Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лимоны
Лимоны
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:37

Лимоны выросли там, где им не место: в степи Крыма создали цитрусовое чудо

В степи Крыма собирают до 500 кг лимонов в год в теплице — РИА Новости Крым

В ветреной степи Крыма, вдали от привычных субтропиков, уже почти три десятилетия выращивают лимоны, которые фермеры называют не просто урожаем, а частью семейной истории. Экзотическая культура прижилась там, где её появление кажется маловероятным, и стала узнаваемым местным символом. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Лимоны в степи и семейная традиция

Фермеры Усеиновы занимаются выращиванием лимонов с 1996 года. Их хозяйство расположено в степном Крыму, где климат далёк от классических условий для цитрусовых. Тем не менее здесь успешно растёт лимон сорта Мейера — единственный, который культивируют в теплице.

Этот сорт отличается тонкой кожицей, мягкой кислотностью и выраженным ароматом. По словам фермеров, плоды получаются не только душистыми, но и сладковатыми. Важной особенностью остаётся экологичность: в теплице не используют химические удобрения и средства защиты, ограничиваясь натуральным навозом.

Натуральный вкус без компромиссов

Потомственный лимоновод Мемет Усеинов подчёркивает, что качество плодов заметно отличается от магазинных.

"У меня ребенок грудной ел эти лимоны, никакой аллергии не было", — рассказывает Мемет Усеинов.

По его словам, однажды купленный весной лимон из магазина ребёнок сразу выплюнул из-за непривычного вкуса.

Фермер отмечает, что его дети начинают болеть именно тогда, когда заканчивается сезон урожая. Лимоны в хозяйстве собирают с октября по май, и в этот период цитрусы регулярно присутствуют в рационе семьи.

Урожай без посредников

С небольшой теплицы в селе Червоном в год собирают около 500 килограммов лимонов. Продукцию не поставляют на рынки и в магазины — плоды продают прямо на месте. Основные покупатели — жители Крыма и проезжающие туристы, которые приобретают лимоны с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.

Теплицу хорошо знают крымчане, а гости полуострова специально заезжают сюда, чтобы собрать лимоны самостоятельно. Хозяева разрешают срывать плоды прямо с деревьев, что делает поездку частью туристического впечатления.

Цитрусовый сад круглый год

Помимо лимонов, в теплице Усеиновых растут мандарины, апельсины и кумкват — небольшой цитрус из Юго-Восточного Китая, который набирает популярность в России. Все культуры плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы, превращая теплицу в яркий сад среди зимней степи.

Здесь же можно приобрести лимон в кадке для домашнего выращивания. Покупателям объясняют, как правильно ухаживать за растением, чтобы оно цвело и плодоносило. При этом цветы лимона, как отмечают фермеры, пахнут не цитрусом, а жасмином.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

94% туристов повторно выбирают отдых в Крыму — глава комитета Тихончук вчера в 11:43
Пляжи отошли на второй план: Крым превращается в круглогодичную здравницу

Оздоровительный туризм, возвратные гости и новые маршруты формируют устойчивый рост курортной отрасли Крыма в 2025 году.

Читать полностью » Аэропорты юга России работают по сокращённому графику — Росавиация вчера в 11:35
Ночная пауза в небе: сразу несколько аэропортов России приостановили работу

Ночная приостановка работы сразу нескольких аэропортов затронула регионы от Поволжья до юга страны и изменила расписание рейсов.

Читать полностью » Два циклона формируют нестабильную погоду на Кубани — синоптик Леус вчера в 11:30
Два вихря столкнулись над Кубанью: погода пошла по нестандартному сценарию

Два циклона одновременно влияют на погоду в Краснодарском крае, создавая нестабильные условия, осадки и ветер при относительно мягких температурах.

Читать полностью » Цены на фитнес в Краснодарском крае выросли на 16 процентов — ЕМИСС 09.01.2026 в 15:01
Спорт стал дороже, интерес — выше: что происходит с фитнесом в Краснодарском крае

Фитнес на Кубани в 2025 году подорожал быстрее, чем в среднем по стране, но спрос на абонементы и посещаемость клубов продолжают расти.

Читать полностью » Кибермошенники похищают у жителей Кубани миллионы рублей — МВД Кубани 09.01.2026 в 14:57
Один день — девять жертв: кибермошенники устроили атаку на жителей Кубани

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали девять случаев кибермошенничества. Одна из жертв лишилась двух миллионов рублей из-за онлайн-знакомства.

Читать полностью » Шквалистый ветер до 35 мс ожидается в районах Кубани — Краснодарский гидрометцентр 09.01.2026 в 14:50
От +10 к гололёду: Кубань накрывает погодный сценарий с опасными поворотами

9 января Кубань накроют дождь, мокрый снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о резком похолодании и гололедице.

Читать полностью » Курьерская доставка входит в число самых растущих профессий — Авито Юг 09.01.2026 в 14:42
Доход зависит от погоды и выходных: почему курьеры стали зарабатывать больше

В Краснодарском крае спрос на курьеров продолжает расти: число вакансий увеличилось на 9%, а интерес соискателей — на 24%.

Читать полностью » Число погибших на воде в Крыму снижается на 20 процентов — ГУ МЧС Крыма 09.01.2026 в 13:23
Купальный сезон без привычных потерь: на воде в Крыму произошёл важный перелом

В Крыму подвели итоги купального сезона: благодаря системной профилактике

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Прокуратура Крыма подала иск к ООО Экострой на 48 млн рублей — прокуратура Крыма
ЮФО
МЧС ликвидировало семь техногенных пожаров за сутки в Крыму — МЧС Крыма
Красота и здоровье
Избыток омега-3 снижает свёртываемость крови — диетолог Русакова
Красота и здоровье
Врач-диетолог посоветовала не доедать остатки с новогоднего стола — Нурия Дианова
Красота и здоровье
Бананы лучше покупать по одному, чтобы избежать перезревания — Ольга Матвеева
Красота и здоровье
Кашапова: лишний вес может быть опасен, даже если анализы в норме
Красота и здоровье
Тревога и бессонница — первые признаки алкогольного делирия — Татьяна Клименко
Красота и здоровье
Врач-сомнолог посоветовал сдвигать время засыпания на 15–30 минут — Максим Новиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet