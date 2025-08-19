Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крымский мост
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:25

Крымский мост: движение рекордное, ожидание — ещё больше

Аксёнов: водители проводят в очередях на Крымском мосту до шести часов

Более 600 автомобилей проходят через пункты пропуска на Крымском мосту всего за один час, однако, несмотря на увеличение пропускной способности почти на 20%, водителям всё же приходится долго ждать, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, в направлении въезда на полуостров мост ежедневно пропускает около 13 тысяч автомобилей. Сейчас функционируют 60 пунктов досмотра со стороны Краснодарского края и 50 пунктов на территории Крыма, но время ожидания может достигать шести и более часов.

Аксёнов уточнил в эфире телеканала "Крым 24", что управление мостом находится в ведении Минтранса РФ, а за безопасность дорожного движения отвечают межведомственные комиссии.

Дополнительные меры для водителей

Для того чтобы снизить нагрузку и сделать ожидание более комфортным, организованы:

  • доступ к питьевой воде;

  • санитарные объекты;

  • круглосуточное дежурство скорой помощи;

  • помощь волонтёров.

"Все меры предпринимаются для удобства водителей и пассажиров", — подчеркнул Глава Крыма.

