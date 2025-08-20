Потеря урожая: 20% белого винограда в Крыму под угрозой — климат взял своё

В Крыму стартовала уборка винограда, однако аграрии уже готовятся к более скромным показателям по сравнению с прошлым годом. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что урожай может сократиться на 15–18% из-за весенних заморозков и продолжительной засухи.

Первые результаты уборки

Сбор винограда уже идёт в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах. По официальным данным, с площади более восьми гектаров собрано около 24 тонн ягод.

В 2023 году Крым собрал 123 тысячи тонн винограда, однако в этом сезоне показатели будут заметно ниже.

Белые сорта под ударом

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк уточнил, что сильнее всего пострадают белые сорта винограда — на них придётся до 20% потерь. Причины — неблагоприятные погодные условия: резкие весенние похолодания и недостаток влаги в почве.

Что это значит для региона

Снижение урожайности скажется на винодельческой отрасли и перерабатывающих предприятиях полуострова. Власти отмечают, что в сложившейся ситуации важно сохранить качество продукции и поддержать хозяйства, оказавшиеся в зоне риска.

Несмотря на неблагоприятный сезон, крымские аграрии надеются компенсировать часть потерь за счёт правильной агротехники и сохранения наиболее устойчивых сортов.