Не ярмарка, а традиция: в Симферополе запускают новый формат новогоднего праздника

В Симферополе намерены вернуть забытые традиции празднования Крымского Нового года, сделав акцент на локальной культуре, гастрономии и семейном формате отдыха. Одним из центральных событий станет масштабный фестиваль, который объединит крымских производителей, поваров и мастеров. Об этом сообщает издание "КрымPRESS".

Фестиваль локальной кухни и ремесел

19 и 20 декабря в микрорайоне "Жигулина роща" Симферопольского района пройдет гастрономический фестиваль "Вкусно на районе", организованный администрацией Симферопольского района. На площадке мероприятия местные шеф-повара представят блюда крымской кухни, приготовленные из локальных продуктов. Организаторы подчеркивают, что фестиваль задуман как способ показать гастрономическое разнообразие полуострова и напомнить о региональных кулинарных традициях.

Параллельно будут работать две выставочно-ярмарочные зоны. Первая — "Крымские самости" — познакомит гостей с деликатесами, которые можно попробовать только в Крыму. Вторая площадка, "Новогодний крымский сувенир", соберет изделия ручной работы от мастеров полуострова, ориентированные на новогоднюю тематику и локальный колорит.

Интерактив и семейная программа

Программа фестиваля ориентирована на разные возрастные группы. Для гостей подготовлены новогодние мастер-классы, интерактив для детей под названием "Мороженковое настроение", а также акция "Крымская елочка, гори!". Одним из ключевых элементов праздника станет традиционный хоровод вокруг елки столицы Крыма, который символизирует возвращение региональных новогодних обычаев.

Организаторы отмечают, что формат мероприятий рассчитан на семейное посещение и должен создать атмосферу локального праздника, отличного от стандартных городских новогодних ярмарок.

Гастрономический туризм и планы на будущее

В рамках фестиваля состоится заседание Межведомственной рабочей группы по развитию гастрономического туризма в Республике Крым. Участники подведут итоги реализации проекта "ПроЕДУ по России" в 2025 году и представят план работы на 2026 год. Это подчеркивает, что фестиваль имеет не только праздничное, но и отраслевое значение.

Отдельным событием станет презентация выпускниками образовательного проекта "Фабрика туризма", организованного центром "Мой бизнес". Они представят специальное крымское новогоднее меню, которое рассматривается как одно из знаковых достижений проекта и потенциальный инструмент продвижения региональной кухни.

Возрождение крымского Нового года

Идея возрождения Крымского Нового года, по замыслу организаторов, должна объединить гастрономию, ремесла и событийный туризм. Подобные мероприятия рассматриваются как способ укрепить региональную идентичность и привлечь внимание к Крыму не только как к курортному, но и как к культурному центру с собственными традициями зимних праздников.