Новый Свет, Крым. Гора Сокол (Куш-Кая). Рифовый массив юрского периода, органического происхождения.
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:03

Покорить Крымские горы и выжить: что нужно знать, чтобы не стать жертвой собственной беспечности

Спасатели Крыма фиксируют до 10 вызовов в день из-за туристов в горах

Сезон отпусков в разгаре. И если в июне туристы чаще выбирали пляжный отдых, то с наступлением бархатного сезона всё больше людей устремляются в горы. Здесь можно насладиться свежим воздухом, красотой лесов и панорамными видами. Но вместе с этим походы несут и серьёзные риски: от переохлаждения до травм и дезориентации.

Ошибки туристов, которые могут стоить здоровья

Спасатели Крыма отмечают: летом и осенью количество вызовов в горной местности достигает десяти в день. Главная причина — беспечность и неподготовленность отдыхающих.

  • Люди выходят на маршрут прямо с пляжа — в шлёпках и шортах. Такая обувь не фиксирует стопу, повышая риск вывихов и переломов.

  • Игнорируется головной убор: отсюда тепловые удары.

  • Туристы недооценивают перепады температур. Днём внизу +30 °C, а ночью или на вершине может быть всего +15 °C.

Навигатор не всегда помощник

Опасными точками в Крыму остаются Аю-Даг, Куш-Кая, Демерджи и пещерные города. Эти маршруты внешне просты, но таят в себе обрывы, сыпучие склоны и запутанные тропы.

Часто туристов подводит навигация: связь в горах нестабильна, GPS даёт сбои, а онлайн-карты плохо подходят для горных маршрутов. Даже привычная "Тропа Голицына" в Судаке нередко становится местом происшествий.

Что взять в поход: шорт-лист

  • Удобная закрытая одежда из синтетики — защищает от солнца и быстро сохнет.

  • Обязательный головной убор и солнцезащитный крем.

  • Тёплая куртка или свитер — на случай резкого похолодания.

  • Надёжная обувь с фиксацией стопы.

  • Аптечка с бинтами, пластырями и индивидуальными средствами (например, от аллергии).

  • Заряженный телефон и пауэрбанк.

  • Запас воды и лёгкий перекус.

Основные правила безопасности

  • В поход отправляться только группой, одиночные маршруты — риск даже для опытных туристов.

  • Перед выходом изучить маршрут и скачать офлайн-карту.

  • Обратить внимание на информационные таблички: там указаны номера спасательных служб.

  • Сообщить близким о своём маршруте и времени возвращения.

  • Начинающим лучше выбирать короткие тропы или присоединяться к организованным экскурсиям.

Горы — это не только красота и свежий воздух, но и испытание, требующее подготовки. Если правильно экипироваться, продумать маршрут и соблюдать меры предосторожности, отдых подарит незабываемые впечатления. Но малейшая беспечность может превратить путешествие в экстремальное приключение с печальными последствиями.

