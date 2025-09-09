Крым обошёл Краснодар: туристический сезон перевернул привычные рейтинги

Этим летом Крым стал одним из главных туристических открытий сезона. Поток отдыхающих на полуостров заметно увеличился как в сегменте организованных туров, так и среди самостоятельных путешественников. Причём темпы роста оказались настолько высокими, что эксперты назвали ситуацию беспрецедентной для внутреннего туризма последних лет.

Рост спроса у туроператоров

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Крым уверенно занял второе место среди самых востребованных направлений летнего отдыха. Несмотря на трудности с транспортной логистикой и вопросы безопасности, бронирования у туроператоров выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Этот прирост стал заметным контрастом на фоне Краснодарского края, где спрос снизился на 20-25%.

"В отличие от Краснодарского края, продажи курортов Крыма у туроператоров этим летом росли ударными темпами", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Эксперты связывают такую динамику с развитием инфраструктуры курортов и привлекательными ценами, которые выгодно отличали полуостров от соседних регионов.

Самостоятельные туристы бьют рекорды

Если в организованном сегменте рост оказался значительным, то среди самостоятельных путешественников он и вовсе достиг рекордных значений. По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина, бронирования объектов размещения на онлайн-платформах увеличились сразу на 90%.

"Такой рост связан как с ситуацией в Анапе в Краснодарском крае, так и с развитием автотуризма и сезонных предложений", — пояснил Брагин.

Многие туристы предпочли добираться в Крым на автомобиле, что стало удобной альтернативой авиаперелётам. Дополнительным стимулом стали выгодные акции и гибкие предложения для отдыхающих.

Картина по регионам России

Ситуация в Крыму особенно выделяется на фоне других направлений. По данным АТАГ, лидером по росту бронирований среди самостоятельных туристов оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область, где прирост составил 25%. Крым с его 90% занял особое место, показав кратный рост. Для сравнения: Москва и Подмосковье прибавили 9%, Татарстан — 13%, а Краснодарский край даже показал снижение на 1%.

В сегменте организованного туризма картинка иная: лидером остаётся Краснодарский край с долей рынка 35-45%, Крым занимает вторую позицию (12-18%). Замыкают тройку Кавминводы с приростом в 5-10%. В топ также вошли Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Дагестан, где бронирования выросли на 5-10%.

Новые туристические тенденции

Рынок показал явный сдвиг в пользу самостоятельных путешествий. Всё больше людей выбирают формат, при котором можно самостоятельно планировать поездку, комбинировать транспорт и жильё, а также находить выгодные предложения онлайн. Развитие автотуризма стало важным фактором: многие россияне предпочли поездки на собственных машинах, что позволило им быть мобильными и экономить.

С другой стороны, рост популярности Крыма объясняется и расширением туристической инфраструктуры. В последние годы на полуострове активно строятся новые отели, реконструируются санатории, модернизируются пляжные зоны. Это делает отдых более комфортным и разнообразным.

Перспективы и ожидания

По мнению экспертов, высокий интерес к Крыму сохранится и в будущем сезоне. При этом многое будет зависеть от развития транспортных маршрутов и логистики. В случае появления новых удобных вариантов добраться на полуостров спрос может вырасти ещё сильнее. Кроме того, усилия по продвижению внутреннего туризма и выгодные предложения для отдыхающих продолжают играть ключевую роль.