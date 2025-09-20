Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крым
Крым
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:09

Осенний Крым: где горы превращаются в фантастические декорации

Туристы выбирают осень для походов в крымские горы Демерджи и Ай-Петри

Крымские горы всегда манят туристов, но осень делает их особенно привлекательными. Жара уходит, а на смену приходят мягкая прохлада, золотая листва и знаменитые туманы, превращающие ландшафт в мистическую картину. Именно сейчас лучшее время для прогулок по Демерджи и Ай-Петри.

Почему именно осенью

В сентябре и октябре температура в горах комфортная для пеших походов. Нет изнуряющей жары, воздух прозрачен, а пейзажи становятся особенно контрастными. Осенние туманы над "Долиной привидений" создают атмосферу загадочности, которую невозможно увидеть летом.

Маршруты для туристов

Южная Демерджи. Подъём на вершину открывает панорамы Крыма и Чёрного моря. По пути встречается "Долина привидений" — скальные фигуры, окутанные туманом. Они особенно выразительны на рассвете или закате.

Ай-Петри. Знаменитое карстовое плато с обрывами и зубчатыми вершинами. Здесь проходят маршруты разной сложности: от лёгких прогулок до серьёзных хайкинговых треков. С вершины открываются виды на Ялту и побережье.

Практика посещения

Опытные туристы рекомендуют планировать походы на утро или вечер. В это время солнце мягче, а фигуры в "Долине привидений" выглядят особенно эффектно. Осенью дни становятся короче, поэтому важно рассчитывать маршрут заранее и брать с собой фонарик.

Атмосфера и впечатления

Осенний Крым удивляет сочетанием яркой листвы, горных панорам и свежего воздуха. Туристы отмечают, что именно в это время горы меньше загружены, а фотографии получаются особенно выразительными.

Демерджи и Ай-Петри осенью — это не просто походы, а настоящие путешествия в мир природы и загадок. Прохладный климат, мягкий свет и мистические туманы превращают осень в лучшее время для знакомства с крымскими горами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Байкал готовят к наплыву туристов: проект 18.09.2025 в 21:02

Байкал задышал свободнее: волонтёры превратили тропы в пример экотуризма

Байкал встречает туристов обновлёнными тропами, зонами отдыха и экологическими инициативами. Узнайте, как волонтёры меняют облик великого озера.

Читать полностью » Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей вчера в 21:51

Алтай встречает Китай: безвиз превратил Сибирскую Швейцарию в новую точку притяжения

Алтай готовится к приёму туристов из Китая: безвиз открыл новые перспективы, а бизнес адаптирует сервис под запросы гостей.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре–октябре 2025 года скидок на туры в Турцию ждать не стоит вчера в 19:33

Отели переполнены, скидок нет: Турция в сентябре дороже, чем летом

В этом году «горящих» туров в Турцию почти нет: отели загружены более чем на 90%, а цены на осень держатся на рекордно высоком уровне.

Читать полностью » Протесты в Куско заблокировали железную дорогу к Мачу-Пикчу вчера в 18:36

Мачу-Пикчу рискует потерять титул чуда света: что скрывается за туристическим бумом

Мачу-Пикчу, чудо света, столкнулось с рисками из-за туризма и управления. Как сохранить наследие инков и избежать потери статуса? Узнайте о проблемах и решениях.

Читать полностью » В Армении готовят возврат карт Мир для российских туристов вчера в 17:19

Без лишних комиссий и обмена валюты: как "Мир" спасёт кошельки россиян в Армении

Карты "Мир" возвращаются в Армению! Узнайте, когда российские туристы смогут снова удобно оплачивать покупки и услуги, какие есть альтернативные способы оплаты и как избежать ошибок.

Читать полностью » Круизный лайнер вчера в 16:17

Первый российский круиз по Курилам и Камчатке: Россия готовит круиз, которого ждали десятилетия

В 2026 году Россия готовится открыть для туристов новый формат путешествий — первый дальневосточный круиз, который обещает удивить своим маршрутом.

Читать полностью » Специалист по природопользованию рассказал, как найти дорогу домой в лесу вчера в 15:42

Мох на деревьях больше не ориентир: как выбраться из леса без телефона и компаса

Эколог Волков делится с NewsInfo лайфхаками: как научиться читать "лесные" карты.

Читать полностью » Что посмотреть в Убуде: от Кампуханского хребта до балийского кечака вчера в 15:12

Убуд меняет представление о Бали: ремёсла, музеи и живые дворики работают без выходных

Откройте для себя Убуд: храмы, музеи, рисовые поля и йога. 5 маршрутов для путешествия, советы и секреты незабываемого отдыха на Бали.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГАИ: установка самодельных ДХО может привести к лишению водительских прав
Авто и мото

Цены на премиум-авто в России вырастут до 8 млн рублей из-за нового утильсбора — эксперты
Спорт и фитнес

Врачи: лёгкая зарядка утром улучшает кровообращение и снижает стресс
Садоводство

Садоводы вносят компост и калийные смеси в сентябре, чтобы подготовить почву к весне
Еда

Пай-попсы с вишнёвой начинкой включают крахмал для связывания сока
Дом

Очистители воздуха становятся обязательным элементом спален в городских квартирах
Еда

Муравейник из печенья и сгущёнки получается за 10 минут без выпечки
Питомцы

Корнеллский университет: у кошек без игр риск грызть мебель и провода выше на 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet