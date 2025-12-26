Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:23

Курортный Крым сменил сценарий: полуостров накрывает зимний шторм

Снегопады в Крыму начинаются вечером пятницы — ФОБОС

Резкое похолодание с зимними осадками и сильным ветром накроет Крым в конце декабря, изменив привычную для региона погоду. Жителям и гостям полуострова придётся учитывать ухудшение дорожной обстановки и понижение температур. Об этом сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму", на которое ссылаются региональные СМИ.

Начало снегопадов и усиление ветра

По словам синоптика, первые признаки настоящей зимы крымчане почувствуют уже вечером пятницы, 26 декабря. Именно в это время на полуострове начнутся снегопады, которые будут сопровождаться метелями. Одновременно усилится ветер, скорость порывов достигнет 15 м/с, что создаст дополнительные сложности на дорогах и в прибрежных районах.

"С вечера пятницы начнутся снегопады с метелями. Ветер усилится до 15 м/с", — сообщил специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что подобные погодные условия для конца декабря являются признаком полноценного прихода зимы, а не кратковременного похолодания.

Погодная обстановка в субботу

В субботу, 27 декабря, снегопады продолжатся. По прогнозу, высота снежного покрова в ряде районов достигнет 3-5 сантиметров. Ночью температура воздуха опустится до значений от 0 до -5 градусов, что увеличит риск образования гололедицы.

Днём столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +3 градусов. В таких условиях дорожная обстановка может оставаться сложной, особенно на горных перевалах и второстепенных трассах, где обледенение формируется быстрее.

Что ждать в воскресенье

В воскресенье погодная картина существенно не изменится. Снег и холод сохранятся, а температурный фон останется близким к субботним значениям. Сильный ветер и зимние осадки продолжат влиять на обстановку на полуострове.

Специалисты рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах. Зимняя погода, пришедшая в Крым, по оценке синоптиков, задержится как минимум на несколько дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Антимонопольная служба выявляет нарушения закона о рекламе — УФАС сегодня в 12:31
Реклама без правил дошла до ФАС: популярный Telegram-канал оказался под проверкой

УФАС проверяет рекламу в популярном Telegram-канале. Поводом стали отсутствие маркировки и громкие обещания цен "в разы ниже".

Читать полностью » Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма 24.12.2025 в 17:14
Зима без компромиссов: Крым накроют осадки, гололёд и порывистый ветер

Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в Крыму в конце недели: МЧС предупреждает о гололеде, сильных осадках и рекомендует отказаться от поездок без необходимости.

Читать полностью » Яйца в Крыму за год подешевели на 27% — Банк России 24.12.2025 в 16:57
Инфляция в Крыму резко сбавила ход: какие товары сыграли решающую роль

Цены в Крыму в ноябре почти не изменились: какие товары подешевели, что продолжает дорожать и почему инфляция в регионе замедляется.

Читать полностью » Районные больницы Крыма получают новых специалистов — глава Крыма Аксёнов 24.12.2025 в 16:50
Миллион за работу в селе: как Крым закрывает кадровую дыру в медицине

В Крыму продолжают привлекать врачей и фельдшеров с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер": кто получил выплаты, какие специальности наиболее востребованы и какие меры поддержки доступны медикам.

Читать полностью » Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов 23.12.2025 в 14:12
Новый год ещё не наступил, а мест уже почти нет: что происходит с отдыхом в Крыму

Отели и санатории Крыма уже забронированы более чем наполовину на Новый год. Власти рассказали, какие объекты пользуются наибольшим спросом.

Читать полностью » В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети 23.12.2025 в 14:07
Горы режут, реки обходят: на полуострове идёт самая сложная дорожная перестройка

В Крыму зимой продолжается масштабная дорожная перестройка: горные трассы расширяют до четырёх полос, строят обходы и освещают магистрали.

Читать полностью » Автокредитование в России резко сократилось — директор по маркетингу НБКИ Волков 23.12.2025 в 12:58
Рынок дал по тормозам: автокредитование сократилось почти во всех регионах

Автокредитование в России сократилось более чем на треть, но Кубань сохранила место среди лидеров. Что стоит за резким спадом — в материале.

Читать полностью » Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края 23.12.2025 в 12:37
Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Экспорт картофеля из Краснодарского края за год сократился почти наполовину, тогда как поставки грибов показали резкий рост.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Экосбор на шины увеличивает издержки производителей — автоэксперт Васильев
Общество
Минздрав потребовал выдать льготникам лекарства до конца декабря — Михаил Мурашко
Туризм
Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025
ЮФО
Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко
ЮФО
Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов
ЮФО
BMW с откидными номерами заметили в Крыму
Еда
Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина
Садоводство
Доломитовая мука замедляет работу червей в компосте — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet