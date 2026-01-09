Крым перестал быть просто курортом: регион переписал свой туристический образ

Крым в 2025 году сумел выйти за рамки привычного курортного образа и громко заявил о себе на всероссийском уровне — как туристический, гастрономический и культурный регион с ярко выраженной идентичностью. Речь идёт не просто об участии в конкурсах и фестивалях, а о системной работе по продвижению уникального образа полуострова. Об этом рассказала директор Офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко в эфире радио "Спутник в Крыму". Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым".

Ставка на самобытность и узнаваемость

По словам Юрченко, ключевой задачей для региона стало не формальное присутствие на федеральных площадках, а демонстрация собственной "крымской самости". Речь шла о стремлении показать аутентичность полуострова — через маршруты, кухню, сувениры и атмосферу, которую невозможно спутать с другими регионами.

"Мы пытались явить свою крымскую "самость", свою самобытность, уникальность, аутентичность — назовите это как угодно. Чтобы человек приехал, увидел, почувствовал и понял: я был в Крыму", — отметила директор Офиса перспективного развития Корпорации развития РК Елена Юрченко.

Победы маршрутов и новые туристические точки

Одним из первых значимых успехов года стало участие Крыма во всероссийском конкурсе "Маршрут года". В финал вышли около 15 туристических маршрутов полуострова, а по итогам конкурса регион получил несколько гран-при и первых мест. В частности, крымский проект был признан лучшим всероссийским гастрономическим маршрутом.

Особый акцент, по словам Юрченко, был сделан на восток республики и Старый Крым — направления, которые долгое время оставались в тени более популярных курортов. Кроме того, были представлены маршруты детского и профориентационного туризма, ориентированные на знакомство молодёжи с возможностями родного региона.

Туристический сувенир и "туристический Оскар"

Ярко Крым проявил себя и на всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". Летом в Евпатории прошёл возрождённый региональный конкурс "Крымский сувенир", ставший отборочным этапом перед финалом в Санкт-Петербурге. В решающем этапе были представлены более тысячи работ из 76 субъектов России.

"Больше тысячи туристических сувениров из 76 субъектов России были представлены в финале этого конкурса. Была такая хорошая "бойня" туристическая. И вот наши сувениры просто разлетались на выставке", — рассказала Юрченко.

Крым участвовал в девяти номинациях и получил несколько гран-при, включая гастрономический сувенир и сувенир события.

Ключевым профессиональным признанием года стал конкурс "Регионы туризма России", который в отрасли называют "туристическим Оскаром". Крым был представлен сразу в пяти номинациях — от оздоровительного отдыха до гастрономического и автомобильного туризма — и стал единственным регионом, победившим в большинстве из них.

Гастрономический код и уличная еда

Отдельным направлением 2025 года стало развитие гастрономического туризма. В феврале правительство Крыма подписало соглашение с Агентством стратегических инициатив о включении региона в федеральную программу "ПроЕДУ по России". В результате была создана межведомственная рабочая группа с участием власти, бизнеса и экспертов.

Впервые был разработан и представлен гастрономический код Крыма. Его основой стали три принципа: использование местного сырья, авторские технологии крымчан и опора на историко-культурные традиции. Осенью в рамках форума "В Крыму есть" была презентована первая глава реестра "Крымских самостей" и первое крымское меню, созданное при участии студентов профильных колледжей.

Юрченко также рассказала о проекте "Крымская уличная еда", который ориентирован на локальные продукты и рецепты.

"Долой фастфуды, бургеры, гамбургеры. Пусть наша еда внешне чем-то и похожа, но были и пироги с рапанами, и лаваши с бастурмой", — отметила она.

Продукты и планы на будущее

Сегодня за пределами полуострова уже хорошо известны такие крымские продукты, как ялтинский лук, масла виноградной косточки, эфиромасличная продукция, морепродукты, улитки и сыры. Последние, по словам Юрченко, можно рассматривать как один из ключевых гастрономических брендов региона.

Говоря о перспективах, она подчеркнула, что в 2026 году основной задачей станет вывод крымских продуктов и "Крымских самостей" на полки крупных торговых сетей, развитие связей между производителями и сферой общественного питания, а также расширение присутствия крымской продукции за пределами полуострова.