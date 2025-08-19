Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше

Более 600 автомобилей проходят через пункты пропуска на Крымском мосту всего за один час, однако, несмотря на увеличение пропускной способности почти на 20%, водителям всё же приходится долго ждать, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, в направлении въезда на полуостров мост ежедневно пропускает около 13 тысяч автомобилей. Сейчас функционируют 60 пунктов досмотра со стороны Краснодарского края и 50 пунктов на территории Крыма, но время ожидания может достигать шести и более часов.

Аксёнов уточнил в эфире телеканала "Крым 24", что управление мостом находится в ведении Минтранса РФ, а за безопасность дорожного движения отвечают межведомственные комиссии.

Дополнительные меры для водителей

Для того чтобы снизить нагрузку и сделать ожидание более комфортным, организованы:

доступ к питьевой воде;

санитарные объекты;

круглосуточное дежурство скорой помощи;

помощь волонтёров.