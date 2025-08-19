Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше
Более 600 автомобилей проходят через пункты пропуска на Крымском мосту всего за один час, однако, несмотря на увеличение пропускной способности почти на 20%, водителям всё же приходится долго ждать, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По его словам, в направлении въезда на полуостров мост ежедневно пропускает около 13 тысяч автомобилей. Сейчас функционируют 60 пунктов досмотра со стороны Краснодарского края и 50 пунктов на территории Крыма, но время ожидания может достигать шести и более часов.
Аксёнов уточнил в эфире телеканала "Крым 24", что управление мостом находится в ведении Минтранса РФ, а за безопасность дорожного движения отвечают межведомственные комиссии.
Дополнительные меры для водителей
Для того чтобы снизить нагрузку и сделать ожидание более комфортным, организованы:
-
доступ к питьевой воде;
-
санитарные объекты;
-
круглосуточное дежурство скорой помощи;
-
помощь волонтёров.
"Все меры предпринимаются для удобства водителей и пассажиров", — подчеркнул Глава Крыма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru