Вода уходит, а риски растут: полуостров вступает в период, когда каждый кубометр на счету

Перед началом зимы Крым входит в маловодный период, и ученые фиксируют снижение запасов воды в основных водохранилищах полуострова. Об этом сообщает "РИА Новости Крым". В эфире радио "Спутник в Крыму" ситуацию подробно обсудили директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и профессор КФУ им. Вернадского, доктор технических наук Илья Николенко.

Тенденции уходящего года: снижение притоков и начало маловодного периода

По словам Ильи Николенко, несмотря на обильные осенние осадки, текущий год оценивается как засушливый. Октябрь стал исключением — тогда суммарная наполняемость водохранилищ достигла 12 млн кубометров, впервые за пять лет. Однако в ноябре вода продолжила убывать.

"Фактическое наполнение водохранилища естественного стока составило 84 миллиона кубов и уменьшилось практически на 3 миллиона за этот месяц", — отметил профессор.

Он подчеркнул, что по совокупности показателей Крым вступает в маловодный период, который обычно сопровождается стабильно низкими притоками.

Анализ динамики с мая подтверждает эту тенденцию: фактические объёмы в водохранилищах снижаются регулярно. Такая ситуация повышает риски для ряда населённых пунктов, особенно в зоне ЮБК, где доступ к воде сильно зависит от природной наполненности местных источников.

Сравнение с прошлым годом и прогноз на ближайшие сезоны

Анатолий Копачевский уточнил, что по отдельным водохранилищам притоки в ноябре оказались выше прошлогодних, однако в целом годовая картина значительно хуже.

"По сумме притоков в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища в этом году поступило… 29 миллионов 900 тысяч кубов воды. А в прошлом году за этот же период — 73 миллиона", — пояснил эксперт.

По его словам, напряжённость только начинает усиливаться. Предыдущие годы обеспечили запас примерно в 10 млн кубометров, и именно эти резервы активно используются сейчас. Если тенденция сохранится, 2026 и 2027 годы "могут быть весьма и весьма засушливыми", предупредил он.

Подземные источники, запасы и локальная ситуация в регионе

Ситуацию в столице Крыма смягчают подземные источники, введённые в эксплуатацию в 2018–2022 годах.

"Мы взяли оттуда уже порядка 16 миллионов кубов. Это — большое подспорье… Благодаря вот этим объемам ситуация с водоснабжением стабилизируется", — отметил Копачевский.

По его словам, Симферопольское водохранилище сохраняет значительные ресурсы, что позволяет не ожидать перебоев в ближайший год. В Партизанском запасов хватит на 4-5 месяцев, в Аянском — до полугода.

Особое внимание сейчас приковано к Алуштинскому региону, где введены графики подачи воды. Объём местного водохранилища составляет около 2,5 млн кубометров, что делает ситуацию напряжённой. Тем не менее эксперт выразил надежду, что в зимний период местные источники традиционно усиливают водоотдачу, что может частично стабилизировать положение.