Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бор-Кая
Бор-Кая
© commons.wikimedia.org by Insider is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:43

История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова

Археологический сезон 2025 года в Крыму принес открытия, которые заставляют по-новому взглянуть на историю полуострова. Ученые обнаружили следы неизвестного ранее населения главной горной гряды и выявили масштабный фортификационный объект на побережье. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец", подводя итоги полевых работ крымских археологов.

Итоги полевого сезона

По оценке директора Института археологии Крыма РАН, доктора исторических наук Вадима Майко, сезон можно считать успешным, несмотря на сложные внешние условия. Он отметил, что опасения по поводу сокращения объемов работ не оправдались: экспедиции в 2025 году были масштабными и продолжались фактически в течение всего года.

"Были опасения, что объем работ станет меньше, чем в 2024 году. Все мы знаем, что ситуация достаточно сложная у нас, но тем не менее в 2025 году работы были масштабные", — рассказал Вадим Майко.

По его словам, часть экспедиций, начавших раскопки курганов в селе Белоглинка, продолжает исследования до сих пор.

Загадка кремационных могильников

Одним из ключевых открытий стали результаты раскопок могильника Тимир-Чаир в окрестностях Севастополя. Старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН и руководитель фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова подчеркнула, что находки дают основания пересмотреть устоявшиеся представления о германском следе в Крыму.

Ранее считалось, что кремационные погребения в горном и предгорном Крыму, датируемые позднеримским временем, однозначно связаны с германцами, пришедшими на полуостров в середине III века. Однако раскопки 2025 года показали, что часть кремаций относится к значительно более раннему периоду.

"Выяснилось, что в горном Крыму существовали могильники, где людей тоже кремировали, но эти кремации датируются первым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры", — пояснила Анастасия Стоянова.

Это означает, что традиция кремации существовала здесь задолго до появления германцев.

Неизвестные обитатели горного Крыма

По словам археологов, новые данные указывают на существование некоего населения, которое на протяжении нескольких столетий обитало на главной гряде Крымских гор и практиковало кремационные погребения. Пока ученые не могут точно определить, кем были эти люди, однако ясно, что прежняя схема, связывающая кремации исключительно с германцами, требует корректировки.

Даже ограниченные по площади раскопки дали богатый материал. На одном квадратном метре могильника было обнаружено около 60 погребальных урн — фрагментов амфор и лепных сосудов, установленных вертикально в скале. Погребальный инвентарь оказался небогатым, но свидетельствовал о контактах с античными центрами и населением крымских предгорий.

Фортификация на берегу Черноморской бухты

Еще одним важным результатом сезона стало исследование крупного строительного объекта в приморской части поселка Черноморского. Как рассказал заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов, речь идет о монументальном фортификационном сооружении, блоки которого превосходят по размерам аналогичные постройки Херсонеса Таврического.

По предварительным выводам, объект относится ко времени Кючук-Кайнарджийского мира и был возведен еще до присоединения Крыма к России. При этом не исключено, что крепость могла быть построена на основе более ранних — турецких или средневековых — укреплений.

Открытия археологического сезона 2025 года показывают, что история Крыма по-прежнему хранит немало загадок, а новые находки способны существенно изменить научные представления о прошлом полуострова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тарифы на пригородные поезда в сторону Краснодара увеличиваются вчера в 18:41
Поездка к морю стала дороже — пассажиры заметили это не сразу

Проезд на электричках в Краснодарском крае подорожал. Рассказываем, сколько теперь стоят билеты до Сочи, Адлера, Краснодара и Белореченской.

Читать полностью » В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ вчера в 5:31
Когда праздник выходит на трассу: какие регионы чаще сталкиваются с нетрезвым вождением

Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу ДТП с пьяными водителями, несмотря на общее снижение таких аварий в России.

Читать полностью » Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани 26.12.2025 в 14:20
Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются на Кубани в конце декабря. Экстренные службы предупредили о рисках для дорог и инфраструктуры.

Читать полностью » Жители Краснодарского края чаще выбирают аудиокниги — Литрес 26.12.2025 в 14:15
Романы ушли в тень: что на самом деле слушают жители Краснодарского края

Жители Кубани в 2025 году сделали ставку на аудиокниги и саморазвитие. Аналитики рассказали, какие авторы и жанры стали самыми востребованными.

Читать полностью » Краснодарский край входит в тройку самых тревожных регионов России — КРОС 26.12.2025 в 14:11
Тревога накрыла юг России: Краснодарский край вырвался в топ самых напряжённых регионов

Краснодарский край вошёл в тройку самых тревожных регионов России. Индекс вырос почти вдвое и стал одним из самых заметных скачков года.

Читать полностью » Россияне чаще путешествуют по стране вместе с питомцами — сервис Туту 26.12.2025 в 14:05
Отпуск без разлуки: куда россияне чаще всего ездят с домашними питомцами

Россияне всё чаще путешествуют с домашними животными и выбирают для этого юг страны и автопоездки. Опрос показал, какие маршруты и форматы стали самыми популярными.

Читать полностью » Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко 26.12.2025 в 13:00
Праздники без тормозов: в Крыму детские шоу превращаются в рискованный аттракцион

Живые крокодилы, дайвинг за ночь и шоу без сценария — крымская ивент-индустрия меняется. Организаторы рассказали, какие запросы стали новой нормой.

Читать полностью » Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов 26.12.2025 в 12:56
Нефтяные гиганты на горизонте: Крым готовится к новой экономической фазе

Власти Крыма обсуждают приход крупнейших нефтяных компаний после завершения СВО. Глава республики рассказал, на каком уровне будут приниматься решения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Питомцы
Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
ЮФО
В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
Еда
Тефтели, тушённые в лечо, готовят как вариант домашнего ужина — повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet