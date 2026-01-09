Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:11

Дороги Крыма становятся ловушкой: непогода заставляет водителей менять планы

Ухудшение погодных условий в Крыму уже сказывается на дорожной обстановке, и водителям рекомендуют скорректировать планы, отказавшись от дальних поездок. На отдельных участках трасс возможна гололедица, а дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает издание "Город 24" со ссылкой на пресс-службу "Крымавтодор".

Сложная погода и риски на дорогах

По информации предприятия, на территории республики наблюдается нестабильная погода: местами идёт снег и снег с дождём, температура воздуха опускается до отрицательных значений. В таких условиях на проезжей части могут формироваться гололёд и скользкие участки, особенно на подъёмах, спусках и в теневых зонах.

"В Республике Крым наблюдается ухудшение погодных условий: местами снег, снег с дождем, понижение температуры до отрицательных значений. На отдельных участках возможны гололедные явления", — сообщили в пресс-службе "Крымавтодор".

Работа дорожных служб

Для обеспечения безопасности движения на дежурстве находятся 63 единицы спецтехники. Дорожные бригады ведут обработку проезжей части противогололёдными материалами и выполняют работы по содержанию трасс в круглосуточном режиме.

По данным дорожников, в разных районах полуострова ситуация отличается. Где-то температура держится около +1 градуса и наблюдается мелкий снег с дождём, в других местах столбики термометров опускаются до -1 градуса, сопровождаясь снегопадом. Есть участки без осадков, однако дороги остаются влажными и требуют профилактической обработки.

Рекомендации водителям

В "Крымавтодоре" призывают автомобилистов проявлять повышенную осторожность. Водителям советуют учитывать погодные условия, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности отказаться от дальних поездок до стабилизации обстановки.

"Просим водителей: быть предельно внимательными, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, по возможности воздержаться от дальних поездок", — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Штормовые предупреждения

На фоне сложной метеорологической ситуации в Крыму продолжают действовать два штормовых предупреждения. Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности, а экстренные службы продолжают мониторинг обстановки на дорогах и в населённых пунктах.

