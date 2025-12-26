Курортный Крым сменил сценарий: полуостров накрывает зимний шторм

Резкое похолодание с зимними осадками и сильным ветром накроет Крым в конце декабря, изменив привычную для региона погоду. Жителям и гостям полуострова придётся учитывать ухудшение дорожной обстановки и понижение температур. Об этом сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму", на которое ссылаются региональные СМИ.

Начало снегопадов и усиление ветра

По словам синоптика, первые признаки настоящей зимы крымчане почувствуют уже вечером пятницы, 26 декабря. Именно в это время на полуострове начнутся снегопады, которые будут сопровождаться метелями. Одновременно усилится ветер, скорость порывов достигнет 15 м/с, что создаст дополнительные сложности на дорогах и в прибрежных районах.

"С вечера пятницы начнутся снегопады с метелями. Ветер усилится до 15 м/с", — сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что подобные погодные условия для конца декабря являются признаком полноценного прихода зимы, а не кратковременного похолодания.

Погодная обстановка в субботу

В субботу, 27 декабря, снегопады продолжатся. По прогнозу, высота снежного покрова в ряде районов достигнет 3-5 сантиметров. Ночью температура воздуха опустится до значений от 0 до -5 градусов, что увеличит риск образования гололедицы.

Днём столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +3 градусов. В таких условиях дорожная обстановка может оставаться сложной, особенно на горных перевалах и второстепенных трассах, где обледенение формируется быстрее.

Что ждать в воскресенье

В воскресенье погодная картина существенно не изменится. Снег и холод сохранятся, а температурный фон останется близким к субботним значениям. Сильный ветер и зимние осадки продолжат влиять на обстановку на полуострове.

Специалисты рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах. Зимняя погода, пришедшая в Крым, по оценке синоптиков, задержится как минимум на несколько дней.