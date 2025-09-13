Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям
© commons.wikimedia.org by GIC198 is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Сентябрьский бум: почему курорты Крыма переживают настоящий бархатный расцвет

РСТ зафиксировал рекордный рост популярности Крыма в бархатный сезон 2025 года

Осенью 2025 года Крым показал рекордные темпы роста туристического потока. Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), регион уверенно обогнал другие направления по популярности в бархатный сезон.

Цифры и динамика

  • По данным платформы TravelLine, спрос на отдых на полуострове увеличился на 30-40% по сравнению с осенью 2024 года.

  • Ряд туроператоров называют ещё более внушительные показатели — рост до 60%.

  • В первые две недели сентября число бронирований выросло на 38% год к году.

Что говорят эксперты

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что всплеск интереса к Крыму не связан с временными трудностями в Анапе:

"Мы заметили повышенное внимание к полуострову ещё в ноябре — первой половине декабря 2024 года, когда в Анапе всё было хорошо. Динамика с тех пор не менялась".

Причину он видит прежде всего в более доступных ценах по сравнению с курортами Краснодарского края.

Схожую позицию озвучила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах:

"Курорты Крыма в сравнении с аналогичными датами прошлого года показывают лучшую динамику продаж".

Почему выбирают Крым

  • конкурентные цены,

  • широкий выбор санаториев и пансионатов,

  • разнообразие курортов: от семейных до молодежных,

  • мягкий климат в бархатный сезон.

