Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
отель
отель
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:12

Новый год ещё не наступил, а мест уже почти нет: что происходит с отдыхом в Крыму

Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов

Новогодний туристический сезон в Крыму стартовал задолго до боя курантов: отели и санатории полуострова уже сейчас демонстрируют уверенный уровень загрузки. Интерес к зимнему отдыху в регионе сохраняется, несмотря на межсезонье, а отдельные объекты размещения подошли к праздникам практически без свободных номеров. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова.

Загрузка отелей и санаториев к праздникам

По словам руководителя региона, средний уровень бронирования средств размещения в Крыму на новогодние праздники уже достиг 55%. На период Рождества этот показатель составляет порядка 40%. При этом в ряде крупных отелей, ориентированных на круглогодичный прием гостей, загрузка приближается к максимальной.

"С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские — под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, — до 100% доходит бронирование", — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Ставка на инфраструктуру зимнего отдыха

Как отмечают власти региона, наибольшим спросом в холодное время года пользуются объекты, предлагающие не только размещение, но и развитую инфраструктуру для восстановления и досуга. Бассейны, спа-зоны, программы реабилитации и оздоровления становятся ключевым фактором при выборе места отдыха в зимний период.

Такие отели и санатории формируют устойчивый спрос вне летнего сезона и позволяют Крыму постепенно укреплять позиции как круглогодичного курорта. Именно наличие дополнительных услуг, по словам представителей отрасли, позволяет достигать почти полной загрузки даже в декабре и январе.

Туристический интерес и задачи региона

Сергей Аксёнов подчеркнул, что российский турист по-прежнему проявляет интерес к отдыху на полуострове и готов приезжать в Крым не только летом. Однако, по его словам, это накладывает дополнительную ответственность на региональные власти и бизнес.

Глава республики отметил, что для сохранения и роста туристического потока необходимо постоянно работать над повышением качества сервиса, уровнем обслуживания и комфортом гостей. Конкуренция между направлениями внутри страны усиливается, и именно качество услуг становится решающим фактором при выборе места отдыха.

Перспективы зимнего сезона

Эксперты туристической отрасли считают, что текущие показатели бронирования подтверждают постепенное изменение восприятия Крыма как исключительно летнего направления. Зимние праздники все чаще рассматриваются туристами как возможность совместить отдых, восстановление здоровья и спокойное времяпрепровождение.

Рост загрузки отелей на Новый год и Рождество показывает, что при дальнейшем развитии инфраструктуры и улучшении сервиса полуостров способен уверенно наращивать туристический поток и в холодное время года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автокредитование в России резко сократилось — директор по маркетингу НБКИ Волков сегодня в 12:58
Рынок дал по тормозам: автокредитование сократилось почти во всех регионах

Автокредитование в России сократилось более чем на треть, но Кубань сохранила место среди лидеров. Что стоит за резким спадом — в материале.

Читать полностью » Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края сегодня в 12:37
Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Экспорт картофеля из Краснодарского края за год сократился почти наполовину, тогда как поставки грибов показали резкий рост.

Читать полностью » В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю сегодня в 12:32
Пожар не по технической причине: в Сочи раскрыли умышленный поджог автомобиля

Поджог элитной иномарки во дворе в Сочи оказался актом мести: подозреваемым стал бывший супруг владелицы автомобиля.

Читать полностью » Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края сегодня в 12:25
С 2026 года рынок труда Кубани ждёт резкий поворот: подписан документ, который меняет всё

В Краснодарском крае с 2026 года вводится полный запрет на работу иностранных граждан по патентам. Какие исключения предусмотрены и зачем принято это решение — в материале.

Читать полностью » Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24 сегодня в 12:21
Ложная тревога — реальный риск: чем закончилась выходка подростка в Усть-Лабинске

"Шутка" в мессенджере привела к суду: в Усть-Лабинске несовершеннолетнюю обвиняют в ложном сообщении об угрозе школе.

Читать полностью » Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму вчера в 14:48
Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у пожилой женщины.

Читать полностью » В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных вчера в 14:25
457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В Крыму зафиксированы выбросы морских млекопитающих, однако специалисты предупреждают о скрытых угрозах. Что стоит за текущими статистическими данными?

Читать полностью » Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции вчера в 13:42
Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

В Крыму за декабрь 2025 года уровень зарплат увеличился на 17,4%. Какие сферы и города стали лидерами по доходам — читайте в материале.

Читать полностью »

Новости
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Россия
Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Мир
Минюст США опубликовал более 10 ГБ новых материалов по делу Эпштейна — РИА Новости
Общество
Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский
Общество
Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet