Один взлёт — тысячи туристов: авиация может перезапустить спрос на отдых в Крыму

Возобновление авиасообщения с Симферополем может стать одним из ключевых факторов роста туристического потока в Крым и заметно изменить логистику поездок на полуостров. Прямые перелёты традиционно стимулируют спрос, особенно в курортных регионах, где время и удобство дороги играют решающую роль. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Аэропорт как драйвер турпотока

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью ТАСС отметила, что запуск аэропорта Симферополя способен увеличить турпоток в Крым как минимум на 15% в годовом выражении. По её словам, наличие прямых рейсов всегда положительно отражается на количестве поездок, поскольку делает направление более доступным для массового туриста.

"Прямые рейсы в курортные регионы — всегда увеличение потока. В случае с Крымом — как минимум +15% в годовом исчислении", — подчеркнула исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ситуация с закрытыми аэропортами

Тема возможного открытия воздушных гаваней остаётся актуальной для юга и центра России. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что аэропорты, временно закрытые с 2022 года, технически готовы возобновить приём и отправку рейсов. При этом он уточнял, что окончательное решение об открытии не входит в компетенцию Росавиации.

На сегодняшний день остаётся приостановленной работа сразу нескольких аэропортов. В их числе воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. Ограничения существенно влияют на транспортную доступность южных курортов и перераспределяют пассажиропотоки в пользу альтернативных маршрутов.

Частичное восстановление авиасообщения

В то же время ряд аэропортов уже вернулся к работе после снятия ограничений. Авиасообщение было возобновлено с Элистой, Геленджиком и Краснодаром, что позволило частично разгрузить наземный транспорт и упростить поездки в южные регионы.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что дальнейшее расширение сети работающих аэропортов может заметно повлиять на внутренний туризм. В случае с Крымом именно авиационная доступность рассматривается как один из ключевых факторов, способных ускорить восстановление и рост туристического спроса.