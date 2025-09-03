Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям
© commons.wikimedia.org by GIC198 is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:47

Турист снял жильё в Крыму по фото — на месте чуть не лишился отпуска

В Крыму участились случаи мошенничества при бронировании жилья

Отдых на крымском побережье всегда манит туристов, но одна из главных задач — найти удобное и надежное жильё. Ошибиться с выбором легко: за яркими фотографиями могут скрываться совсем не те условия, на которые рассчитывал путешественник.

Онлайн-бронирование или объявления

Наиболее популярный способ поиска — интернет-площадки. Здесь можно увидеть фотографии, изучить описание удобств и даже почитать отзывы. Однако разница между системами бронирования и сайтами с объявлениями принципиальна.

На электронных досках вроде Avito действительно много предложений — от квартир до частных домов. Но есть нюанс: фото часто не совпадают с реальностью, а риск столкнуться с мошенниками весьма высок. Особенно опасно вносить предоплату. Такой вариант подойдёт лишь тем, кто ищет жильё надолго: цены здесь обычно ниже, чем у крупных агрегаторов.

Букинг и его альтернативы

Для тех, кто собирается много перемещаться по Крыму, оптимален Booking. com. Умный поиск подберёт доступные варианты в разных городах, но стоит учитывать: агрегатор берёт с хозяев комиссию до 25%. Поэтому прямое бронирование у владельца может обойтись дешевле. Некоторые туристы специально находят контакты хозяев в Сети, чтобы договориться напрямую, хотя сам сервис, конечно, такие обходные пути не приветствует.

Российский аналог — Суточно.ру. Сервис работает по схожему принципу: карта, фильтры, отзывы — всё это доступно пользователю. А ещё можно воспользоваться Hotellook, который сравнивает цены сразу в 70 агентствах бронирования и предлагает самые выгодные. Ассортимент там скромнее, зато сэкономленные деньги можно потратить на развлечения или экскурсии.

Подводные камни крымского рынка

Есть и другая особенность: в Крыму никто не даст стопроцентной гарантии, что бронь не отменят в последний момент. Даже после долгих переговоров с хозяином всегда остаётся риск остаться без жилья.

Чтобы снизить вероятность неприятностей, опытные туристы советуют:

  • внимательно изучать отзывы на независимых ресурсах;
  • уточнять у владельцев все спорные моменты ещё до брони;
  • сохранять подтверждения всех переписок.

И главное — всегда быть готовым к плану "Б". Современные сервисы позволяют в считанные минуты найти новое жильё, если что-то пошло не так.

