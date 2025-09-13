Сентябрьский бум: почему курорты Крыма переживают настоящий бархатный расцвет
Осенью 2025 года Крым показал рекордные темпы роста туристического потока. Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), регион уверенно обогнал другие направления по популярности в бархатный сезон.
Цифры и динамика
-
По данным платформы TravelLine, спрос на отдых на полуострове увеличился на 30-40% по сравнению с осенью 2024 года.
-
Ряд туроператоров называют ещё более внушительные показатели — рост до 60%.
-
В первые две недели сентября число бронирований выросло на 38% год к году.
Что говорят эксперты
Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что всплеск интереса к Крыму не связан с временными трудностями в Анапе:
"Мы заметили повышенное внимание к полуострову ещё в ноябре — первой половине декабря 2024 года, когда в Анапе всё было хорошо. Динамика с тех пор не менялась".
Причину он видит прежде всего в более доступных ценах по сравнению с курортами Краснодарского края.
Схожую позицию озвучила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах:
"Курорты Крыма в сравнении с аналогичными датами прошлого года показывают лучшую динамику продаж".
Почему выбирают Крым
-
конкурентные цены,
-
широкий выбор санаториев и пансионатов,
-
разнообразие курортов: от семейных до молодежных,
-
мягкий климат в бархатный сезон.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru