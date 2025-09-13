Сентябрьский бум: почему курорты Крыма переживают настоящий бархатный расцвет

Осенью 2025 года Крым показал рекордные темпы роста туристического потока. Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), регион уверенно обогнал другие направления по популярности в бархатный сезон.

Цифры и динамика

По данным платформы TravelLine , спрос на отдых на полуострове увеличился на 30-40% по сравнению с осенью 2024 года.

Ряд туроператоров называют ещё более внушительные показатели — рост до 60% .

В первые две недели сентября число бронирований выросло на 38% год к году.

Что говорят эксперты

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что всплеск интереса к Крыму не связан с временными трудностями в Анапе:

"Мы заметили повышенное внимание к полуострову ещё в ноябре — первой половине декабря 2024 года, когда в Анапе всё было хорошо. Динамика с тех пор не менялась".

Причину он видит прежде всего в более доступных ценах по сравнению с курортами Краснодарского края.

Схожую позицию озвучила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах:

"Курорты Крыма в сравнении с аналогичными датами прошлого года показывают лучшую динамику продаж".

Почему выбирают Крым