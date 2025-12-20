Крым едет в регионы — не за туристами, а за вниманием: стартует большая презентация полуострова

Крым намерен активнее заявить о себе как о всесезонном туристическом направлении, сделав ставку не только на природу и климат, но и на сервис, инфраструктуру и людей, работающих в отрасли. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым" со ссылкой на главу республиканского министерства курортов и туризма Сергея Ганзия.

Презентации в регионах России

В рамках Года крымского гостеприимства республика планирует масштабную презентационную кампанию в различных регионах страны. По словам Сергея Ганзия, уже сформирован обширный план мероприятий, в который включены санаторно-курортные учреждения, гостиницы и объекты туристического показа.

"Мы составили большой план мероприятий, связанный с проведением Года крымского гостеприимства. В эту работу включаются наши объекты санаторно-курортного комплекса, гостиничные объекты, объекты показа", — рассказал глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий.

Старт кампании запланирован на февраль в рамках профильного форума. В регионах России будут организованы специальные презентационные дни, получившие название "дни крымского гостеприимства", где Крым представит свои возможности для отдыха и оздоровления.

Акцент на качестве и инфраструктуре

По словам министра, в ходе выездных мероприятий особое внимание уделят уникальности крымских средств размещения и туристических локаций. Форумы и презентации призваны познакомить регионы с инфраструктурой гостеприимства, которая на полуострове активно развивается в последние годы.

При этом важной частью программы станет демонстрация роста качества туристического продукта. Ганзий подчеркнул, что этот прогресс напрямую связан с профессиональной работой сотрудников отрасли, благодаря которым уровень сервиса в Крыму постепенно повышается и становится конкурентным на федеральном уровне.

Люди как основа гостеприимства

Отдельный акцент в рамках Года крымского гостеприимства будет сделан на роли работников туристической сферы. По словам главы минкурортов, именно люди формируют впечатление гостей от отдыха на полуострове.

"Мы часто говорим о том, что душа крымского гостеприимства — это люди, которые работают в отрасли", — отметил Сергей Ганзий.

Он сообщил, что в туристической отрасли Крыма круглогодично заняты более 42 тысяч человек, а в высокий сезон их число увеличивается в несколько раз. В результате каждый седьмой житель трудоспособного возраста на полуострове так или иначе задействован в сфере приема гостей.

Год крымского гостеприимства

Следующий год официально объявлен в Крыму Годом крымского гостеприимства. Соответствующее распоряжение ранее подписал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Власти региона рассчитывают, что реализация запланированных мероприятий позволит не только усилить туристическую привлекательность Крыма, но и укрепить его позиции как одного из ключевых курортных регионов России.