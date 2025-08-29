Цены не кусаются, а впечатлений больше: чем Крым обходит другие курорты

Рост туристического потока в Крым в последние годы стал заметным и ощутимым для всей отрасли. По словам специалистов, за этим стоит целый комплекс факторов, которые в совокупности сделали полуостров одним из самых востребованных направлений отдыха в России.

Почему туристов стало больше

Член коллегии министерства курортов и туризма РК, представитель ОСИГ в Крыму и Севастополе Анатолий Тарасенко в эфире телеканала «Крым 24» выделил три основные причины такого роста. Первая связана с отложенным спросом — многие россияне планировали поездку в Крым заранее, но реализовать её смогли только в последние годы. Вторая причина — масштабное обновление инфраструктуры: строительство новых дорог, реконструкция набережных и улучшение транспортной доступности. И, наконец, третья — системная работа по продвижению полуострова в других регионах страны.

«Мы видим результаты бизнес-миссий, которые знакомят россиян с современным Крымом и открывают его заново», — отметил член коллегии министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко.

Новые впечатления и объекты

Помимо традиционных пляжных курортов, полуостров стал предлагать туристам и новые форматы отдыха. Появились современные гостиницы, уютные бутик-отели, гастрономические направления — от улиточных ферм до сыроварен. Такой выбор делает поездку более насыщенной и разнообразной.

Особенно привлекательными для путешественников остаются цены. На фоне многих российских и зарубежных курортов стоимость отдыха в Крыму остаётся умеренной и конкурентоспособной, что играет важную роль при выборе направления.

Атмосфера гостеприимства

Эксперты отмечают, что туристов в Крым влечёт не только природа и море. Большое значение имеет атмосфера — дружелюбие местных жителей, ощущение уюта и безопасности. Это формирует у отдыхающих желание возвращаться снова.

Кроме того, регион активно развивает событийный туризм: фестивали, гастрономические ярмарки, культурные мероприятия. Всё это позволяет продлить сезон и сделать его интересным не только летом, но и в межсезонье.