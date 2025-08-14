Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:42

Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму

Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов

Республика Крым переходит на новую систему утилизации биологических отходов — вместо традиционных скотомогильников и биотермических ям каждое хозяйство получит собственный крематор.

Об этом в эфире "Радио Крым" рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.

Что изменится

  • Скотомогильники и ямы уходят в прошлое — в регионе их консервируют. Сейчас таких объектов осталось около десяти, в основном в крупных хозяйствах.

  • Крематоры — в каждый агропарк и ферму: хозяйства будут самостоятельно уничтожать биологические отходы на месте.

  • Контроль в реальном времени: современные технологии позволяют дистанционно отслеживать объёмы отходов, направленных на утилизацию.

Почему это важно

По словам Лисовской-Чудинович, кремация делает утилизацию отходов более безопасной. После процедуры остаётся зольный остаток, который можно закопать или вывезти на полигон твёрдых бытовых отходов. Это исключает риск заражения почвы и воды, а также соответствует современным ветеринарным нормам.

