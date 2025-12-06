Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:56

Здравница не уходит на каникулы: как Крым превращает зиму в сезон здоровья и растущего спроса

Крым усиливает переход к круглогодичному курорту — Крымская газета

Перед зимним сезоном в Крыму всё отчетливее проявляется тенденция к превращению полуострова в круглогодичный курорт. Об этом сообщает "Крымская газета". Природный потенциал региона, модернизация инфраструктуры и запуск новых туристических продуктов позволяют рассматривать Крым не как сезонное направление, а как территорию устойчивого и многопрофильного туризма, доступного в любое время года.

Укрепление статуса всероссийской здравницы

После завершения летнего пляжного сезона в Крыму стартует так называемый сезон здоровья. Сакские грязи, климатотерапия ЮБК и другие природные факторы формируют стабильный спрос на санаторно-курортный отдых. Статистика подтверждает рост интереса: за январь-февраль санатории приняли более 57 тысяч человек, а к августу количество отдыхающих достигло 408 467. За первые полгода показатели выросли сразу по нескольким направлениям: число туристов — на 21,7%, доходность — на 35,7%.

Летние месяцы традиционно остаются ключевыми: за три месяца 2025 года в санаториях отдохнули 212 тысяч человек, что на 9% больше, чем в 2024-м. Эксперты связывают это с укреплением сервисной базы, расширением медицинских программ и стабильным интересом к оздоровительному туризму.

Развитие гостиничной инфраструктуры

Однако одного санаторно-курортного потенциала недостаточно для обеспечения круглогодичной загрузки. Крыму необходимы современные средства размещения высокого уровня. По оценке вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, потребность в четырёх- и пятизвёздочных комплексах остаётся высокой. Эту задачу признают приоритетной и на уровне профильного ведомства.

Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий подчёркивает, что акцент сделан на развитие именно тех категорий размещения, которых в регионе не хватает. Согласно планам, до 2031 года планируется открыть 33 новых объекта на 20 тысяч номеров, что увеличит номерной фонд Крыма на 32%. За последние 11 лет уже введены 79 гостиниц и санаториев, модернизированы 629 объектов. Особое направление — легализация гостевых домов: в рамках эксперимента к концу октября 2025 года в реестре числится 201 такой объект.

Новые направления и драйверы межсезонья

Параллельно активно развиваются туристические продукты, не зависящие от погоды. Одним из наиболее перспективных направлений становится горный туризм. Председатель Комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук отмечает, что Крымская тропа, протяжённость которой к 2030 году достигнет тысячи километров, станет мощным центром притяжения.

Сильный рост демонстрируют эно- и гастротуристические инициативы: винодельни, сыроварни, фермерские хозяйства увеличили количество экскурсий в 10 раз, а число предприятий, открытых для туристов, выросло почти в семь раз. Вступление Крыма в проект Агентства стратегических инициатив "ПроЕДУ по России!" способствует созданию новых круглогодичных туристических продуктов.

Инвестиции в качество жизни и туристическую среду

Интерес к Крыму растёт и со стороны частных инвесторов: за первое полугодие стоимость приобретаемой недвижимости выросла в среднем на 40%. Эти объекты часто используются как апартаменты для сдачи в сезон, что расширяет фонд размещения. Одновременно регион продолжает благоустройство городских пространств. В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" уже обновлены туристические центры Алупки, Евпатории и Феодосии, а в 2025 году аналогичные работы идут в Саках. Цель — создание единого архитектурного стиля и комфортной среды для отдыхающих.

