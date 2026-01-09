Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крымский гастрономический фестиваль у моря
Крымский гастрономический фестиваль у моря
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:51

Крым перестал быть просто курортом: регион переписал свой туристический образ

Восток Крыма становится новой точкой туристического притяжения — директор Юрченко

Крым в 2025 году сумел выйти за рамки привычного курортного образа и громко заявил о себе на всероссийском уровне — как туристический, гастрономический и культурный регион с ярко выраженной идентичностью. Речь идёт не просто об участии в конкурсах и фестивалях, а о системной работе по продвижению уникального образа полуострова. Об этом рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко в эфире радио "Спутник в Крыму". Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым".

Ставка на самобытность и узнаваемость

По словам Юрченко, ключевой задачей для региона стало не формальное присутствие на федеральных площадках, а демонстрация собственной "крымской самости". Речь шла о стремлении показать аутентичность полуострова — через маршруты, кухню, сувениры и атмосферу, которую невозможно спутать с другими регионами.

"Мы пытались явить свою крымскую "самость", свою самобытность, уникальность, аутентичность — назовите это как угодно. Чтобы человек приехал, увидел, почувствовал и понял: я был в Крыму", — отметила директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.

Победы маршрутов и новые туристические точки

Одним из первых значимых успехов года стало участие Крыма во всероссийском конкурсе "Маршрут года". В финал вышли около 15 туристических маршрутов полуострова, а по итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест. В частности, крымский проект был признан лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.

Особый акцент, по словам Юрченко, был сделан на восток республики и Старый Крым — направления, которые долгое время оставались в тени более популярных курортов. Кроме того, были представлены маршруты детского и профориентационного туризма, ориентированные на знакомство молодёжи с возможностями родного региона.

Туристический сувенир и "туристический Оскар"

Ярко Крым проявил себя и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом в Евпатории прошёл возрождённый региональный конкурс "Крымский сувенир", ставший отборочным этапом перед финалом в Санкт-Петербурге. В решающем этапе были представлены более тысячи работ из 76 субъектов России.

"Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", — рассказала Юрченко.

Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, включая гастрономический сувенир и сувенир события.

Ключевым профессиональным признанием года стал конкурс "Регионы туризма России", который в отрасли называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти номинациях — от оздоровительного отдыха до гастрономического и автомобильного туризма — и стал единственным регионом, победившим в большинстве из них.

Гастрономический код и уличная еда

Отдельным направлением 2025 года стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о включении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В результате была создана межведомственная рабочая группа с участием власти, бизнеса и экспертов.

Впервые был разработан и представлен гастрономический код Крыма. Его основой стали три принципа: использование местного сырья, авторские технологии крымчан и опора на историко-культурные традиции. Осенью в рамках форума "В Крыму есть" была презентована первая глава реестра "Крымских самостей" и первое крымское меню, созданное при участии студентов профильных колледжей.

Юрченко также рассказала о проекте "Крымская уличная еда", который ориентирован на локальные продукты и рецепты.

"Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еда внешне чем-то и похожа, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", — отметила она.

Продукты и планы на будущее

Сегодня за пределами полуострова уже хорошо известны такие крымские продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и сыры. Последние, по словам Юрченко, можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.

Говоря о перспективах, она подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие связей между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами полуострова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МЧС усиливает пожарную безопасность во время богослужений — МЧС России 07.01.2026 в 12:52
Массовые службы — особый режим: как Кубань готовилась к рождественской ночи

Сотни сотрудников МЧС заступили на дежурство в рождественскую ночь, чтобы праздничные службы в храмах Кубани прошли без происшествий.

Читать полностью » Периферия циклона приносит тёплый воздух в регион — Краснодарские известия 07.01.2026 в 12:44
Январь перепутал роли с мартом: Кубань вошла в праздничные дни с плюсовыми температурами

На Рождество Кубань встретит нетипичное для января тепло: синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы ждут регион в праздничные дни.

Читать полностью » В Краснодарском крае рождаются около 50 тысяч детей в год — Минтруд Кубани 07.01.2026 в 12:39
План выполняется, будущее под вопросом: что происходит с рождаемостью на Кубани

Кубань удерживает демографический план, но рождаемость снижается: эксперты объяснили, почему семьи откладывают детей и какие меры могут изменить ситуацию.

Читать полностью » Бастрыкин требует доклад о работе служб в снегопады 07.01.2026 в 12:34
Зима без поблажек: коммунальный сбой на Кубани привлёк внимание Бастрыкина

Снегопады на Кубани оставили тысячи людей без света и воды, а бездействие властей привлекло внимание Следственного комитета и вызвало резонанс среди жителей.

Читать полностью » Рост издержек повышает цены на кофе в общепите — Чек Индекс Платформа ОФД 07.01.2026 в 12:28
Кофе бьёт по кошельку: повседневная привычка в Ставрополье резко выросла в цене

Чашка кофе в общепите Ставропольского края за год подорожала на 15% и превысила 200 рублей, при этом спрос на молочные напитки остаётся высоким.

Читать полностью » Объём строительства в крае перестаёт быстро расти — Агентство инвестиций недвижимости 07.01.2026 в 12:23
Бурный рост позади: почему новостройки Краснодарского края больше не про быстрый заработок

Рынок новостроек Краснодарского края завершил фазу бурного роста и перешёл к модели точечного инвестирования, где решают сроки, проекты и локации.

Читать полностью » Гостехнадзор выявил много нарушений на аттракционах Феодосии — инспектор Игнатенко 06.01.2026 в 14:50
Курорт с изъянами: Феодосия возглавила антирейтинг опасных аттракционов

Феодосия возглавила антирейтинг городов Крыма по числу небезопасных аттракционов, выявленных в ходе проверок за прошлый год.

Читать полностью » Житель Евпатории потерял более 2 млн рублей из-за знакомства — МВД Крыма 06.01.2026 в 14:44
Обещали заработок, забрали всё: виртуальный роман обернулся уголовным делом

Знакомство в интернете стоило жителю Евпатории более двух миллионов рублей — мошенница исчезла сразу после получения денег.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Крыму ожидаются дожди и мокрый снег 9 января — ГУ МЧС по Республике Крым
Культура и шоу-бизнес
Передача квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках сорвалась из-за её неявки — адвокат Свириденко
ЮФО
Перевозчик корректирует график движения поездов из Крыма — Гранд Сервис Экспресс
Культура и шоу-бизнес
Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione
Красота и здоровье
Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина
Общество
Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов
Красота и здоровье
Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК
Авто и мото
Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet