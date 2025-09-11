Секретные резиденции на берегу Чёрного моря: куда уходили Романовы от Петербурга

Если спросить, где началась "крымская" любовь Романовых, ответ будет неожиданно прост: с мечты, которую так и не увидели хозяева. Источником этого материала стал канал на "Дзене" — "ФотоЕдуДалеко".

От Ореанды к традиции "южнобережных каникул"

Первой из российских монархов в Крым в 1787-м приехала Екатерина II — её насыщённое полуостровное турне заняло всего 13 дней. Но именно в 1825 году император Александр I настолько влюбился в Южный берег, что приобрёл у графа А. Г. Кушелева-Безбородко имение Нижняя Ореанда. Обосноваться не успел — скончался в Таганроге. Покупку узаконил Николай I и широким жестом подарил Ореанду супруге, императрице Александре Фёдоровне. Для неё был заказан первый на ЮБК "романовский" дворец: проект Андрея Штакеншнейдера, стройка на десятилетие. Жить в нём супругам не довелось — и всё же отсюда началась dynastическая "мода" на Крым.

По завещанию в 1862-м Ореанда перешла великому князю Константину Николаевичу, который в поездках по Европе представлялся как "крымский помещик фон Ореандский". Но судьба дворцу оказалась неблагосклонной: в ночь с 7 на 8 августа 1881 года он сгорел — по одной из версий, из-за детской игры со спичками; от постройки долго сохранялись лишь живописные руины. Сегодня о былой резиденции напоминают белокаменная полуротонда над утёсом, старый платан и церковь Покрова, сложенная из камня сгоревшего дворца. Дополняя картину: источники указывают и другую датировку пожара — начало 1882 года; обе версии сходятся в том, что огонь уничтожил здание почти полностью.

Ливадия: самая "долгоживущая" резиденция

Эстафету парадной императорской резиденции приняла Ливадия, купленная у Потоцких в 1861-м. Александр II подарил её супруге Марии Александровне — климат должен был поддержать хрупкое здоровье императрицы. Архитектор Ипполит Монигетти за пять лет создал ансамбль почти из 70 зданий, включая Большой дворец и Малый — для наследника Александра III, со стилизациями под крымско-татарские и ближневосточные мотивы. Здесь в 1867 году побывал и Марк Твен, отметив, что Романовы "до удивления похожи на простых смертных".

В 1894-м, уже в спальне Малого дворца, Александр III скончался; на следующий день Николай II присягнул престолу, а его "ненаглядная Аликс" приняла православие под именем Александры Фёдоровны — с тех пор семья ежегодно отдыхала в Ливадии. Новый Белый дворец для Николая II возвели в 1911 году по проекту Николая Краснова в духе итальянского неоренессанса — из светлого камня Инкермана. Во дворце действовали телефоны, лифт, камины и центральное водяное отопление; рядом построили электростанцию (ныне — органный зал). В феврале 1945-го здесь прошла Ялтинская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта. Несколько фактов в подтверждение и дополнение: датировка, стиль и предназначение Белого дворца; роль Ливадии как последней резиденции Николая II; сегодня в здании — музей.

Домовая церковь и символы памяти

Крестовоздвиженскую церковь заложили в 1862-м по инициативе Марии Александровны не только как храм, но и как хранилище семейных реликвий. Монигетти вдохновлялся византийскими образцами; позже Н. П. Краснов расширил церковь при строительстве нового дворца. Колокольня — по проекту Д. И. Гримма; рядом — Рущукская колонна, установленная в память русско-турецкой кампании 1877-1878 годов.

Массандра: "шато" российского вкуса

В 1889 году Александр III приобрёл для сына Георгия имение Массандра — с недостроенным замком по проекту Этьена Бушара в стиле Людовика XIII. Максимилиан Месмахер переработал замысел, и дворец стал "шатоэск" — стреловидные и куполообразные кровли, подпорная стена восточного фасада как художественный элемент, метлахская плитка на лестницах и стенах, электростанция с "динамо-машиной", вода от Массандровского водопада (в засуху — газогенераторы). В интерьерах смешались неороманский, неоготика, рококо и неоклассика; каждое помещение оформляли ученики Петербургской школы барона Штиглица. Все эти черты подтверждаются музейными и энциклопедическими источниками.

Дюльбер: "великолепный" манифест Краснова

На соседнем южнобережье вырос Дюльбер — дворец великого князя Петра Николаевича в Кореизе. Бюджет был ограничен, но Николай Краснов нашёл собственные технологические решения: вместо дорогих камнерезных работ — отливка декоративных элементов из особых составов. Архитектура — восточный эклектизм с опорой на мамлюкские мотивы Каира XV века: зубчатые стены, серебристые купола, более сотни помещений. В 1922 году Дюльбер стал одним из первых крымских санаториев (сегодня — санаторий "Дюльбер"). Общие датировки и характеристика стиля подтверждаются историческими справочниками.

Самая известная история, связанная с дворцом Дюльбер, — спасение царских родственников от расправы в 1917–1918 годах: крепостная логика планировки с толстыми стенами, "секторами огня" и возможностью оборудовать пулемётные точки сделала здание труднодоступным, а командир охраны Филипп Задорожный фактически уберёг Романовых от самосуда.

Ай-Тодор и "Харакс": шотландский профиль Крыма

Имение Ай-Тодор семья великого князя Михаила Николаевича приобрела в конце 1860-х, а к 1902-му Александр Михайлович проложил знаменитую "императорскую дорогу" до Ливадии. Его брат Георгий Михайлович получил соседний участок, где архитектор Краснов в 1909–1912 годах построил особняк, названный "Харакс" — в память о римском лагере на этом мысу. Здесь контраст соединил шотландские баронские мотивы (кровли, трубы-"шотландки") и "римскую" парковую графику — лестницы, фонтаны. После 1917 года "Харакс" национализировали; с 1922-го здесь санаторий (ныне — "Днепр"), территория ухожена, вход свободный по паспорту. В подтверждение — сведения о заказчике, архитекторе, датировках и нынешнем статусе.

Церковь Святой Нины: незавершённая реставрация

Выше усадьбы возвели семейный храм в честь святой равноапостольной Нины и Преображения Господня — также по проекту Краснова, с каменной кровлей по железобетонным сводам и кавказской пластикой декора. В 1910 году молодой Алексей Щусев подготовил эскизы росписей "в духе византийской традиции", но до реализации дело не дошло. Сегодня церковь нуждается в восстановлении: наружные стены частично приведены в порядок, внутри — заброшенность.

Чаир: "неогреческий" эталон семейного гнезда

В 1902 году великий князь Николай Николаевич заказал Краснову виллу в стиле неогрек; уже через год беломраморный дворец на 40 помещений принял хозяев. В парке Анастасия Николаевна — "Стана" — развела "около двух тысяч" роз со всего света. Война и революция изменили маршрут семьи: в 1917-м супруги жили в Крыму, спустя два года — эмиграция. Сегодня Чаир — закрытая ведомственная дача.

Небольшая "шпаргалка" для прогулки

Как это видел Марк Твен

Здесь, в гостях у императора, в 1867-м побывал Марк Твен и убедился, что Романовы "до удивления похожи на простых смертных". А ещё он писал о Ялте как о "маленькой деревне у подножия амфитеатра", среди парков и дворцов — взгляд путешественника на рождение курортной легенды.

Сегодня южнобережные дворцы Романовых — это не только парадные фасады истории, но и маршруты "экскурсий без экскурсовода": от Ливадии с её органным залом и музейными интерьерами до "римского" Харакса с ухоженным парком и кошками-"старожилами". Для тех, кто хочет увидеть, как имперские сюжеты прорастают в крымский ландшафт, этот путь — почти готовая лекция под открытым небом.