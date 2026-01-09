Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:07

Штормовой сценарий для полуострова: осадки и шквальный ветер ударят одновременно

В Крыму ожидаются дожди и мокрый снег 9 января — ГУ МЧС по Республике Крым

На Крымский полуостров надвигается сложный погодный период: осадки будут сопровождаться усилением ветра и колебаниями уровней воды в реках. Синоптическая ситуация может повлиять на транспорт, коммунальную инфраструктуру и повседневную жизнь жителей, поэтому экстренные службы перешли в режим повышенного внимания. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Осадки и ветер: прогноз на 9 января

По данным спасательного ведомства, 9 января на территории полуострова ожидаются дожди, которые будут переходить в мокрый снег. В южных районах и горной местности прогнозируются очень сильные осадки, что повышает риск локальных осложнений, связанных с погодой.

Дополнительным неблагоприятным фактором станет ветер. Его скорость составит 15-20 м/с, а в отдельных районах порывы могут достигать 25 м/с. Такие условия могут привести к падению деревьев, повреждению линий электропередачи и осложнению дорожной обстановки, особенно на открытых участках трасс и в горных районах.

Ситуация на реках и гидрологические риски

В МЧС также предупредили о подъёме уровней воды в реках юго-западного предгорья Крыма. Ожидается увеличение уровня на 0,5-1,5 метра, при этом, как уточняется, опасные отметки достигнуты не будут.

Тем не менее специалисты призывают учитывать возможные изменения гидрологической обстановки. Повышение уровня воды может затронуть прибрежные зоны и низинные участки, особенно в условиях продолжительных осадков и насыщенной влагой почвы.

Погодные условия в Севастополе

Неблагоприятная погода затронет и Севастополь. Днём ожидается пасмурная погода, возможны небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ветер западного направления усилится до 10-15 м/с, что создаст ощущение более низкой температуры.

Температура воздуха в городе будет колебаться в пределах +3…+5 градусов, что при высокой влажности и ветре может привести к ухудшению самочувствия и повышенной скользкости на дорогах и тротуарах.

Меры предосторожности

В условиях действия сразу двух штормовых предупреждений спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать осторожность. Следует по возможности ограничить поездки, избегать нахождения под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями, а также внимательно следить за официальными сообщениями экстренных служб.

Ключевые службы региона продолжают мониторинг обстановки, чтобы при необходимости оперативно реагировать на возможные последствия непогоды.

