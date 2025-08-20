Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Виноград
Виноград
© flickr.com by Hector Garcia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:01

Потеря урожая: 20% белого винограда в Крыму под угрозой — климат взял своё

Урожай винограда в Крыму снизится на фоне заморозков и засухи

В Крыму стартовала уборка винограда, однако аграрии уже готовятся к более скромным показателям по сравнению с прошлым годом. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что урожай может сократиться на 15–18% из-за весенних заморозков и продолжительной засухи.

Первые результаты уборки

Сбор винограда уже идёт в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах. По официальным данным, с площади более восьми гектаров собрано около 24 тонн ягод.

В 2023 году Крым собрал 123 тысячи тонн винограда, однако в этом сезоне показатели будут заметно ниже.

Белые сорта под ударом

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк уточнил, что сильнее всего пострадают белые сорта винограда — на них придётся до 20% потерь. Причины — неблагоприятные погодные условия: резкие весенние похолодания и недостаток влаги в почве.

Что это значит для региона

Снижение урожайности скажется на винодельческой отрасли и перерабатывающих предприятиях полуострова. Власти отмечают, что в сложившейся ситуации важно сохранить качество продукции и поддержать хозяйства, оказавшиеся в зоне риска.

Несмотря на неблагоприятный сезон, крымские аграрии надеются компенсировать часть потерь за счёт правильной агротехники и сохранения наиболее устойчивых сортов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях 18.08.2025 в 17:41

Клик — и ты в западне: как фишинговые ссылки в соцсетях крадут ваши деньги – инструкция по выживанию

Социальные сети кишат мошенниками! Узнайте, как они используют личную информацию для обмана и как защитить себя. 4 простых правила от МВД помогут избежать кражи данных и финансовых потерь.

Читать полностью » Очередь на Крымском мосту превысила 1800 автомобилей 17.08.2025 в 17:45

Пробка на границе полуострова: когда проедут 2000 машин

17 августа на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная автомобильная пробка, превысившая 1800 транспортных средств. По данным оперативного мониторинга, к 15:00 со стороны Таманского полуострова скопилось 1108 машин, а с керченской стороны ожидали проезда еще 715 автомобилей. Время ожидания оставляет около трех часов.

Читать полностью » Африканская жара возвращается в Краснодарский край: прогноз с 17 августа 17.08.2025 в 17:23

Аномальная жара врывается на Кубань: как пережить +37°C без последствий

Жителей и гостей Краснодарского края предупреждают о надвигающейся аномальной жаре! Температура воздуха достигнет +37°C.

Читать полностью » Трагедия в Крыму: двое туристов утонули в море во время ночного купания 17.08.2025 в 15:52

Трагедия в Ялте: море забрало две жизни — роковая беспечность на южном берегу

В Ялте трагически погибли двое туристов из-за купания в нетрезвом виде в шторм. МЧС предупреждает об опасностях купания ночью и в нетрезвом виде.

Читать полностью » Михаил Развожаев сообщил о временных отключениях мобильного интернета в Севастополе 17.08.2025 в 14:49

В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов

В Крыму участились атаки, власти ограничили мобильный интернет! Туристам советуют: сообщите близким, запаситесь наличными, скачайте оффлайн карты.

Читать полностью » Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи 17.08.2025 в 13:38

Экскурсия с риском для жизни: почему УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге

В воскресное утро 17 августа на горной дороге в районе поселка Красная Воля ( Сочи) произошло серьезное ДТП с участием туристического транспорта. По предварительным данным, водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадали пять человек: сам водитель и четыре женщины-пассажира.

Читать полностью » В Сочи открылись четыре локации, где можно пообщаться с капибарами 17.08.2025 в 8:07

: Грызуны-антистресс: где в Сочи найти самых дружелюбных капибар

Сочи стал настоящим раем для любителей капибар — самых крупных грызунов в мире. В городе сейчас можно посетить четыре места, где этих удивительных животных не только содержат в комфортных условиях, но и позволяют гостям с ними пообщаться. Одной из первых в курортной столице появилась капибара по кличке Греза, которая живет в зоопарке микрорайона Соболевка.

Читать полностью » Севастополь усиливает контроль за мигрантами, там начались масштабные рейды 17.08.2025 в 6:38

Проверки документов и автотранспорта: как в российском городе контролируют миграцию

В Севастополе стартовали масштабные рейды, направленные на контроль соблюдения миграционного законодательства. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, операция проводится силовыми ведомствами в рамках комплекса профилактических и поисковых мероприятий. Основное внимание уделяется районам Фиолентовского шоссе в Гагаринском округе.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили древний дворец лидийцев в Сардис
Красота и здоровье

Поддержите здоровье сердца: как 100 граммов лосося помогают в борьбе с заболеваниями сосудов
Авто и мото

НАМИ остановил сертификацию гибридного седана Forthing S7 в России из-за ошибок в документах
Садоводство

Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья
Наука и технологии

Учёные обнаружили древние следы рыб на территории Польши, датируемые 400 млн лет назад
Дом

Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Яблокова предупредила о риске травм суставов при прыжках и беге с лишним весом
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru