Лимоны выросли там, где им не место: в степи Крыма создали цитрусовое чудо

В ветреной степи Крыма, вдали от привычных субтропиков, уже почти три десятилетия выращивают лимоны, которые фермеры называют не просто урожаем, а частью семейной истории. Экзотическая культура прижилась там, где её появление кажется маловероятным, и стала узнаваемым местным символом. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Лимоны в степи и семейная традиция

Фермеры Усеиновы занимаются выращиванием лимонов с 1996 года. Их хозяйство расположено в степном Крыму, где климат далёк от классических условий для цитрусовых. Тем не менее здесь успешно растёт лимон сорта Мейера — единственный, который культивируют в теплице.

Этот сорт отличается тонкой кожицей, мягкой кислотностью и выраженным ароматом. По словам фермеров, плоды получаются не только душистыми, но и сладковатыми. Важной особенностью остаётся экологичность: в теплице не используют химические удобрения и средства защиты, ограничиваясь натуральным навозом.

Натуральный вкус без компромиссов

Потомственный лимоновод Мемет Усеинов подчёркивает, что качество плодов заметно отличается от магазинных.

"У меня ребенок грудной ел эти лимоны, никакой аллергии не было", — рассказывает Мемет Усеинов.

По его словам, однажды купленный весной лимон из магазина ребёнок сразу выплюнул из-за непривычного вкуса.

Фермер отмечает, что его дети начинают болеть именно тогда, когда заканчивается сезон урожая. Лимоны в хозяйстве собирают с октября по май, и в этот период цитрусы регулярно присутствуют в рационе семьи.

Урожай без посредников

С небольшой теплицы в селе Червоном в год собирают около 500 килограммов лимонов. Продукцию не поставляют на рынки и в магазины — плоды продают прямо на месте. Основные покупатели — жители Крыма и проезжающие туристы, которые приобретают лимоны с лотка на трассе Симферополь-Евпатория.

Теплицу хорошо знают крымчане, а гости полуострова специально заезжают сюда, чтобы собрать лимоны самостоятельно. Хозяева разрешают срывать плоды прямо с деревьев, что делает поездку частью туристического впечатления.

Цитрусовый сад круглый год

Помимо лимонов, в теплице Усеиновых растут мандарины, апельсины и кумкват — небольшой цитрус из Юго-Восточного Китая, который набирает популярность в России. Все культуры плодоносят в самые холодные и пасмурные месяцы, превращая теплицу в яркий сад среди зимней степи.

Здесь же можно приобрести лимон в кадке для домашнего выращивания. Покупателям объясняют, как правильно ухаживать за растением, чтобы оно цвело и плодоносило. При этом цветы лимона, как отмечают фермеры, пахнут не цитрусом, а жасмином.