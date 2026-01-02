Без самолётов, но с рекордами: как Крым неожиданно обогнал регионы по росту турпотока

Туристическая отрасль Крыма в 2025 году показала результаты, сопоставимые с докризисным периодом, несмотря на сохраняющиеся инфраструктурные ограничения. По ключевым показателям полуостров не только восстановился, но и усилил свои позиции на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на выступление председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Романа Тихончука в эфире радио "Спутник в Крыму".

По словам представителя региональных властей, итоги года позволяют говорить о системном росте и устойчивости одной из базовых отраслей экономики полуострова.

Возврат к доковидным показателям

Роман Тихончук отметил, что Крым в 2025 году достиг показателей туристического 2019 года. Республика заняла первое место в России по динамике роста числа гостей, а по санаторно-курортному бронированию отдыха и лечения вышла на третье место среди регионов страны.

"Нам есть чему порадоваться… Мы достигли показателей "доковидного" 2019 года. Республика Крым — первая в Российской Федерации по динамике увеличения числа гостей, по санаторно-курортному бронированию отдыха и лечения в санаториях — мы третий регион в стране", — подчеркнул председатель комитета.

Эти результаты, по его словам, стали следствием комплексной работы, в том числе на законодательном уровне.

Закон о гостевых домах и легализация рынка

В 2025 году в Крыму была проведена масштабная законодательная работа, ключевым элементом которой стал закон о гостевых домах. Роман Тихончук напомнил, что 7 июня был принят 87-й Федеральный закон о проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах.

С 1 сентября документ вступил в силу в Республике Крым и ещё в 18 регионах страны. Полуостров стал одним из первых субъектов, включившихся в эксперимент, что позволило начать активную практическую работу уже осенью.

По словам Тихончука, владельцы гостевых домов начали массово регистрироваться. На сегодняшний день оцифровано порядка 9 тысяч средств размещения с признаками гостевых домов, и по этому показателю Крым также занимает первое место в России.

Транспорт, инвестиции и планы до 2031 года

Несмотря на отсутствие авиасообщения, туристический поток на полуостров продолжает расти. Более 60% гостей приезжают автомобильным транспортом через Крымский мост, около 25% — по железной дороге, ещё порядка 15% — через исторические регионы.

В туристической отрасли Крыма заявлено более 240 инвестиционных проектов. Общий объём инвестиций превышает 320 млрд рублей. До 2031 года планируется создать дополнительно 20 тысяч единиц номерного фонда, что на 30% больше текущих мощностей. За 11 лет в российском Крыму уже введено в эксплуатацию 79 новых объектов размещения.