Новый год ещё не наступил, а мест уже почти нет: что происходит с отдыхом в Крыму

Новогодний туристический сезон в Крыму стартовал задолго до боя курантов: отели и санатории полуострова уже сейчас демонстрируют уверенный уровень загрузки. Интерес к зимнему отдыху в регионе сохраняется, несмотря на межсезонье, а отдельные объекты размещения подошли к праздникам практически без свободных номеров. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова.

Загрузка отелей и санаториев к праздникам

По словам руководителя региона, средний уровень бронирования средств размещения в Крыму на новогодние праздники уже достиг 55%. На период Рождества этот показатель составляет порядка 40%. При этом в ряде крупных отелей, ориентированных на круглогодичный прием гостей, загрузка приближается к максимальной.

"С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские — под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, — до 100% доходит бронирование", — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Ставка на инфраструктуру зимнего отдыха

Как отмечают власти региона, наибольшим спросом в холодное время года пользуются объекты, предлагающие не только размещение, но и развитую инфраструктуру для восстановления и досуга. Бассейны, спа-зоны, программы реабилитации и оздоровления становятся ключевым фактором при выборе места отдыха в зимний период.

Такие отели и санатории формируют устойчивый спрос вне летнего сезона и позволяют Крыму постепенно укреплять позиции как круглогодичного курорта. Именно наличие дополнительных услуг, по словам представителей отрасли, позволяет достигать почти полной загрузки даже в декабре и январе.

Туристический интерес и задачи региона

Сергей Аксёнов подчеркнул, что российский турист по-прежнему проявляет интерес к отдыху на полуострове и готов приезжать в Крым не только летом. Однако, по его словам, это накладывает дополнительную ответственность на региональные власти и бизнес.

Глава республики отметил, что для сохранения и роста туристического потока необходимо постоянно работать над повышением качества сервиса, уровнем обслуживания и комфортом гостей. Конкуренция между направлениями внутри страны усиливается, и именно качество услуг становится решающим фактором при выборе места отдыха.

Перспективы зимнего сезона

Эксперты туристической отрасли считают, что текущие показатели бронирования подтверждают постепенное изменение восприятия Крыма как исключительно летнего направления. Зимние праздники все чаще рассматриваются туристами как возможность совместить отдых, восстановление здоровья и спокойное времяпрепровождение.

Рост загрузки отелей на Новый год и Рождество показывает, что при дальнейшем развитии инфраструктуры и улучшении сервиса полуостров способен уверенно наращивать туристический поток и в холодное время года.