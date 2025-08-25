Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям
© commons.wikimedia.org by GIC198 is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:48

Куррорты Крыма: ТОП мест, где бархатный сезон раскрывается во всей красе

ТОП-5 мест для бархатного сезона: лучшие направления Крыма для сентября

Крым в сентябре — это "золотое время". Лето уходит, но море всё ещё тёплое, воздух свежий, а толпы туристов рассасываются. Я ездил сюда в разное время года и понял: именно сентябрь раскрывает полуостров по-особенному.

1. Ялта и Южный берег

В сентябре здесь комфортнее всего: солнце мягкое, вечера прохладные, но купаться можно до конца месяца. Ялта — это атмосфера набережной, старые дачи и близость к горам. Отличный вариант для тех, кто любит совмещать море и прогулки.

2. Севастополь

Сентябрь делает Севастополь уютнее: жара уходит, и приятно гулять по историческим местам — Херсонес, бухты, набережная. А море в Балаклаве или Фиоленте в начале месяца ещё тёплое.

3. Евпатория

Для семейного отдыха сентябрь — лучший вариант: мелководные пляжи, спокойное море и меньше детей, чем летом. Погода комфортная для долгих прогулок и экскурсионных поездок.

4. Новый Свет и Судак

Сентябрь в этих местах — это виноградники, мягкое солнце и бухты, где вода остаётся прозрачной и тёплой. Поход по "Тропе Голицына" или дегустация местных вин — в бархатный сезон всё это приятнее без летней духоты.

5. Коктебель

В сентябре сюда едут за фестивалями и особенной атмосферой. Вечером воздух становится свежее, а днём можно и на пляже, и в горы. Кара-Даг в это время особенно красив, а закаты приобретают золотистый оттенок.

Личный опыт

Я отдыхал в Крыму в сентябре и понял, что это время идеально для прогулок и экскурсий. Днём купался в Ялте, вечером пил вино в Новом Свете, а через пару дней сидел у моря в Севастополе. Всё это без летней духоты и без ощущения гонки.

Итог

Крым в сентябре — это море, которое ещё держит тепло, и воздух, который уже дышится легко. Лучшие места в это время — Ялта, Севастополь, Евпатория, Новый Свет и Коктебель. Каждый из них по-своему раскрывает бархатный сезон.

