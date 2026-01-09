Крым перестал быть просто курортом: регион переписал свой туристический образ
Крым в 2025 году сумел выйти за рамки привычного курортного образа и громко заявил о себе на всероссийском уровне — как туристический, гастрономический и культурный регион с ярко выраженной идентичностью. Речь идёт не просто об участии в конкурсах и фестивалях, а о системной работе по продвижению уникального образа полуострова. Об этом рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко в эфире радио "Спутник в Крыму". Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым".
Ставка на самобытность и узнаваемость
По словам Юрченко, ключевой задачей для региона стало не формальное присутствие на федеральных площадках, а демонстрация собственной "крымской самости". Речь шла о стремлении показать аутентичность полуострова — через маршруты, кухню, сувениры и атмосферу, которую невозможно спутать с другими регионами.
"Мы пытались явить свою крымскую "самость", свою самобытность, уникальность, аутентичность — назовите это как угодно. Чтобы человек приехал, увидел, почувствовал и понял: я был в Крыму", — отметила директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.
Победы маршрутов и новые туристические точки
Одним из первых значимых успехов года стало участие Крыма во всероссийском конкурсе "Маршрут года". В финал вышли около 15 туристических маршрутов полуострова, а по итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест. В частности, крымский проект был признан лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.
Особый акцент, по словам Юрченко, был сделан на восток республики и Старый Крым — направления, которые долгое время оставались в тени более популярных курортов. Кроме того, были представлены маршруты детского и профориентационного туризма, ориентированные на знакомство молодёжи с возможностями родного региона.
Туристический сувенир и "туристический Оскар"
Ярко Крым проявил себя и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом в Евпатории прошёл возрождённый региональный конкурс "Крымский сувенир", ставший отборочным этапом перед финалом в Санкт-Петербурге. В решающем этапе были представлены более тысячи работ из 76 субъектов России.
"Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", — рассказала Юрченко.
Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, включая гастрономический сувенир и сувенир события.
Ключевым профессиональным признанием года стал конкурс "Регионы туризма России", который в отрасли называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти номинациях — от оздоровительного отдыха до гастрономического и автомобильного туризма — и стал единственным регионом, победившим в большинстве из них.
Гастрономический код и уличная еда
Отдельным направлением 2025 года стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о включении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В результате была создана межведомственная рабочая группа с участием власти, бизнеса и экспертов.
Впервые был разработан и представлен гастрономический код Крыма. Его основой стали три принципа: использование местного сырья, авторские технологии крымчан и опора на историко-культурные традиции. Осенью в рамках форума "В Крыму есть" была презентована первая глава реестра "Крымских самостей" и первое крымское меню, созданное при участии студентов профильных колледжей.
Юрченко также рассказала о проекте "Крымская уличная еда", который ориентирован на локальные продукты и рецепты.
"Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еда внешне чем-то и похожа, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", — отметила она.
Продукты и планы на будущее
Сегодня за пределами полуострова уже хорошо известны такие крымские продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и сыры. Последние, по словам Юрченко, можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.
Говоря о перспективах, она подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие связей между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами полуострова.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru