Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму

12.08.2025 в 0:12

Курорты Юга могут остановить возведение новостроек

Власти Крыма и Краснодарского края рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу разрешений для нового жилищного строительства на курортах. Причиной стали серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, которая не справляется с растущей нагрузкой.

11.08.2025 в 19:36

В Краснодаре проверили капремонт учебных заведений перед началом учебного года

В Краснодаре активно завершаются работы по капитальному ремонту школ перед началом нового учебного года. Глава города Евгений Наумов лично проверил ход строительных работ в образовательных учреждениях Фестивального микрорайона и Центрального округа, поручив подрядчикам ускорить темпы.

10.08.2025 в 20:14

Новочеркасские умельцы создали неубиваемый вездеход

В Новочеркасске участники "Кулибин-клуба" разработали уникальный вездеход "Коротышка", который уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Машина создана на базе классической "Нивы", но получила серьезные доработки, повышающие ее надежность и функциональность в боевых условиях.

10.08.2025 в 20:01

В Ялтинском горно-лесном заповеднике сгорело два гектара леса — пожар тушили вертолётами

В горах над Ялтой вспыхнул лесной пожар. Огонь уничтожил два гектара леса, но спасатели с вертолётами смогли локализовать его за один день.

10.08.2025 в 18:22

Группа туристов оказалась в ловушке на горе в Крыму — спасатели пришли вовремя

В Судаке туристы застряли на пике Космоса и не смогли спуститься. МЧС помогло им вернуться в безопасное место и напомнило правила поведения в горах.

10.08.2025 в 17:00

Двое суток борьбы с огнём: как спасали крымский лес

В Ялтинском горно-лесном заповеднике полностью ликвидирован масштабный пожар, бушевавший с субботнего утра. По данным крымского главка МЧС, огнём было охвачено около двух гектаров уникального лесного массива в районе микрорайона Васильевка. На борьбу со стихией были брошены значительные силы.

10.08.2025 в 15:52

Царский пляж в Крыму снова напомнил об опасности — туристка сорвалась со скалы

В Новом Свете женщина сорвалась со скалы в районе Царского пляжа. Спасатели эвакуировали её из труднодоступной зоны и передали медикам.

09.08.2025 в 23:51

Гора в огне: почему туристам запретили подниматься на Ай-Петри

В Крыму введены ограничения для туристов на знаменитой горе Ай-Петри из-за разгоревшегося масштабного лесного пожара. Возгорание, начавшееся утром 9 августа на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, вынудило власти закрыть все пешие маршруты и временно остановить работу канатной дороги.

