими ветвями.

Самый холодный день осени

Крымчанам стоит готовиться не только к дождям, но и к заметному похолоданию. Если в начале сентября столбики термометров ещё показывали комфортные 26-28 градусов, то теперь температура резко снизится.

"Завтра, 10 сентября, и вовсе ожидается самый холодный день начала осени. Теплу неоткуда взяться: небо затянуто тучами, будет идти дождь, и в Симферополе будет лишь 21°", — отметила синоптик.

Резкий контраст по сравнению с первыми числами месяца сделает погоду особенно некомфортной.

Когда стихия отступит

К счастью, непогода продержится недолго. Уже к середине дня 11 сентября циклон ослабнет, и на полуостров вернётся сухая и относительно тёплая погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры на 5-7 градусов, хотя летняя жара уже не вернётся.

Температура морской воды

Несмотря на дожди и ветер, море остаётся тёплым. Чёрное море держит отметку 23-24 градуса, Азовское чуть прохладнее — около 23°. Для купающихся это значит, что вода пока комфортна, но пляжный отдых в дождливые дни вряд ли будет привлекателен.

Что важно учесть жителям и туристам

Синоптики и спасатели рекомендуют в ближайшие дни быть особенно осторожными:

  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • держать при себе зонты или дождевики;
  • не выходить в горные походы и не планировать выезды на природу;
  • учитывать ухудшение видимости и скользкие дороги при поездках на авто.

Непогода не продлится долго, но именно в такие короткие периоды происходят основные происшествия. Поэтому внимательность и соблюдение элементарных правил безопасности помогут без проблем переждать капризный циклон.

