История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологический сезон 2025 года в Крыму принес открытия, которые заставляют по-новому взглянуть на историю полуострова. Ученые обнаружили следы неизвестного ранее населения главной горной гряды и выявили масштабный фортификационный объект на побережье. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец", подводя итоги полевых работ крымских археологов.

Итоги полевого сезона

По оценке директора Института археологии Крыма РАН, доктора исторических наук Вадима Майко, сезон можно считать успешным, несмотря на сложные внешние условия. Он отметил, что опасения по поводу сокращения объемов работ не оправдались: экспедиции в 2025 году были масштабными и продолжались фактически в течение всего года.

"Были опасения, что объем работ станет меньше, чем в 2024 году. Все мы знаем, что ситуация достаточно сложная у нас, но тем не менее в 2025 году работы были масштабные", — рассказал Вадим Майко.

По его словам, часть экспедиций, начавших раскопки курганов в селе Белоглинка, продолжает исследования до сих пор.

Загадка кремационных могильников

Одним из ключевых открытий стали результаты раскопок могильника Тимир-Чаир в окрестностях Севастополя. Старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН и руководитель фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова подчеркнула, что находки дают основания пересмотреть устоявшиеся представления о германском следе в Крыму.

Ранее считалось, что кремационные погребения в горном и предгорном Крыму, датируемые позднеримским временем, однозначно связаны с германцами, пришедшими на полуостров в середине III века. Однако раскопки 2025 года показали, что часть кремаций относится к значительно более раннему периоду.

"Выяснилось, что в горном Крыму существовали могильники, где людей тоже кремировали, но эти кремации датируются первым веком до нашей эры и вторым веком нашей эры", — пояснила Анастасия Стоянова.

Это означает, что традиция кремации существовала здесь задолго до появления германцев.

Неизвестные обитатели горного Крыма

По словам археологов, новые данные указывают на существование некоего населения, которое на протяжении нескольких столетий обитало на главной гряде Крымских гор и практиковало кремационные погребения. Пока ученые не могут точно определить, кем были эти люди, однако ясно, что прежняя схема, связывающая кремации исключительно с германцами, требует корректировки.

Даже ограниченные по площади раскопки дали богатый материал. На одном квадратном метре могильника было обнаружено около 60 погребальных урн — фрагментов амфор и лепных сосудов, установленных вертикально в скале. Погребальный инвентарь оказался небогатым, но свидетельствовал о контактах с античными центрами и населением крымских предгорий.

Фортификация на берегу Черноморской бухты

Еще одним важным результатом сезона стало исследование крупного строительного объекта в приморской части поселка Черноморского. Как рассказал заведующий отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов, речь идет о монументальном фортификационном сооружении, блоки которого превосходят по размерам аналогичные постройки Херсонеса Таврического.

По предварительным выводам, объект относится ко времени Кючук-Кайнарджийского мира и был возведен еще до присоединения Крыма к России. При этом не исключено, что крепость могла быть построена на основе более ранних — турецких или средневековых — укреплений.

Открытия археологического сезона 2025 года показывают, что история Крыма по-прежнему хранит немало загадок, а новые находки способны существенно изменить научные представления о прошлом полуострова.