Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму
Республика Крым переходит на новую систему утилизации биологических отходов — вместо традиционных скотомогильников и биотермических ям каждое хозяйство получит собственный крематор.
Об этом в эфире "Радио Крым" рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.
Что изменится
Скотомогильники и ямы уходят в прошлое — в регионе их консервируют. Сейчас таких объектов осталось около десяти, в основном в крупных хозяйствах.
Крематоры — в каждый агропарк и ферму: хозяйства будут самостоятельно уничтожать биологические отходы на месте.
Контроль в реальном времени: современные технологии позволяют дистанционно отслеживать объёмы отходов, направленных на утилизацию.
Почему это важно
По словам Лисовской-Чудинович, кремация делает утилизацию отходов более безопасной. После процедуры остаётся зольный остаток, который можно закопать или вывезти на полигон твёрдых бытовых отходов. Это исключает риск заражения почвы и воды, а также соответствует современным ветеринарным нормам.
