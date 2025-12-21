105 лет назад Крым был официально признан всероссийской здравницей, и сегодня власти полуострова уверены: этот статус не только восстановлен, но и наполнен новым содержанием. О востребованности лечебного потенциала региона и о том, что Крым готов предложить туристам в новогодние праздники, рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Об этом сообщает издание "РФ сегодня".

Возвращение статуса здравницы

По словам Константинова, развитие Крыма как курортного региона всегда опиралось на его природно-климатические ресурсы. Именно они в дореволюционный и советский периоды сделали полуостров центром лечебного отдыха. После длительного спада в годы пребывания в составе Украины регион, как отметил спикер парламента, смог восстановить утраченные позиции.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что после 23 лет украинского безвременья полуостров вернул себе статус всероссийской здравницы", — подчеркнул председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Он добавил, что современное развитие санаторно-курортной сферы строится как на советском заделе, так и на новых проектах, реализованных после воссоединения с Россией. По данным социологических исследований, более половины гостей приезжают в Крым именно с целью оздоровления, и этот показатель продолжает расти.

Итоги туристического сезона

Летний сезон, по оценке властей, стал для региона успешным. С начала года Крым посетили более 6,5 миллиона туристов — это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам, к концу года турпоток приблизится к семи миллионам человек.

Основной поток гостей, как уточнил Константинов, прибывает автомобильным и железнодорожным транспортом. Наибольшей популярностью традиционно пользуется Южный берег Крыма, за ним следуют западное побережье с Евпаторией и восточные курорты — Феодосия и Судак. Такая география, по его словам, говорит о равномерном развитии туристической инфраструктуры.

Новый год в Крыму

Отдельное внимание власти уделяют зимнему сезону. Уже третий год в республике реализуется проект "Новый год в Крыму как дома", который объединяет праздничные, оздоровительные и гастрономические программы. Туристам предлагают самые разные форматы отдыха — от санаториев и отелей до встреч Нового года в горах, лесах или у моря.

Константинов отметил, что спрос на праздники высокий: более 40 процентов мест в отелях и санаториях были забронированы уже к началу ноября. В осенне-зимний период в Крыму продолжают работать около 300 средств размещения, включая 65 санаториев. Дополнительным фактором доступности остаётся транспортное сообщение: железнодорожные и автобусные маршруты на новогодние даты уже открыты, что позволяет планировать поездку заранее.