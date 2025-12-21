Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ночной крым
Ночной крым
© commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:56

Полуостров вернул себе главное предназначение: почему в Крым едут лечиться даже зимой

Крым восстановил статус всероссийской здравницы спустя 105 лет — Константинов

105 лет назад Крым был официально признан всероссийской здравницей, и сегодня власти полуострова уверены: этот статус не только восстановлен, но и наполнен новым содержанием. О востребованности лечебного потенциала региона и о том, что Крым готов предложить туристам в новогодние праздники, рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Об этом сообщает издание "РФ сегодня".

Возвращение статуса здравницы

По словам Константинова, развитие Крыма как курортного региона всегда опиралось на его природно-климатические ресурсы. Именно они в дореволюционный и советский периоды сделали полуостров центром лечебного отдыха. После длительного спада в годы пребывания в составе Украины регион, как отметил спикер парламента, смог восстановить утраченные позиции.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что после 23 лет украинского безвременья полуостров вернул себе статус всероссийской здравницы", — подчеркнул председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Он добавил, что современное развитие санаторно-курортной сферы строится как на советском заделе, так и на новых проектах, реализованных после воссоединения с Россией. По данным социологических исследований, более половины гостей приезжают в Крым именно с целью оздоровления, и этот показатель продолжает расти.

Итоги туристического сезона

Летний сезон, по оценке властей, стал для региона успешным. С начала года Крым посетили более 6,5 миллиона туристов — это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, к концу года турпоток приблизится к семи миллионам человек.

Основной поток гостей, как уточнил Константинов, прибывает автомобильным и железнодорожным транспортом. Наибольшей популярностью традиционно пользуется Южный берег Крыма, за ним следуют западное побережье с Евпаторией и восточные курорты — Феодосия и Судак. Такая география, по его словам, говорит о равномерном развитии туристической инфраструктуры.

Новый год в Крыму

Отдельное внимание власти уделяют зимнему сезону. Уже третий год в республике реализуется проект "Новый год в Крыму как дома", который объединяет праздничные, оздоровительные и гастрономические программы. Туристам предлагают самые разные форматы отдыха — от санаториев и отелей до встреч Нового года в горах, лесах или у моря.

Константинов отметил, что спрос на праздники высокий: более 40 процентов мест в отелях и санаториях были забронированы уже к началу ноября. В осенне-зимний период в Крыму продолжают работать около 300 средств размещения, включая 65 санаториев. Дополнительным фактором доступности остаётся транспортное сообщение: железнодорожные и автобусные маршруты на новогодние даты уже открыты, что позволяет планировать поездку заранее.

В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России 19.12.2025 в 13:44
Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе началась проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общепита за более чем два месяца. Следователи устанавливают пострадавших и сроки нарушений.

Читать полностью » В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов 19.12.2025 в 13:39
Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства, связанных с нападениями заражённых волков и лис, в том числе в жилых зонах. Власти принимают меры для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью » Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое 19.12.2025 в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество 19.12.2025 в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев 19.12.2025 в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД 19.12.2025 в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор 19.12.2025 в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью » Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza 19.12.2025 в 8:15
Не мыши, а нечто страшное: что на самом деле год шуршало в стенах дома на Кубани

Жительница Кубани год жила в страхе после появления гадюки в доме: змея исчезла, но шорохи в стенах не давали покоя. Чем все закончилось?

Читать полностью »

